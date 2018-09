SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 18.09.18 (Woche 38) bis 24.10.18 (Woche 43)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 18. September 2018 (Woche38)/18.09.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 542"Die Pierre M. Krause Show" zurück aus der SommerpauseDie erfolgreichste Late-Night-Show im SWR Fernsehen meldet sichnach drei Monaten Hitzefrei zurück. Zu Gast sind Moderator undKinofreak Steven Gätjen, der einen Hauch von Hollywood in denSchwarzwald bringt, sowie Singer-Songwriter Eli - er performt seinenaktuellen Hit "Gone Girl" live im Studio.Der gebürtige Amerikaner meldet sich alljährlich bei derOscar-Verleihung vom Roten Teppich und hat schon alle großen Starsvon Clooney bis Cruise interviewt. Gätjen moderierte bis 2015 unteranderem "Schlag den Raab" und ist Gastgeber großer TV-Shows wie der"Goldenen Kamera". Gerade reiste er mit junggebliebenen Rentnern umden Globus für die Sendung "Mit 80 Jahren um die Welt". SeineLeidenschaft für Filme pflegt er mit seinem Kinomagazin "Gätjensgroßes Kino" sowie Engagements für Disney.Coole Popmusik kommt von Eli: Der Musiker und Singer-Songwriteraus Köln heißt eigentlich Elias Breit und ist 20 Jahre alt. Seinemusikalische Laufbahn begann er als Straßenmusiker. Mit "Change YourMind" hatte er seinen Durchbruch, dank eines deutschen Netzanbieterswurde sein Song ein Riesenhit. Im September spielt Eli auch beim"SWR3 New Pop Festival" in Baden-Baden. In der "Pierre M. Krause Show- SWR Latenight" performt er seinen topaktuellen Hit "Gone Girl" -natürlich live.Wie verbringt eigentlich Deutschlands beliebtesterLate-Show-Moderator seinen Sommerurlaub? Natürlich dort, wo dieZuschauer auch Ihren Urlaub verbringen: auf dem Campingplatz. Eineweitere Sozialstudie von Moderator Pierre M. Krause, wie immer nah amMenschen und am Wahnsinn.Mittwoch, 19. September 2018 (Woche 38)/18.09.2018Für BW Korrektur im Untertitel beachten: Uni Hohenheim nichtHeidenheim18.15 BW: made in SüdwestWo die Zukunft wächst - Forschung an der Uni HohenheimErstsendung: 04.07.2018 in SWRDonnerstag, 20. September 2018 (Woche 38)/18.09.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Ariane BinderGeplante Themen:Akrobatik, Magie und Komik - "Kunscht!"-Reporter Steffen Königbeim zeitgenössischen Zirkus Atoll-Festival im Tollhaus Karlsruhe.Liedkunst aus aller Welt - 24 junge Duos konkurrieren fünf Tagelang beim "Internationalen Wettbewerb" in Stuttgart.Ariane Binder im Gespräch mit Michael Ondaatje - der Autor von"Der englische Patient" hat seinen neuen Roman "Kriegslicht"vorgelegt."Im Japanfieber: Von Monet bis Manga" - der gewaltige EinflussJapans auf die westliche Kunst im Arp Museum Bahnhof Rolandseck.KulturtippsSamstag, 29. September 2018 (Woche 40)/18.09.2018Für SR geändertes Programm beachten, ab 16.00 Uhr wie geplant14.00 (VPS 13.59) SR: sportarena extra Fußball RegionalligaSüdwest FC 08 Homburg - 1. FC Saarbrücken(bis 16.00 Uhr - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 30. September 2018 (Woche 40)/18.09.2018Geänderten Beitrag beachten10.00 (VPS 09.59) Deutsche Lebensläufe: Wilhelm BuschErstsendung: 08.02.2007 in SWR/SRSamstag, 06. Oktober 2018 (Woche 41)/18.09.2018Geänderten Programmablauf beachten, ab 17.00 Uhr wie geplant12.00 (VPS 11.59) Schnittgut. Alles aus dem Garten Erstsendung:05.09.2018 in BR Folge 8312.30 (VPS 12.45) Marktcheck (WH von DI)13.15 (VPS 13.30) Wie man sich bettet... - Preiswert, nützlich,gut? (WH von DI) Erstsendung: 09.01.2018 in SWR/SR14.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga liveVfL Osnabrück - 1. FC KaiserslauternSR: sportarena extraFußball Regionalliga Südwest 1. FC Saarbrücken - SV Elversberg16.00 (VPS 15.45) Lust auf Backen Klassische RührkuchenErstsendung: 02.10.2014 in SWR BW16.30 Oma kocht am bestenLekvar Datschgerl Erstsendung: 02.08.2018 in SWR(bis 17.00 Uhr - weiter wie mitgeteilt)Samstag, 06. Oktober 2018 (Woche 41)/18.09.2018WH-Vermerk bitte löschen05.15 Sonniges SüdtirolWo der Süden beginnt Erstsendung: 27.04.2018 in HRSonntag, 07. Oktober 2018 (Woche 41)/18.09.2018Sendung ist WH von SA08.45 Schnittgut. Alles aus dem Garten (WH von SA) Erstsendung:05.09.2018 in BR Folge 83Dienstag, 16. Oktober 2018 (Woche 42)/18.09.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 545Stand-up-Comedy vom Feinsten: Ingmar Stadelmann ist zu Gast in der"Pierre M. Krause Show". Der mehrfach preisgekrönte Comedian ausBerlin ist bekannt für seinen harten Humor, aktuell ist er mit seinemProgramm "Fressefreiheit" auf Tour.Musik kommt von Nico Santos: Der Musiker aus Bremen hat fürzahlreiche Soundtracks und diverse Musiker Songs geschrieben. Erselbst hatte mit seinem Hit "Rooftop" einen sensationellenDurchbruch. Seitdem geht es weiter steil bergauf. Im September hatder Senkrechtstarter auch beim SWR3 New Pop Festival gespielt - undnun bei der "Pierre M. Krause Show", wie immer live.Mittwoch, 17. Oktober 2018 (Woche 42)/18.09.2018Tagestipp20.15 Dorf sucht Doc Der lange Weg zur eigenen Praxis"Wir haben etliche Anzeigen geschaltet, und kein einziger Bewerberhat sich gemeldet": Erfahrungen eines Bürgermeisters bei der Suchenach einem Nachfolger für die Arztpraxis in seinem Dorf. Die Lage aufdem Land spitzt sich dramatisch zu. Zahlreiche Landärzte haben schonlängst das Rentenalter erreicht und suchen dringend einen Nachfolger.Bereits 72 Prozent der Hausärzte sind weit über 50 Jahre alt. Dennochgibt es junge Ärzte, die gerne aufs Land wollen. Und trotzdemscheitern Praxisübernahmen häufig. Wie kann das sein? Das Experiment"Dorf sucht Doc" will zwei junge Ärztinnen und Dörfer, die dringendeinen Nachfolgearzt suchen, zusammenbringen. Über mehrere Jahre hatdas Fernsehteam Anke Menikheim und Paulina Hauck bei der Suche nacheiner Praxis begleitet und ist dabei mit ihnen auf viele unerwarteteHindernisse gestoßen.Anke Menikheim ist Fachärztin für Anästhesie und hat bereits vieleJahre in einer Klinik gearbeitet. Um Beruf und Familie besser untereinen Hut zu bekommen, hat sie sich entschlossen, Hausärztin zuwerden. Sie lebt mit ihrer Familie bereits auf dem Land, inRudersberg, in der Nähe von Schorndorf. Einige Dörfer, die dringendeinen Arzt brauchen, hat der SWR ermittelt, drei davon inBaden-Württemberg. Anke Menikheim besucht Eschach, Bittenfeld undAdelberg. Mit großen Hoffnungen wird die junge Ärztin dort empfangen.Sie entscheidet sich zunächst für Bittenfeld, aber dann kommt allesganz anders als geplant. Auf dem langen Weg zur eigenen Praxis erlebtAnke Menikheim etliche Überraschungen und manche Enttäuschungen.Paulina Hauck ist gebürtige Polin. Mit ihrem Mann und zwei Kindernlebt sie im bayerischen Kronach, wo Thomas einen guten Job als IT-Spezialist ausübt. Das Fernsehteam begleitet sie insbaden-württembergische Lauchringen. Der dort ansässige Arzt istbereits 70 Jahre alt und sucht schon lange vergebens eine Nachfolge.Er steht kurz davor, sein Praxismobiliar zu verscherbeln und diePraxis zu schließen. Bei ihrem Besuch in Lauchringen werden Paulinaund Thomas Hauck deshalb auch von ihm sowie dem Bürgermeisterumworben. Was aber ist mit einem Job für Thomas Hauck? Als Hausmannsieht sich der bisherige Abteilungsleiter auf keinen Fall. Und wirddas finanzielle Risiko überschaubar bleiben und sich die Praxistragen? Nur dann käme für Paulina und Thomas Hauck ein Umzug inFrage."Dorf sucht Doc" ist eine Langzeitbeobachtung über dienervenaufreibende Suche nach einer eigenen Landarztpraxis. Team undZuschauer sind hautnah am Geschehen und erleben die emotionalen Höhenund Tiefen der beiden Ärztinnen mit auf dem langen Weg zur eigenenNiederlassung.Samstag, 20. Oktober 2018 (Woche 43)/18.09.2018Geänderten Programmablauf beachten12.30 (VPS 12.45) Marktcheck (WH von DI)13.15 (VPS 13.30) Einbruchsicherung fürs Haus - Preiswert,nützlich, gut? (WH von DI) Erstsendung: 28.03.2017 in SWR/SR14.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga live1. FC Kaiserslautern - KFC Uerdingen 05SR: Land & Lecker (WH von SA) Finale - Die letzte Tafelrunde inRaesfeld Erstsendung: 08.02.2014 in WDR14.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)15.00 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR)15.30 SR: Saarland - unterschätztes Bundesland?!16.00 (VPS 15.45) Lust auf Backen Sachertorte Erstsendung:25.02.2012 in SWR(bis 16.30 Uhr, weiter wie mitgeteilt)Samstag, 20. Oktober 2018 (Woche 43)/18.09.2018WH-Vermerk löschen05.10 Sonneninsel UsedomFerien zwischen Ostsee und Achterwasser Erstsendung: 26.05.2017in HRSonntag, 21. Oktober 2018 (Woche 43)/18.09.2018Sendung ist WH von SA08.45 Schnittgut. Alles aus dem Garten (WH von SA) Erstsendung:06.09.2018 in BRMittwoch, 24. Oktober 2018 (Woche 43)/18.09.201821.00 Hauptsache Fliegen - der steinige Weg zum TraumjobJeden Tag die Sonne sehen, über den Wolken in ferne Länder reisenund dabei den besten Fensterplatz der Welt haben - die Gründe dafür,Pilot oder Pilotin zu werden, haben sich in all den Jahren nichtgeändert. Doch der Weg ins Cockpit ist steiniger geworden. LucaBastigkeit muss seine Fluglizenz aus eigener Tasche bezahlen und hatsich dafür mit einem Bankkredit über 65.000 Euro verschuldet. In derFlugschule muss der 25-Jährige zunächst die kniffligsten Flugmanövermeistern, vom Motorausfall über Strömungsabrisse bis hin zurLandeklappen-Störung, doch damit nicht genug: Bei der Jobsuchebeginnen erst seine wirklichen Probleme.Marie-Luise Ameen kämpft mit anderen Schwierigkeiten: Alsschwäbische Auswanderin in der Karibik muss sie für ihrePilotenausbildung immer wieder nach Stuttgart pendeln. JedeFlugstunde und jede Zwischenprüfung verlangen von der 34-Jährigeneine halbe Weltreise. Doch für ihren Traum vom Fliegen ist dergelernten Optikerin kein Weg zu weit. Als allerdings Hurrikan "Irma"über ihrer karibischen Wahlheimat tobt und dort schwersteVerwüstungen anrichtet, droht ihr Traum zu zerplatzen. Die Reportagebegleitet Luca und Marie-Luise ein Jahr lang auf ihrem Weg insCockpit und zeigt ihre Achterbahnfahrt zwischen Leidenschaft undRückschlägen.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell