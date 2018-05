SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 18.05.18 (Woche 20) bis 01.06.18 (Woche 22)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 18. Mai 2018 (Woche 20)/16.05.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Traumwelt Adel -zwischen Faszination und FassadeSie werden gefeiert wie Popstars, von Paparazzi gnadenlos gejagt,jeder Schluckauf aus dem Königshaus wird von der Boulevardpressekommentiert: Adelsfamilien versprühen bis heute nicht nur Glanz undGloria, sie liefern drehbuchreifen Seifenopfernstoff und werdenteilweise wie Heilige verehrt. Am 19. Mai steht wieder ein absoluterStraßenfeger auf dem Programm, dann läuten wieder königlicheHochzeitsglocken: Drehort und Schauplatz ist diesmal die St. Georg'sKapelle von Schloss Windsor mit den Hauptdarstellern Prinz Harry undSchauspielerin Meghan Markle. Die halbe Welt ist an diesemdenkwürdigen Tag aus dem Häuschen. Für die einen ist es einefaszinierende Traumhochzeit, für die anderen eine lächerlicheTrivial-Schmonzette. Das gigantische Medienereignis des Ja-Wortes undder anschließenden Kutschfahrt durch die Stadt werden MillionenRoyal-Fans weltweit verfolgen. Es herrscht Ausnahmezustand - in jederHinsicht. Die Erwartungen an Adelsfamilien sind hoch, doch auch hierist nicht immer alles Gold, was glänzt. Oft spielt sich hinterverschlossener Tür ein Leben ab zwischen strenger Etikette,Einsamkeit und Intrigen. Was fasziniert an dieser Welt, die ihre ganzeigenen Regeln pflegt? Ist der eigene Alltag so grau oder warumfühlen man sich von der blaublütigen Glitzerwelt so angezogen? Adelverpflichtet, aber wozu?Die Hochzeit der Royals nur im Fernsehen anschauen? Das wäre fürEvelyn-Marie Seidel eindeutig zu wenig. Für die Gründerin des"Lady-Di-Gedächtnis-Clubs" ist es ein absolutes Muss, bei so einemEreignis nach London zu reisen. Bereits als Kind war sie Fan desbritischen Königshauses: "Ich mochte schon immer Prinzessinnen undMärchen und fand es immer schön, mich in diese Welt zu träumen" , sodie glühende Verehrerin der Windsors.Benimm, Etikette, Stil - all das schreibt man dem Hochadel zu.Dass diese Noblesse aber auch erbarmungslose Seiten haben kann, dashat Entertainerin Desirée Nick erfahren müssen. Über Jahre führte sieeine heimliche Beziehung mit einem Prinzen aus bestem Welfenhause.Doch als sie schwanger wurde, lernte sie eine weniger edelmütigeSeite kennen. "Er stand öffentlich weder zu mir noch zu unserem Kind.Nicht mal seinen finanziellen Verpflichtungen kam er nach".Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein führt zwar einenwohlklingenden Namen, stammt aber aus einer einfachen RegensburgerArbeiterfamilie. Eine Begegnung in einer Metzgerei sorgte dafür, dasser bereits als kleiner Junge zum Fürsten wurde. Dank einer Adoptionöffnen sich seitdem Tür und Tor in die Welt der Reichen und Schönen:"Es gibt zwei korrekte Ansprachen für mich: Hochgeboren undDurchlaucht".Caroline Freifrau von Wangenheim fühlt sich der Tradition einerAdelsfamilie verbunden, deren Stammbaum bis ins zwölfte Jahrhundertzurückgeht, wuchs aber ohne Prunk und Luxus auf. Durch ihre Heiratmit einem Baron wurde ihr Traum aber dann doch noch wahr: Sie stiegzur Schlossherrin auf: "In diesem Moment hatte ich das Gefühl,endlich angekommen zu sein." Doch hinter der Fassade brodelte esgewaltig. Seit ihrer Scheidung leitet sie eine Hundepension und istwieder auf adeliger Partnersuche.Tagsüber arbeitet Didi de Graft als Obst- und Gemüsefachberaterfür eine Bielefelder Supermarktkette. Nach Feierabend nimmt er dasZepter in die Hand und regiert von seinem Wohnzimmer aus ein ganzesVolk in 7.500 Kilometer Entfernung: Unweit der Elfenbeinküsteerstreckt sich das Reich von König Nana Adutwum Barinah, dort ist erOberhaupt eines Volksstammes, dem zehntausend Menschen angehören:"Ich entscheide über Bauprojekte, schlichte Streitigkeiten und nehmeEheschließungen vor. Und das alles via Skype."Wenn es um die große Berichterstattung in der Adelswelt geht, ist,Rolf Seelmann-Eggebert der gefragte Experte schlechthin. Der royaleReporter gilt mittlerweile selbst als Institution, denn seit knapp 40Jahren ist er bei wichtigen Ereignissen rund um die Königshäuser imEinsatz. Dabei ist der Journalist royalen Familien nahegekommen wiekaum ein anderer. Er punktet mit fundiertem Fachwissen. KöniglicheIntrigen und Skandale interessieren ihn weniger: "Es gibt den Begriffder 'Magie der Krone' und diese Magie muss erhalten bleiben. Deshalbsollte auch nicht jedes kleinste Detail nach außen dringen."Samstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/16.05.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!21.50 (VPS 21.49) Die größten Schlager-Kulthits der 70erSamstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/16.05.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!03.45 (VPS 03.44) Die größten Schlager-Kulthits der 70er (WH)Erstsendung: 19.05.2018Freitag, 01. Juni 2018 (Woche 22)/16.05.2018Geändertes Thema und Erstsendedatum beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn die Liebegeht Erstsendung: 02.02.2018 in SWR/SR