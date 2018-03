SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 18.03.18 (Woche 12) bis 23.04.18 (Woche 17)

Baden-Baden (ots) - Sonntag, 18. März 2018 (Woche 12)/13.03.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.45 (VPS 18.44) RP: Bekannt im Land Auf der NaheweinstraßeMenschen und Spuren entlang einer FerienstraßeMontag, 19. März 2018 (Woche 12)/13.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Auf derNaheweinstraße Menschen und Spuren entlang einer FerienstraßeErstsendung: 18.03.2018 in SWR RPMittwoch, 21. März 2018 (Woche 12)/13.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!05.00 (VPS 04.59) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Auf derNaheweinstraße Menschen und Spuren entlang einer FerienstraßeErstsendung: 18.03.2018 in SWR RPSonntag, 25. März 2018 (Woche 13)/13.03.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.45 (VPS 18.44) RP: Bekannt im Land Auf der Route derRheinromantik Menschen und Spuren entlang einer FerienstraßeMontag, 26. März 2018 (Woche 13)/13.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!07.35 (VPS 07.34) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Auf derRoute der Rheinromantik Menschen und Spuren entlang einerFerienstraße Erstsendung: 25.03.2018 in SWR RPMittwoch, 28. März 2018 (Woche 13)/13.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!05.30 (VPS 05.29) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Auf derRoute der Rheinromatik Menschen und Spuren entlang einerFerienstraße Erstsendung: 25.03.2018 in SWR RPSonntag, 01. April 2018 (Woche 14)/13.03.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.45 (VPS 18.44) RP: Bekannt im Land Auf der DeutschenWeinstraße Menschen und Spuren entlang einer FerienstraßeMittwoch, 04. April 2018 (Woche 14)/13.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!05.30 (VPS 05.29) BW+RP: Bekannt im Land (WH von SO) Auf derDeutschen Weinstraße Menschen und Spuren entlang einer FerienstraßeErstsendung: 01.04.2018 in SWRSamstag, 07. April 2018 (Woche 15)/13.03.2018Geänderten Programmablauf beachten!13.55 SR: Verrückt nach MeerDokumentationsserie Deutschland 2012 Erstsendung: 30.10.2012 inDas Erste Folge 64/8014.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga live1. FC Magdeburg - Karlsruher SC14.45 SR: Verrückt nach MeerDokumentationsserie Deutschland 2012 Erstsendung: 31.10.2012 inDas Erste Folge 65/8015.35 (VPS 15.34) SR: Marokko - Die Straße der Kasbahs16.00 Eisenbahn-RomantikDie erste Runde Erstsendung: 08.10.2016 in SWR/SR Folge 88616.30 (VPS 15.45) Eisenbahn-Romantik Reizvolle Strecken imSüdwesten Folge 927(bis 17.00 - weiter wie mitgeteilt)Samstag, 07. April 2018 (Woche 15)/13.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!05.20 (VPS 05.19) BW+RP: Gartengeschichten (WH von FR) GrünerWohnenFreitag, 13. April 2018 (Woche 15)/13.03.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Arm inDeutschlandSonntag, 15. April 2018 (Woche 16)/13.03.2018Geänderten Untertitel beachten!07.30 Tele-AkademieProf. Dr. Hartmut Rosa Sinnsuche und ResonanzbedürfnisDonnerstag, 19. April 2018 (Woche 16)/13.03.2018Geänderten Programmablauf beachten!23.15 (VPS 23.14)Alles gutErstsendung: 30.08.2017 in Das ErsteIm Spätsommer 2015 spalten drei Worte ein ganzes Land: Wirschaffen das. Millionen Bundesbürger engagieren sich fürAsylbewerber. Anderswo brennen die Flüchtlingsheime, dieFremdenfeindlichkeit nimmt zu und die Regierung streitet überObergrenzen und Sprachkurse für Geflüchtete. Willkommenskultur standgestern im Mittelpunkt, nun geht es um Integration und die Frage, wiesie gelingen kann. Der 95-minütige Dokumentarfilm erzählt von zweiKindern, die zu dieser Zeit mit ihren Familien nach Deutschlandkamen: Djaner (7) aus Mazedonien und Ghofran (11) aus Syrien. IhreFlucht endete in Hamburg, im gutbürgerlichen Stadtteil Othmarschen.Aber wie finden sich die beiden in ihrem neuen Leben zurecht?Djaner ist mit seinem Bruder Mahmud und seiner depressiven Muttervor Armut und Diskriminierung davon gelaufen. An seinem ersten Tag aneiner deutschen Grundschule geht für den Roma-Jungen ein Traum inErfüllung. In seiner Heimat bedeutete Schule für ihn Angst vorSchlägen. Hier will Djaner dazugehören, wie Hunderttausende andereFlüchtlingskinder, die in Deutschland plötzlich beschult werden.Ghofran hoffte anfangs, sie könne Deutschland bald wiederverlassen. Sie hört arabischen Hip-Hop und lebt in Gedanken weiter inSyrien, während ihr Vater Adel in Hamburg darum kämpft, für immeranzukommen. In der Schule, wo sie Deutsch lernt, begegnet GhofranMädchen, die alles dürfen. Was davon will sie annehmen, was ist siebereit, dafür aufzugeben?Für ihren bildstarken, sehr bewegenden Dokumentarfilm begleitetdie mehrfach mit Preisen ausgezeichnete Autorenfilmerin Pia Lenz("Hudekamp - Ein Heimatfilm") Djaner und Ghofran ein Jahr lang beiihrer Suche nach sich selbst und einem neuen Leben. Die Perspektiveder Kinder eröffnet einen neuen, unverstellten Blick auf dieIntegration Hunderttausender Geflüchteter und die Frage: Wie gebenwir denen eine Heimat, die am dringendsten eine Zukunft brauchen?00.50 Allein unter FlüchtlingenDeutschland und seine Flüchtlingspolitik... Was kommt eigentlichdabei heraus, wenn der scharfzüngige Autor und Theatermacher TuviaTenenbom eines der heißesten Eisen anpackt, das man derzeit in derBundesrepublik anpacken kann? Spätestens seit 2015 entzweit dieFlüchtlingskrise die Nation wie kaum ein anderes Thema in denvergangenen Jahrzehnten. Sind die gesellschaftlichen und politischenFolgen der sogenannten "Willkommenskultur" ein visionärer Aktgroßzügiger Humanität oder der Beweis für eine auf allen Ebenengescheiterte Flüchtlingspolitik? Was ist los in diesem zerrissenenLand? Und was geht eigentlich in den Köpfen der Deutschen vor?Tenenbom, bekannt für seine beim Suhrkamp Verlag erscheinendenBücher und seine politische Kolumne für "Die Zeit", macht sich aufdie Suche nach Antworten. Als amerikanischer Jude mit israelischenWurzeln, der seit Jahren teils in Hamburg lebt, begibt er sich aufeine Monate lange Recherchereise kreuz und quer durch Deutschland -für sein neues Buch und für diesen Film. Aus der Perspektive einesneugierigen Ausländers stellt der Autor seine direkten, manchmalunbequemen Fragen jedem, der sich zu einem Gespräch bereit erklärt.Darunter besorgte Bürger auf der Straße, ihr Helfersyndromzelebrierende "Gutmenschen", Politiker wie Gregor Gysi oder FraukePetry und polarisierenden Persönlichkeiten, wie der Autor AkifPirinçci oder der geistige Führer der neuen Rechten Götz Kubitschek.Und er spricht vorallem mit jenen, um die es eigentlich geht: mitFlüchtlingen. Tenenbom lauscht ihren Geschichten, erfährt, wie esihnen nach ihrer Ankunft in Deutschland ergangen ist und besucht ohneoffizielle Genehmigung ihre teils katastrophalen Unterkünfte, wodurcher einen schockierenden Einblick in die Widersprüche der"Willkommenspolitik" erhält. Wo ist diese einerseits gepriesene,andererseits verrufene Bereitschaft zu helfen und zu rettenabgeblieben? Warum gibt es so wenig Strukturen und Pläne, wie mitdiesen Menschen nach ihrer Ankunft umgegangen werden sollte? Wiedenken die Flüchtlinge? Und wie denken die Deutschen? WerdenVerschwörungstheorien und Antisemitismus aus dem Nahen Osten neuimportiert - oder sind sie fester Bestandteil der autochthonenMehrheitskultur? Statt Antworten zu erhalten, werfen sich dem Autorimmer mehr Fragen auf - und je länger er durch Deutschland reist,desto öfter begegnet ihm auf Seiten der Deutschen ein immerwiederkehrender Begriff: Schuld, Schuldgefühle basierend auf einemnicht überwundenen Holocaust und Weltkriegstrauma, welches die Nationnach wie vor im Griff zu haben scheint. Worum geht es den Deutschenin der Flüchtlingspolitik tatsächlich? Brauchen die FlüchtlingeDeutschland oder Deutschland die Flüchtlinge im Sinne einernationalen Therapie? Wer braucht wen mehr?Ein schnörkellos unbequemes, entlarvend erhellendes,provozierendes und trotzdem leichtfüßiger Film im Road-Movie-Stil, indem viele Masken fallen.01.35 (VPS 02.20) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gästebei Michael Steinbrecher03.05 (VPS 03.50) Elstner-Classics Fernsehfrauen Erstsendung:14.03.2015 in SWR/SR Folge 12703.35 Wohnen mit Holz (WH) Erstsendung: 22.04.2016 in SWR/SR(bis 04.20 - weiter wie mitgeteilt)Freitag, 20. April 2018 (Woche 16)/13.03.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Rache - auf derSpur eines dunklen GefühlsMontag, 23. April 2018 (Woche 17)/13.03.2018Ergänzung im Untertitel beachten!07.00 Planet SchuleAlors demande! La Réunion - une partie de la France Erstsendung:19.10.2015 in WDR Folge 13/20Montag, 23. April 2018 (Woche 17)/13.03.2018Ergänzung im Untertitel beachten!07.10 Planet SchuleAlors demande! 