SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 17. Mai 2018 (Woche 20) bis 28. Juni 2018 (Woche 26)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenDonnerstag, 17. Mai 2018 (Woche 20)/14.05.201814.45 Eisenbahn-RomantikNächster Halt: Pforzheim Weißenstein Erstsendung: 05.08.2012 inSWR/SR Folge 769"Gnädigst und wohlwollend" wurde 1868 die württembergischeNagoldtalbahn von Horb ins badische Pforzheim genehmigt und sechsJahre später in Betrieb genommen. Heute fährt hier die Kulturbahnentlang, die zwischen Pforzheim und Tübingen pendelt, das Nagold- undNeckartal erschließt und nebenbei auch Eisenbahngeschichte erfahrbarmacht. Ein Haltepunkt der Kulturbahn ist "Pforzheim-Weißenstein" -ein württembergischer Bahnhof auf badischem Grund. Bis 1988 war derBahnhof eine verrottete Brandruine. Heute ist er ein bahnhistorischesSchmuckstück und Heimat der Eisenbahnfreunde Pforzheim. In vielentausend Stunden Eigenarbeit haben sie dieses StückEisenbahngeschichte wiederaufgebaut, den Bahnhof mit Modellbahnlebengefüllt und seine historische Architektur wie Schalterhalle undWarteräume wiederhergestellt.Für SR nachgelieferte Gäste beachten!04.40 SR: SAARTALK (WH) Gäste: Alice Hoffmann und OskarLafontaineSamstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/14.05.2018Für RP nachgelieferten Untertitel und Erstsende-Datum beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageSchwindelfrei in Berglicht Die Windradbauer vom HochwaldErstsendung: 02.09.2017 in SWR RPFür SR nachgelieferte Gäste beachten!Tagestipp20.15 Musikalische Reise rund um den Kaiserstuhl Erstsendung:31.10.2017 in SWR/SRModeration: Markus BrockDonnerstag, 28. Juni 2018 (Woche 26)/14.05.2018Für RP korrigierte VPS-Zeit beachten!20.15 RP: Auf der Deutschen Vulkanstraße Menschen und Spurenentlang einer Ferienstraße Erstsendung: 30.03.2018 in SWR/SR22.00 Die Nummer Eins - Deutschlands große Torhüter Erstsendung:22.06.2018 in Das ErsteUnter den Augen von 80.000 aufgeheizten, brüllenden Menschen rolltAngriff um Angriff auf ihn zu. Innerhalb von Sekundenbruchteilenentscheidet sich: Held oder Versager. Feldspieler gibt es viele, doches gibt immer nur einen Torwart. Durch spektakuläre Paraden kann erzum Gewinner des Spiels werden, doch der kleinste Fehler stempelt ihnzum Sündenbock, der die Arbeit des ganzen Teams zunichte macht. SeineKarriere hängt immer am seidenen Faden.Die Hüter des Tores - sind auch die Hüter der Hoffnung. Sie sinddas letzte Bollwerk gegen eine durchtrainierte, durchchoreographierteAngriffsmaschinerie von torhungrigen Vollstreckern. Sie sind dieletzte Hoffnung der Fans, die drohende Niederlage durch einenGeistesblitz, einen unwahrscheinlichen Reflex doch noch abzuwenden.Sie leben mit der ständigen Erwartung, sich den anstürmendengegnerischen Muskelpaketen entgegenwerfen zu müssen, ohne Rücksichtauf die eigenen Knochen, die eigene Gesundheit.Eine Sekunde der Unachtsamkeit, und sie werden zum Buhmann, zumSymbol der Niederlage, gar zum Hassobjekt, zur Verkörperung derenttäuschten Hoffnung einer ganzen Stadt, ja eines ganzen Landes. DerPlatz zwischen den Pfosten - eine physische und psychologischeAusnahmesituation. Nur ganz wenige Menschen halten diesem immensenDruck stand.Ein Film über die Menschen hinter den Geschichten. Was bewegt sie,was bestimmt sie, wie gingen und gehen Stars wie Oliver Kahn, ManuelNeuer, Sepp Maier, Toni Schumacher, Jens Lehmann und andere mitdiesem unfassbaren Druck um? Und warum träumen so viele junge
Menschen davon, ausgerechnet diese Nummer Eins zu sein?ab 00.00 h: Geänderten Programmablauf beachten!00.00 Pfarrer Braun: Altes Geld, junges Blut Spielfilm
Deutschland 2011 Erstsendung: 17.02.2011 in Das Erste Autor:
Cornelia WillingerRollen und Darsteller:Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____Hansi
Jochmann Armin Knopp____Antonio Wannek Kommissar Geiger____Peter
Heinrich Brix Bischof Hemmelrath____Hans-Michael Rehberg Priester
Mühlich____Gilbert von Sohlern Franz von Hornung____Fritz von Friedl
Sieglinde Zwicknagel____Heidelinde Weis Albert Zwicknagel____Horst
Sachtleben Margarete Halfinger____Isabel Tuengerthal Frau Dr.
Kranbacher____Ilse Neubauer Muriel Blumenfeld____Claudia Messner
Hans Eckinger____Jockel Tschiersch Bernie Blumenfeld____Hans Jürgen
Stockerl und andere Kamera: Randolf Scherraus Musik: Martin
Böttcher01.30 Pfarrer Braun: Drei Särge und ein Baby Spielfilm
Deutschland 2006 Erstsendung: 21.09.2006 in Das Erste Autor:
Cornelia Willinger, Stephan ReichenbergerRollen und Darsteller:Pfarrer Braun____Ottfried Fischer Margot Roßhauptner____Hansi
Jochmann Armin____Antonio Wannek Kommissar Geiger____Peter Heinrich
Brix Bischof Hemmelrath____Hans-Michael Rehberg Priester
Mühlich____Gilbert von Sohlern Susanna Vogelsang____Sunnyi Melles
Leni____Anne Kanis Florian Graf____Leonard Lansink Dr.
Storz____Peter Sattmann Pavel____Frank Stieren Gewitsch____Bernd
Stegemann Anna May____Karin Gregorek Karl Vogelsang____Henning Baum
Ohlbaum____Hans-Jürgen Silbermann Bischof Lubic____Ernst Stankovski
und andere Drehbuch: Cornelia Willinger, Stephan Reichenberger
Kamera: Peter Ziesche Musik: Martin Böttcher03.00 Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael
Steinbrecher04.30 BW+RP: Schutzengel Stefanie (WH) Krankenschwester zwischen
Leben und Tod04.30 SR: Reiseziel Argentinien - Der Süden Erstsendung:
03.09.2011 in SR04.40 SR: Gartenreise zwischen Mosel und Saar (WH) aus der Reihe
"Fahr mal hin" Erstsendung: 21.05.2017 in SWR/SR05.15 BW+RP: Marktcheck (WH von DI)05.25 SR: aktueller bericht