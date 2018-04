SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 17.04.18 (Woche 16) bis 25.05.18 (Woche 21)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 17. April 2018 (Woche 16)/13.04.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 535mit SashaEr ist einer der erfolgreichsten deutschen Musiker: Sashas Albenerhielten 17 Gold- und sechs Platinauszeichnungen, dazu gewann erzahlreiche Preise vom Echo bis zur Goldenen Kamera. In diversenTV-Shows und als Moderator hat der in Soest geborene Sänger zudemseine Qualitäten als Entertainer gezeigt - und sich damit natürlicheinmal mehr als perfekter Gast für die "Pierre M. Krause Show"qualifiziert. Sein Reimgefühl kann er in dem Spiel "Reim auf Schmerz"unter Beweis stellen.Gerade ist Sashas neues Album "Schlüsselkind" erschienen: Daserste deutschsprachige Album des Musikers. Der Titel spielt auf seineKindheit an, die er in eher armen Verhältnissen verbracht hat,zeitweise lebte er mit seiner alleinerziehenden Mutter vonSozialhilfe und sammelte Pfandflaschen. Spätestens nach seinemDurchbruch 1998 mit "If You Believe" sammelte er dann Gold- undPlatinauszeichnungen. Sasha präsentiert seine aktuelle Single "Dufängst mich ein" - wie immer in der "Pierre M. Krause Show - SWR3Latenight" live.Samstag, 21. April 2018 (Woche 17)/13.04.2018Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageDas große Stechen - Knochenjob SpargelernteMontag, 23. April 2018 (Woche 17)/13.04.2018Geänderten Beitrag beachten!20.15 (VPS 20.14) Die Eifelpraxis - Eine Frage des MutsSpielfilm Deutschland 2017 Erstsendung: 08.12.2017 in Das ErsteAutor: Brigitte Müller Rollen und Darsteller: Vera Mundt____RebeccaImmanuel Chris Wegner____Simon Schwarz Danuta Masik____KarolinaLodyga Leon Ortmann____Janek Rieke Paul Mundt____Tom Böttcher MiaMundt____Mascha Schrader Hanna Reinhardt____Jytte-Merle BöhrnsenAchmed Birol____Omar El-Saeidi Gertrud Leinen____Margot NagelDaniel Morel____Aleksandar Radenkovic Henning Maurer____René SteinkeVolker Böhl____Tom Keune Martha Böhl____Marie Anne Fliegel CharlyOrtmann____Sarah Mahita Anita Rabsal____Olga von Luckwald RosalieOrtmann____Barbara Prakopenka Gerda Müller____Ulrike BliefertTobias____Daniel Drewes Doris____Maria Gundolf und andere Musik:Stefan Hansen Kamera: Eckhard JansenVera Mundt (Rebecca Immanuel) hat ein Auge für Menschen, die ihreFürsorge besonders brauchen. Allerdings schießt sie diesmal übersZiel hinaus. Um sich Zeit für die junge Eifel-Rangerin Hanna(Jytte-Merle Böhrnsen) zu nehmen, die wegen einer rätselhaftenInfektion ihre Sehkraft verliert und sich vor der riskantenNetzhaut-OP drückt, verlegt die Versorgungsassistentin kurzerhandeinen Hausbesuch. Leider mit schlimmen Folgen: So wird nicht bemerkt,dass eine alleinstehende Rentnerin (Margot Nagel) in der Nachtgestürzt ist und vergeblich auf Hilfe wartet. Dr. Chris Wegner (SimonSchwarz) reicht es nun mit Veras intuitiver Art. Entweder seineMitarbeiterin hält sich an die Vorgaben - oder er kündigt ihr. Siesieht zwar ihren Fehler ein, möchte bei ihrem Selbstverständnis alsengagierte, mobile Krankenschwester jedoch nicht nachgeben.Ausgerechnet jetzt, da sie sich in Monschau eingelebt hat, droht dasendgültige Aus. Ein Lichtblick ist ihr Berliner Bekannter Daniel(Aleksandar Radenkovic), den Vera bei den Mundts einquartiert hat. Ermöchte Vera helfen, ihren Job zu retten. Für die Avancen desKrankenhausarztes Dr. Maurer (René Steinke) hat Vera allerdingskeinen Nerv. Zumindest jetzt nicht.Donnerstag, 03. Mai 2018 (Woche 18)/13.04.2018Nachgelieferten Untertitel für SR beachten! Beitrag ist nichtlive!20.15 SR: SAAR3 extraHeimatkundeDonnerstag, 03. Mai 2018 (Woche 18)/13.04.2018Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!04.40 SR: SAAR3 extra (WH) HeimatkundeMittwoch, 09. Mai 2018 (Woche 19)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!Tagestipp18.15 BW+RP: made in Südwest Neue Rahmen für Edvard Munch VomWesterwald in die Museen der WeltFreitag, 18. Mai 2018 (Woche 20)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!18.15 BW: Fahr mal hinDas Markgräfler Wii-Wegli - Teufel, Wein und starke FrauenSamstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!17.30 Mister BratwurstErstsendung: 22.08.2016 in SWRSonntag, 20. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!15.15 Frühling im Genießerland - Köstliches aus HohenloheErstsendung: 16.05.2016 in SWR/SRSonntag, 20. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!04.00 Eine Reise nach TschechienGoldenes Prag und glänzende Kurbäder Erstsendung: 08.12.2017 inHRMontag, 21. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!12.05 Meister des Alltags ExtraErstsendung: 28.03.2016 in SWR/SR Moderation: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes und Bodo Bach, Alice Hoffmann undChristoph Sonntag, Claudia Kleinert und Dennis Wilms, Janine Kunzeund Christoph SieberMontag, 21. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!15.15 Wandercheck in der HeimatAuf Entdeckertour durch Rheinland-Pfalz Erstsendung: 15.06.2017in SWR RPMontag, 21. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Geänderten Programmablauf für BW beachten!18.05 BW: Die schönsten Heimatfeste im Land18.30 (VPS 18.15) BW: Landleben4.0 in Bad Wildbad(bis 19.00 - weiter wie mitgeteilt)Dienstag, 22. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!06.30 BW+RP: Wandercheck in der HeimatAuf Entdeckertour durch Rheinland-Pfalz Erstsendung: 15.06.2017in SWR RPDienstag, 22. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!21.00 Die Tricks der GetränkeindustrieEingeschenkt und abkassiert Erstsendung: 21.08.2017 in NDRFreitag, 25. Mai 2018 (Woche 21)/13.04.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!01.15 extra 3 Spezial: Der reale Irrsinn XXL Erstsendung:07.02.2018 in NDR Moderation: Maximilian SchafrothPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell