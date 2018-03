SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 15.03.18 (Woche 11) bis 20.04.18 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 15. März 2018 (Woche11)/14.03.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDie Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:"Hair" in Karlsruhe - eine Zeitreise in die Welt der Hippies mitder alten Forderung nach Frieden, Freiheit und Toleranz"Unsere Erde 2" - spektakuläre Bilder und unglaublicheTiergeschichten zwischen Regenwald und Großstadtdschungel jetzt imKino."Herr Kules und der Löwe" - Atelierbesuch bei der renommiertenFreiburger Kinderbuch-Illustratorin Barbara SteinitzKlänge aus der Tiefgarage - eine ungewöhnliche Begegnung mit dem22-jährigen Violin-Star Emmanuel Tjeknavorian."Night Fever. Design und Clubkultur 1960 bis heute" - dieKulturgeschichte des Nachtclubs von 1960 bis heute im Vitra DesignMuseum in Weil am Rhein.Dienstag, 20. März 2018 (Woche 12)/14.03.201820.15 MarktcheckKritisch, hintergründig, unabhängig - so berichtet dasSWR-Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" jeden Dienstagvon 20.15 Uhr bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen zur Sendungunter www.SWR.de/marktcheck.Diesmal mit den folgenden Themen:Fernbusreise - wenn der Gepäckklau zunimmtPreiskampf - wenn Discounter gegen Drogeriemärkte antretenFiltertüten - womit gelingt der Kaffee am besten?Minigemüse - teuer aber gesund?Schilddrüse - Operation als letzte Rettung?Tipp der Woche - was hilft gegen versalzenes Essen?Samstag, 24. März 2018 (Woche 13)/14.03.2018Geänderten Titel und Untertitel für BW und RP beachten!14.00 BW+RP: Sport extra: 3. Liga liveFC Würzburger Kickers - Karlsruher SCDonnerstag, 05. April 2018 (Woche 14)/14.03.2018Ergänzung im Titel und Untertitel für SR beachten!20.15 SR: SAAR3 extraKaiserstraßeDonnerstag, 05. April 2018 (Woche 14)/14.03.2018Ergänzung im Titel und Untertitel für SR beachten!04.40 SR: SAAR3 extra (WH) KaiserstraßeDienstag, 17. April 2018 (Woche 16)/14.03.2018Geänderten Beitrag beachten!14.15 (VPS 14.14) Eisenbahn-Romantik Dampf nach fünf JahrzehntenStillstand - Sandträsk, Schweden Erstsendung: 25.07.2010 in SWR/SRFolge 726Freitag, 20. April 2018 (Woche 16)/14.03.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: Fahr mal hin Alles Käse! Auf derMilchstraße durch die Eifel Erstsendung: 30.10.2015 in SWR/SRPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell