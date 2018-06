SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 12.06.18 (Woche 24) bis 17.07.18 (Woche 29)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 12. Juni 2018 (Woche 24)/08.06.201823.00 So lacht der SüdwestenPopuläre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegteKabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte"Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten RegionenHighlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendungvom 12. Juni 2018 sind Markus Maria Profitlich, Frieda Braun, MartinFrank und Michael Steinke.Dienstag, 19. Juni 2018 (Woche 25)/08.06.201823.00 So lacht der SüdwestenPopuläre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegteKabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte"Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten RegionenHighlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendungvom 19. Juni 2018 sind Johannes Scherer, Ingrid Kühne und MartinFrank.Dienstag, 26. Juni 2018 (Woche 26)/08.06.201822.55 So lacht der SüdwestenPopuläre Comedians, hochkarätige Komiker und gut aufgelegteKabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen beliebte"Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus befreundeten RegionenHighlights und Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendungvom 26. Juni 2018 sind Markus Maria Profitlich, Alice Hoffmann, FriedBraun und Maxi Gstettenbauer.Mittwoch, 04. Juli 2018 (Woche 27)/08.06.201821.00 Die Wahrheit über DepressionenErstsendung: 11.11.2015 in RBBSie gilt mittlerweile als Volkskrankheit - die Depression. Dochobwohl Millionen Menschen betroffen sind, ranken sich zahlreicheIrrtümer, Mythen und Kontroversen um die Erkrankung. Ist dieDepression Ausdruck einer Lebenskrise oder unausweichlichesSchicksal? Welche Therapien sind erfolgversprechend? Und könnenMenschen mit Depressionen gefährlich sein, wie es der Fall des GermanWings-Piloten nahezulegen scheint? Raiko Thal macht sich auf dieSuche nach Fakten. Er begleitet Psychiater und Psychotherapeuten,Betroffene und Angehörige auf dem Weg zu den bestenBehandlungsstrategien.Dienstag, 17. Juli 2018 (Woche 29)/08.06.2018Tagestipp22.30 Binger Comedy Nights 2018 Begge PederWas andere kaum zu denken wagen, spricht er aus: der Begge Peder.Der Hausmeister mit dem unverwechselbaren Gebiss kennt kein Tabu. Undverschont keinen. Nicht die Ehefrau, nicht die Nachbarn, nicht seineKumpels. Peinliche Erlebnisse auf der Kreuzfahrt, skurrileBeobachtungen bei Ikea, Begegnungen der dritten Art auf derTupperparty - der Begge Peder ist dabei, wenn andere ins Fettnäpfchentreten. Kommentiert jeden Ausrutscher mit kernigen Sprüchen. Undgenau dafür lieben ihn seine Fans. Auch 2018 begeistert er mit seinenGeschichten über den alltäglichen Wahnsinn zwischen Jägerzaun undSportlerheim bei der Neuauflage der Binger Comedy Nights.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell