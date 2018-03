SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 12.03.18 (Woche 11) bis 17.04.18 (Woche 16)

Baden-Baden (ots) - Montag, 12. März 2018 (Woche 11)/12.03.2018Geänderten Beitrag beachten!15.15 (VPS 15.14) Zum Tode von Karl Kardinal Lehmann DasGeheimnis des Kardinal Lehmann (WH von SO) Erstsendung: 11.03.2018in SWR/SRDienstag, 13. März 2018 (Woche 11)/12.03.201820.15 MarktcheckTrickbetrüger - Die dreisten Maschen der Diebe: Sie geben sich alsPolizisten oder Staatsanwälte aus.Trickbetrüger sind geschult,arbeiten mit psychologischen Tricks, bauen Angst auf. Sie bringen vorallem ältere Menschen dazu, ihnen Geld und Wertsachen auszuhändigen.Die Betrüger schlagen immer häufiger zu. Bis zu 30 Betrugsanrufe proTag werden allein beim Polizeipräsidium Mannheim gemeldet. DieDunkelziffer ist wahrscheinlich um ein Vielfaches höher. Vieleschämen sich, dass sie auf die Maschen hereingefallen sind. Wie gehendie Trickbetrüger vor und wie kann man sich vor ihnen schützen?"Marktcheck" klärt auf.Sensitiv-Produkte - Kein Schutz gegen Hautallergien: VieleVerbraucher schwören auf Produkte, die mit dem Zusatz "sensitiv"ausgelobt sind. Im Handel gibt es eine große Auswahl an solchvermeintlich hautfreundlichen Kosmetika. Duschgels, Cremes undFlüssigseifen zählen dazu. Die Mittel sprechen vor allem Kunden an,die eine empfindliche Haut haben oder diese sanft reinigen wollen.Doch in vielen Sensitiv-Produkten stecken Duftstoffe undKonservierungsmittel, die Hautreizungen oder sogar eine Allergieauslösen können. Marktcheck deckt auf.Handwerker im Test - Wie gut arbeiten die Profis: Ein gemütlichesFeuer im eigenen Kaminofen - genau das Richtige in der Übergangszeit.Experten gehen davon aus, dass rund 11 Millionen Kaminöfen inDeutschland für wohlige Wärme sorgen. Aber was, wenn der Ofen malnicht funktioniert? Selbst am Gerät herumdoktern? Zu riskant, dennunsachgemäß reparierte Öfen können schnell zur Kohlenmonoxid-Fallewerden. Ein Handwerker muss her. Aber wie verlässlich ist die Hilfedurch den Profi? "Marcktcheck! hat festgestellt, dass es gute, aberauch viele weniger gute Profis gibt.Speisesalz - Was man beim Kauf wissen sollte: Einst teurer alsGold, ist Salz inzwischen zu einem Massenprodukt geworden. DasMineral ist lebenswichtig für den Menschen. Die Vielfalt in denSupermarktregalen ist groß - Meersalz oder Steinsalz aus den Bergen,chemisch raffiniertes Supermarktsalz oder teure Luxusvarianten ausdem Himalaya und aus Persien. Dabei stellt sich die Frage: WelchesSalz ist gesünder? Gibt es wirklich Geschmacksunterschiede? Und wasist dran an Produkten mit wohlklingenden Namen wie "AyurvedischesZaubersalz"? "Marktcheck" klärt auf.Kfz-Unfall - Wie Versicherer den Schaden kleinrechnen: Ein Unfall,wie er täglich passiert - ein Mann ist unterwegs zur Arbeit,plötzlich fährt ein Auto rückwärts aus einer Parklücke und knallt ihmin die Fahrerseite. Die Schuldfrage ist eindeutig, der Schadenbeträchtlich. Doch die Versicherung des Unfallverursachers ersetztnicht den kompletten Schaden, sondern streicht ohne rechtlicheGrundlage Posten aus der Rechnung. Rechtsanwälte warnen: Werschuldlos in einen Autounfall verwickelt wird, muss aufpassen. Dennviele Kfz-Haftpflichtversicherer versuchen sich mit Tricks vor demZahlen zu drücken, so dass der geschädigte Autofahrer auf einem Teilder Kosten sitzen bleibt.Studiogast Karl-Dieter Möller, Rechtsexperte: Mit dem"Marktcheck"-Rechtsexperten werden weitere Fragen rund um das ThemaKfz-Unfall geklärt. Welche Kosten streichen die Versicherer aus denRechnungen? Darf man immer einen eigenen Gutachter mit derSchadensermittlung beauftragen? Was muss man bei der sogenanntenfiktiven Abrechnung beachten?Tipp der Woche - Angebrannte Töpfe reinigen: Im Internet gibt esunzählige Lifehacks - kleine Videos, die mit witzigen, kuriosen oderverblüffenden Ideen und Tricks das Leben leichter machen wollen. Miteinfachen Methoden soll es ganz fix gehen, beispielsweise starkverschmutzte Kochtöpfe wieder blitzblank zu bekommen. Ob die Tippsaus dem Internet wirklich funktionieren? "Marktcheck" hat esausprobiert.Mittwoch, 14. März 2018 (Woche 11)/12.03.2018Geänderten Beitrag für BW und RP beachten! Beitrag ist WH von MO!05.25 (VPS 05.24) BW+RP: Bekannt im Land (WH von MO) Auf derDeutschen Limes-Straße Erstsendung: 04.03.2018 in SWR/SRDonnerstag, 15. März 2018 (Woche 11)/12.03.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck"Hair" bei den Europäischen Kulturtagen - eine Zeitreise in dieWelt der Hippies mit der alten Forderung nach Frieden, Freiheit undToleranz."Unsere Erde 2" - spektakuläre Bilder und unglaublicheTiergeschichten zwischen Regenwald und Großstadtdschungel jetzt imKino."Herr Kules und der Löwe" - eine Begegnung mit der mehrfachausgezeichneten Freiburger Kinderbuch-Illustratorin Barbara Steinitz."Night Fever. Design und Clubkultur 1960 - heute" - dieKulturgeschichte des Nachtclubs im Vitra Design Museum in Weil amRhein.Donnerstag, 15. März 2018 (Woche 11)/12.03.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!Tagestipp23.15 Carl Laemmle - Ein Leben wie im KinoSamstag, 17. März 2018 (Woche 12)/12.03.2018Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageHilfe am Limit - Pflegenotstand auf dem LandMittwoch, 21. März 2018 (Woche 12)/12.03.2018Geänderten Programmablauf für SR beachten!08.50 (VPS 08.49) SR: Reiseziel: Kolumbien - Von Medellin nachBogotá Erstsendung: 14.07.2011 in 3sat09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes Regierungserklärungdes neuen Ministerpräsidenten(bis 13.00 - weiter wie mitgeteilt)Montag, 02. April 2018 (Woche 14)/12.03.2018Geänderten Beitrag für SR beachten!18.15 (VPS 18.14) SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra Tour deKultur - Sechs erlebnisreiche Ausflüge in die GroßregionErstsendung: 02.10.2017 in SRDienstag, 03. April 2018 (Woche 14)/12.03.2018Geänderten Beitrag für SR beachten!08.20 (VPS 08.19) SR: Wir im Saarland - Grenzenlos extra (WH vonMO) Tour de Kultur - Sechs erlebnisreiche Ausflüge in dieGroßregion Erstsendung: 02.10.2017 in SRDonnerstag, 12. April 2018 (Woche 15)/12.03.2018Geänderten Programmablauf beachten!23.45 (VPS 23.44) König Claus - Peymanns Leben für das TheaterNach dem Ende seiner Karriere als Intendant der größtendeutschsprachigen Bühnen kehrt Claus Peymann nach Stuttgart zurück,wo seine Karriere begann: Er inszeniert in Stuttgart sich undShakespeares König Lear. Im Film "König Claus" erinnert er sich anseine Stuttgarter Zeit (1974-79) als er als Sympathisant verdächtigtwurde und schimpft gleichzeitig laut über die StuttgarterVerhältnisse heute.Claus Peymanns Karriere begann stilecht mit einer"Publikumsbeschimpfung". Die Uraufführung von Peter Handkesgleichnamigen Drama machte den Regisseur 1966 mit einem Schlagbekannt. Er hatte die Studentenrevolte auf die Bühne gebracht - dasFernsehen war dabei. Heute erzählt Peymann, mit welchem Trick er dieAufführung zu einem umjubelten Ereignis machte.1974 wird der streitbare Regisseur Claus PeymannSchauspieldirektor in Stuttgart. Er wird vom Publikum innig geliebtund von der Politik noch heftiger kritisiert. Sein größter Skandalwird ihm zum Verhängnis: Ein Spendenaufruf für einen Zahnersatz fürdie in Stuttgart inhaftierte Terroristin Gudrun Ennslin macht ihn alsStaatstheaterintendanten untragbar. Das sozialdemokratische Bochumund das ehrwürdige Wiener Burgtheater sind die nächsten Stationen vonPeymanns Karriere, die symptomatisch ist für die Geschichte deutschenGeistes in der Bundesrepublik.So als müsse er mit jeder Faser seines Körpers deutsche Geschichtenachvollziehen, wechselte Peymann, dem das Theater die Familieersetzt, nach der Wiedervereinigung in den Osten der Republik, anslegendäre "Berliner Ensemble" (wo er dem Terroristen Christian Klareinen Praktikumsplatz anbietet). 2017 trat der 80-Jährige von seinemPosten zurück.Jetzt inszenierte Peymann - seine erste Arbeit als freierRegisseur im Alter - in Stuttgart Shakespeares "König Lear", dasDrama vom abdankenden König, der sein Reich unter die Erben verteilt... und daran zerbricht.Der Film "König Claus - Peymanns Leben für das Theater" beobachtetdie Legende bei der oft emotionalen Probenarbeit in Stuttgart undblickt zugleich auf das Leben der Regielegende zurück. Der RegisseurAndreas Ammer Film sprach mit Zeit- und Weggenossen von Claus Peymannwie Harald Schmidt oder seinem langjährigen Mitstreiter HerrmannBeil. Er stöberte verborgene Archivschätze - wie ein ungesendetesInterview mit Thomas Bernhard - auf, besucht mit Peymann in einememotionalem Moment die Gräber der RAF-Terroristen und erzählt aufneue Weise das an Skandalen und Erfolgen reiche Leben desTheaterberserkers Claus Peymann ... vielleicht der Letzte seiner Art.01.15 (VPS 01.14)FassbinderErstsendung: 16.06.2015 in Das ErsteKein deutscher Filmregisseur war umstrittener, produktiver undbesessener als Rainer Werner Fassbinder. Als er 1982 mit nur 37Jahren stirbt, hat er mit seinem progressiven "Antiteater" die Bühnerevolutioniert und ein Gesamtwerk von 44 Filmen und Fernsehserienhinterlassen. Keiner vor oder nach ihm hat in einer so kurzenSchaffensphase die deutsche Gesellschaft derart schmerzhaft undwahrhaft porträtiert und polarisiert. Mehr als 30 Jahre nach seinemTod gewährt der Dokumentarfilm "Fassbinder" einen neuen Blick auf diezerstörerischen und die unbekannten, sensiblen Seiten von Fassbinder.Um dem Phänomen Fassbinder nahezu kommen, liegt ein Augenmerk aufseinen ersten künstlerischen Ambitionen als Internatsschüler, denZeiten der Unruhe und des Aufbruchs und seiner skandalösenLebensweise. Er war Motor und Kraftzentrum seiner Generation und hatmit rasender Energie die deutsche Kulturlandschaft umgepflügt."Liebe ist kälter als der Tod" wird auf der Berlinale 1969 nochausgepfiffen. "Die Ehe der Maria Braun" erzählt von Kriegsheimkehrernund Verdrängung und wird ein Welterfolg. "Angst essen Seele auf"handelt vom Hass auf Ausländer. Die düstere Geschichte desaufkeimenden Faschismus in dem Roman "Berlin Alexanderplatz" lässtFassbinder nicht los seit er 19 ist. Mit Mitte 30 dreht er die bisdahin teuerste deutsche Fernsehserie. Sein vorletzter Film "DieSehnsucht der Veronika Voss" gewinnt 1982 den lang ersehnten GoldenenBären.Wie er mit seinen Mitarbeitern, Schauspielern, Rivalen undLiebesabenteuern, den Machtkämpfen und seiner offen zur Schaugestellten Bisexualität umging, ist in der Begegnung mit seinen Starszu erfahren - Hanna Schygulla, Irm Hermann und Margit Carstensen. Sieund seine Weggefährten, Freunde und Förderer wie Harry Baer, GünterRohrbach, Thomas Schühly, Fritz Müller- Scherz und Juliane Lorenzerzählen als sei es gestern gewesen.Der Film verknüpft zahlreiche autobiografische Elemente vonFassbinders Spielfilmen mit bisher unveröffentlichten Passagen ausseinem schriftstellerischen Frühwerk und Selbstzeugnissen seltenerInterviews. Damit kommt der Film "Fassbinder" 37 Jahren ungeheurerProduktivität und Selbstzerstörung auf die Spur und lässt ahnen,woher das enfant terrible des neuen deutschen Films den Willen unddie Kraft nahm, sich unbeirrbar durchzusetzen. "Fassbinder" - eineSymbiose zwischen Film und Leben.02.45 (VPS 02.25) Nachtcafé (WH von FR) Die SWR Talkshow Gästebei Michael Steinbrecher04.15 (VPS 04.25) BW+RP: Marktcheck (WH von DI)SR: KorsikaMit dem Zug von Calvi nach Ajaccio Erstsendung: 12.09.2010 inDas Erste04.40 SR: SAARTALK (WH)05.00 (VPS 05.10) BW+RP: odysso - Wissen im SWR Tabu ToiletteModeration: Dennis Wilms05.25 SR: aktueller bericht05.45 BW+RP: Die SteiermarkVom Weinland ins ewige Eis Erstsendung: 29.01.2009 in 3sat(bis 06.00 - weiter wie mitgeteilt)Dienstag, 17. April 2018 (Woche 16)/12.03.2018Nachgeliefertes Erstsendedatum für BW und RP beachten!18.15 BW+RP: natürlich! Natur und Umwelt im SüdwestenErstsendung: 02.05.2017 in SWR