SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 11.03.2020 (Woche 11) bis 24.04.2020 (Woche 17)

Mittwoch, 11. März 2020 (Woche 11)/11.03.2020Geänderten Programmablauf beachten!Tagestipp20.15 (VPS 21.59) "mal ehrlich...wie gefährlich ist Corona?" Der SWR Bürgertalkmit Florian Weber21.45 BW: SWR Aktuell Baden-WürttembergRP: SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SR: aktuell22.00 (VPS 21.58) Mord in bester Gesellschaft - Die Nächte des Herrn SenatorSpielfilm Deutschland/Österreich 2008 Erstsendung: 25.10.2008 in Das Erste23.30 (VPS 23.00) Babylon Berlin Fernsehserie Deutschland 2018 Erstsendung:30.09.2018 in Das Erste00.15 (VPS 23.45) Hubert und Staller Der letzte Tango Fernsehserie Deutschland2017 Erstsendung: 11.10.2017 in Das Erste01.00 (VPS 00.30) Heiter bis tödlich - Morden im Norden Fatale BegegnungFernsehserie Deutschland 2013 Erstsendung: 22.04.2014 in Das Erste01.50 (VPS 01.20) Huck Die Quelle der Vergeltung Fernsehserie Deutschland 2015Erstsendung: 27.10.2015 in Das Erste02.40 (VPS 02.10) Mord in bester Gesellschaft - Die Nächte des Herrn Senator(WH) Spielfilm Deutschland/Österreich 2008 Erstsendung: 25.10.2008 in Das Erste04.10 (VPS 04.20) BW+RP: Heiter bis tödlich - Morden im Norden (WH) FataleBegegnung Fernsehserie Deutschland 2013 Erstsendung: 22.04.2014 in Das Erste04.10 SR: Arbeitsurlaub bei Austernbauern (WH von SA) Meine Traumreise in dieNormandie04.45 SR: aktueller bericht04.55 BW+RP: MENSCH LEUTE (WH von MO) Landarzt online - Rezept gegen Ärztemangelbis 05.25 - weiter wie mitgeteiltDonnerstag, 12. März 2020 (Woche 11)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!07.55 (VPS 07.54) Brotzeit - Mit den "Wildbakers" zwischen Rhein und NeckarErstsendung: 13.12.2017 in SWR/SRDonnerstag, 12. März 2020 (Woche 11)/11.03.2020Geänderten Programmablauf beachten!00.40 (VPS 00.39) Das Tessin - Zwischen Lago Maggiore und Gotthard (WH von DO)bis 02.10 - weiter wie mitgeteiltFreitag, 13. März 2020 (Woche 11)/11.03.2020Geänderten Programmablauf beachten!01.30 (VPS 01.29) "mal ehrlich...wie gefährlich ist Corona?" (WH von MI) Der SWRBürgertalk mit Florian Weber03.00 (VPS 02.30) Nachtcafé (WH) Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecherbis 04.30 - weiter wie mitgeteiltSamstag, 14. März 2020 (Woche 12)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!05.10 (VPS 05.09) Lichters Originale - Unterwegs an der Untermosel (WH von DO)Erstsendung: 11.01.2015 in SWR/SRSonntag, 15. März 2020 (Woche 12)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!20.15 (VPS 20.14) Geschichte & Entdeckungen Die Schweiz von oben - Vom Zauberder Alpenrepublik Erstsendung: 14.04.2019 in SWR/SRMittwoch, 25. März 2020 (Woche 13)/11.03.202013.45 TellertauschFolge 6Beim "Tellertausch" treten vier Hobbyköchinnen und -köche in einen kreativenWettstreit am Herd. Neben Moderator Johann Lafer ist Spitzenköchin CorneliaPoletto als Jurorin zu sehen.Beim "Tellertausch" geht es wieder um die Wurst - besser gesagt: um denZiegenkäse! Blöd nur, dass unter den Kandidat*innen Kathrin Schröder, MichaelWestphal, Uke Dengler und Sven Hochstuhl nicht nur Fans des köstlichen Käsessind. Aber es hilft nichts! Die Hobbyköch*innen müssen vier Gerichte von JohannLafer nachkochen. In dieser Sendung geht es neben einem Zweierlei vom Ziegenkäseum Tandoori-Huhn, gebackene Forelle und Rindfleischsatés.In der Kochshow "Tellertausch" (45 Min.) treten vier Hobbyköch*innen vorPublikum gegeneinander an. Die Köchinnen und Köche starten zeitgleich an vierKochstellen, die mit unterschiedlichen Zutaten ausgestattet sind. Diese Zutatengehören zu einem Originalgericht von Johann Lafer. Für die Hobbyköche*innen giltes, in nur 35 Minuten das Gericht nachzukochen. Hierfür bekommen sie neben denZutaten ein Foto sowie den Titel des Gerichts als Hilfestellung - allerdingskein Rezept! Mehrmals pro Sendung heißt es plötzlich "Tellertausch" und eineDrehbühne bringt die Hobbyköch*innen per Zufallsgenerator in eine andere Küche.Hier kochen sie dann das neue Gericht unter Zeitdruck weiter.Alle Folgen "Tellertausch" sind in der ARD Mediathek abrufbar.Mittwoch, 25. März 2020 (Woche 13)/11.03.202022.00 Tatort: Tod auf dem RheinFernsehfilm Deutschland 2010 Erstsendung: 28.02.2010 in Das Erste Autor: HorstFreund Rollen und Darsteller: Lena Odenthal____Ulrike Folkerts MarioKopper____Andreas Hoppe Becker____Peter Espeloer Frau Keller____Annalena SchmidtChristian Hamacher____Bruno F. Apitz Martin Berger____Enno Hesse GabiStein____Susann Uplegger Konrad Hanke____Andreas Patton Daniel Hanke____JeremiasKoschorz Silke Grimm____Karin Giegerich Rechtsmedizinerin____Brigitte ZehAlexander Kern____Heinrich Giskes und andere Kamera: Jürgen Carle Szenenbild:Ruth Barbara WilbertDie Ermittlungen beginnen für Lena Odenthal und Mario Kopper am Rheinufer, denndort hat die Wasserschutzpolizei die Leiche von Konrad Hanke geborgen, er wurdeerschlagen und dann ins Wasser geworfen. Hanke war ursprünglich Ingenieur imMotorrennsport, arbeitete aber seit dem Unfalltod seiner Ehefrau in derSchiffswerft seiner Schwägerin Silke Grimm... Lena und Kopper halten es fürmöglich, dass sein Tod mit dem früheren Job zusammenhängt, denn am Abend seinesTodes traf Hanke einen Rennstallbesitzer - und Gabi Stein, die Rennfahrerin, dieein Jahr zuvor in den tödlichen Unfall von Hankes Ehefrau verwickelt war.Daniel, Hankes 19-jähriger Sohn, ließ dieses Treffen durch seinen Wutanfallplatzen, denn er gibt Gabi Stein nach wie vor die Schuld am Tod seiner Mutter.Verstört und leicht erregbar, wie er ist, gehört Daniel durchaus zu denVerdächtigen. Lena und Kopper interessiert aber auch, welches InteresseRennstallbesitzer Hamacher an Konrad Hanke hatte. Als Hankes Computer gestohlenwird, bekräftigt das ihren Verdacht, dass Hankes Wissen über Rennwagen in diesemFall eine Rolle spielt. Doch gerade als Gabi Stein sich an die Polizei wendenwill, wird die Fahrerin getötet.Freitag, 27. März 2020 (Woche 13)/11.03.202022.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Besondere BegegnungenMichael Steinbrecher moderiert die Sendung.Manchmal trifft man auf Menschen, bei denen man sofort spürt: Diese Begegnungwird Einfluss auf mein Leben haben. Egal ob Liebe auf den ersten Blick,Freundschaft fürs Leben oder Jobangebot - häufig reicht nur eine Begegnung aus,um die Weichen ganz neu zu stellen.Während die einen Menschen im Leben kommen und gehen, gibt es andere, diebleiben. Doch beide können gleichsam prägend sein. Manchmal genügt nur einBlick, ein Satz oder eine Berührung, um eine Seelenverwandtschaft zu spüren. Sokann man sich innerhalb von Sekunden sicher sein, gerade die Liebe des Lebensgefunden zu haben. Oder auch den Bruder oder die Schwester im Geiste.Dabei können auch die Umstände des Kennenlernens dazu beitragen, dass etwasGroßes entsteht: Beispielsweise ist es nicht selten, dass aus furchtbarenErlebnissen wie einer Katastrophe oder einer schweren Krankheit zunächst eineSchicksalsgemeinschaft entsteht, die dann zu einer Freundschaft fürs Lebenführt. Eine Begegnung kann auch dahingehend weichenstellend sein, dass sie dazuführt, eigene Vorurteile zu überdenken und Vorbehalte abzulegen. Oder aber dazu,eine Bestimmung oder eine Aufgabe zu erkennen. Dabei kann es eine Begegnung miteiner Person sein, aber auch eine spirituelle Begegnung.Das ganze Leben kann durch Begegnungen auf den Kopf gestellt werden. Wird dieSchülerin oder der Schüler auf der Straße als Model entdeckt oder entpuppt sichder nette Small Talk an der Bar als Auftakt für ein neues Jobangebot in Übersee?Hinter der nächsten Straßenecke kann eine lebensverändernde Überraschung warten.Es gibt aber auch Menschen, die nicht länger auf das Schicksal warten wollen,sondern sich sehnsüchtig eine besondere Begegnung herbeiwünschen. Zum Beispieljemand, der auf der Suche nach seinen Wurzeln endlich seine leiblichen Elternkennenlernen möchte. Viel hängt dann vom ersten Eindruck ab. Wie erkennt man,dass eine Begegnung die Chance hat, das Leben zu verändern? Und wie gelingt es,offen dafür zu sein?Donnerstag, 02. April 2020 (Woche 14)/11.03.2020Korrigierten Untertitel beachten!05.45 Planet SchuleGRIPS Mathe Gleichungen mit Brüchen Erstsendung: 09.05.2012 in ARD-alpha Folge34/42Freitag, 03. April 2020 (Woche 14)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!05.30 (VPS 05.29) Planet Schule total phänomenal Strahlen schaffen DurchblickErstsendung: 13.05.2005 in SWR/SRSamstag, 04. April 2020 (Woche 15)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!20.15 (VPS 20.14) Trugspur - Der Usedom-Krimi Spielfilm Deutschland 2017Erstsendung: 26.10.2017 in Das Erste Autor: Scarlett Kleint, AlfredRoesler-Kleint und Michael Vershinin Rollen und Darsteller: KarinLossow____Katrin Sass Julia Thiel____Lisa Maria Potthoff Stefan Thiel____PeterSchneider Sophie Thiel____Emma Bading Dr. Brunner____Max Hopp HolmBrendel____Rainer Sellien Adam Tomaszewski____Igor Kujawski HalinaCzechowska____Agnieszka Piwowarska Simone Simmank____Lena UrzendowskyJäckie____Oskar Bökelmann Sören Wulf____Jan Pohl Anwalt Müller____Max UrlacherHeike Butenschön____Isabell Polak und andere Kamera: Timo Moritz Musik: ColinTownsSonntag, 05. April 2020 (Woche 15)/11.03.202016.30 Krause kommt!Guildo HornErstsendung: 15.04.2016 in SWR/SRHeute macht Pierre M. Krause einen besonderen "Hausbesuch": Er darf Guildo Hornin seinem Wohnmobil auf einen Trip zu seinen Wurzeln rund um Trier begleiten.Campingromantik inklusive. Stationen sind Guildo Horns ehemalige Schule, dieLebenshilfe Trier, in der Horn eine Zeit lang mit Behinderten gearbeitet hat,und ein Stopp bei Guildo Horns Lieblingsweingut darf im Weinland Rheinland-Pfalznatürlich auch nicht fehlen. Ein Highlight ist das Treffen mit Guildo HornsMutter - kann Pierre M. Krause das Geheimnis der berühmten Nussecken lüften?Pierre M. Krause mit Guildo Horn, ein Roadtrip mit ganz persönlicher Note.Donnerstag, 09. April 2020 (Woche 15)/11.03.2020Korrigierten Untertitel beachten!05.30 Planet SchuleGRIPS Mathe Komplizierte Gleichungen Erstsendung: 16.05.2012 in ARD-alpha Folge35/42Freitag, 10. April 2020 (Woche 15)/11.03.2020Nachgeliefertes Thema für BW und RP beachten!22.00 BW+RP: NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Freundschaft - wenn nichtsunmöglich ist Erstsendung: 15.03.2019 in SWRSRNachgeliefertes Thema für SR beachten!22.05 SR: NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Freundschaft - wenn nichtsunmöglich ist Erstsendung: 15.03.2019 in SWRSRMontag, 13. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Geänderte Folgen-Nr. und Erstsendedatum beachten!01.15 Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Erstsendung: 29.01.2018 in SWR/SRModeration: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M.Krause, Smudo Folge 475Dienstag, 14. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraMord nach Feierabend Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 05.04.2012 inDas Erste Rollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke Hegenbarth PaulKleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom"Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas BergSylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann LenaWegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____SönkeMöhring Alf Ransleben____Horst-Günther Marx Uwe Bartsch____Christian AhlersMagda Roxer____Ulrike Mai Evelyn Ransleben____Isabel Hindersin HolgerReichert____Rüdiger Klink und andere Folge 1Mittwoch, 15. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraLeiche im Moor Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 12.04.2012 in DasErste Rollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke Hegenbarth PaulKleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom"Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas BergSylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann LenaWegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____SönkeMöhring Hermann Breitschneider____Christoph Hohmann Eugen Becker____ThorstenWolf Corinna Becker____Ellen Schiess Herr Stahl____Olaf BurmeisterNachbarin____Isolde Kühn Herr Keitel____Jan Hasenfuß und andere Folge 2Mittwoch, 15. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Tagestipp18.15 BW+RP: made in Südwest Tripsdrill vor dem Saisonstart - Frühjahrsputz imFreizeitparkAnfang April eröffnet der Erlebnispark Tripsdrill wieder nach langerWinterpause. Wenn die ersten Besucherinnen und Besucher kommen, muss allesstartklar sein, vom Restaurant bis zu den Fahrgeschäften. Und dieses Jahr wirdes besonders spannend: Der Park soll mit einem ganz neu entwickelten Typ vonAchterbahn an den Start gehen.Wie organisiert man einen Frühjahrsputz auf 77 Hektar? Diese Herausforderungstemmen jedes Jahr über hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ältestenFreizeitpark Deutschlands bei Cleebronn. Darunter auch neue Saisonkräfte, diesich erst einarbeiten müssen. Die Gehege mit über 50 Tierarten müssen gutgesichert werden, alle Restaurants auf den Ansturm vorbereitet sein, und auch imriesigen Spielbereich, wo bis zu 500 Kinder herumtollen können, muss allesstimmen. Dazu kommt die neue Achterbahnattraktion, eine besondereHängekonstruktion, die es durch den TÜV schaffen muss. Ein Blick hinter dieKulissen des Freizeitparks mit jährlich über 750 000 Besucherinnen undBesuchern.Donnerstag, 16. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraTod einer Hexe Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 19.04.2012 in DasErste Rollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke Hegenbarth PaulKleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom"Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas BergSylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann LenaWegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____SönkeMöhring Renate Simon____Anne-Kathrin Gummich Inge Poland____Kristin Suckow TinaHesse____Amelie Plaas-Link Bernd Rother____Matthias Walter und andere Folge 3Donnerstag, 16. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Geänderte Folgen-Nr. und Erstsendedatum beachten!22.00 odysso - Wissen im SWRDenk Dich gesund Erstsendung: 21.11.2019 in SWR/SR Moderation: Dennis WilmsFreitag, 17. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraGeburtstagsfest für eine Leiche Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung:26.04.2012 in Das Erste Rollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke HegenbarthPaul Kleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria SurholtTom "Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan NiklasBerg Sylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann LenaWegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____SönkeMöhring Gernot Stahlmann____Ulli Kinalzik Helga Kärcher____Stefanie Kämmer Dr.Wertmüller____Norbert Ghafouri Walter Stichling____Heinrich Schafmeister GuidoStahlmann____Kai Ivo Baulitz Walther Stahlmann____Reinhard Scheunemann BrigitteStahlmann____Sylke Hannasky Elisabeth Stahlmann____Kerstin Reimann und andereFolge 4Freitag, 17. April 2020 (Woche 16)/11.03.2020Geänderten Untertitel für BW und RP beachten!18.15 BW+RP: Mensch HeimatWir von Burg HohenzollernSamstag, 18. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Geänderte Serie beachten!10.00 (VPS 09.59) Der Winzerkönig Am Scheideweg FernsehserieDeutschland/Österreich 2006 Erstsendung: 10.07.2006 in Das Erste Autor: PeterMazzuchelli Rollen und Darsteller: Thomas Stickler____Harald Krassnitzer JohannaStickler____Carin C. Tietze Anna Stickler____Britta Hammelstein HermineStickler____Christine Ostermayer Andrea Plattner____Katharina Stemberger GeorgPlattner____Stefan Fleming Claudia Plattner____Susanne Michel PaulPlattner____Achim Schelhas Gottfried Schnell____Wolfgang Hübsch BlasiusSchmalzl____Branko Samarovski u.a. Musik: Michael Krausz Folge 1Montag, 20. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Geänderte Folge beachten!08.45 In aller FreundschaftDie Kunst der Schwäche Fernsehserie Deutschland 2020 Erstsendung: 14.04.2020 inDas Erste Autor: Antje Bähr Rollen und Darsteller: Carola Habermann____Judithvon Radetzky Dr. Lilly Phan____Mai Duong Kieu Dieter Habermann____MatthiasBrenner Dr. Roland Heilmann____Thomas Rühmann Dr. Kathrin Globisch____AndreaKathrin Loewig Dr. Martin Stein____Bernhard Bettermann Sarah Marquardt____AlexaMaria Surholt Dr. Philipp Brentano____Thomas Koch Arzu Ritter____Arzu Bazman Dr.Rolf Kaminski____Udo Schenk Dr. Lea Peters____Anja Nejarri Otto Stein ____RolfBecker Miriam Schneider____Christina Petersen Kris Haas____Jascha RustHans-Peter Brenner____Michael Trischan Dr. Maria Weber____Annett Renneberg Dr.Kai Hoffmann____Julian Weigend Katja Brückner____Julia Jäger und andere Musik:Oliver Kranz, Carsten Rocker und Anselm Kreuzer Kamera: Michael Clayton Folge892Montag, 20. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Korrigierte Sendezeit beachten!22.00 Sag die WahrheitDie SWR Rateshow Moderation: Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M.Krause, Ursula Cantieni, Smudo Folge 556Montag, 20. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Geänderte Folgen-Nr. beachten!01.15 Sag die Wahrheit (WH) Die SWR Rateshow Erstsendung: 20.04.2020 Moderation:Michael Antwerpes Rateteam: Kim Fisher, Pierre M. Krause, Ursula Cantieni, SmudoFolge 556Dienstag, 21. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraHitverdächtig Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 03.05.2012 in Das ErsteRollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke Hegenbarth Paul Kleinert____FelixEitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom "Ollie"Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas Berg SylviaWegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann Lena Wegener____AntoniaGörner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____Sönke Möhring JensRiebel____Mars Richard Saibert Klaus Strömmel____Martin Glade EvelynBrenner____Sina Martens Dr. Gruber____Dietrich Adam Frau Gruber____Mona GlassSophie Meyer____Charlotte Albrecht und andere Folge 5Mittwoch, 22. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraDer Tod steht ihr besser Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 10.05.2012in Das Erste Rollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke Hegenbarth PaulKleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom"Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas BergSylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann LenaWegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____SönkeMöhring Walter Stichling____Heinrich Schafmeister Andreas Faber____Tim SanderBeate Dannenberg____Gunda Ebert Laura Hummel____Maren Scheel OlafTappe____Ulrich Hoppe und andere Folge 6Donnerstag, 23. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraWanderung in den Tod Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 07.06.2012 inDas Erste Rollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke Hegenbarth PaulKleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria Surholt Tom"Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas BergSylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann LenaWegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____SönkeMöhring Stefan König____Stefan Ebeling Peter Gaitsch____Horst Kotterba"Zorro"____Tim Eberts Ulrike Nagel____Ines Burdow Bernd Nagel und andere Folge 7Donnerstag, 23. April 2020 (Woche 17)/11.03.2020Ergänzung Ort im Titel für RP beachten!18.15 RP: Die Rezeptsucherin in Gau-OdernheimFreitag, 24. Geänderten Beitrag beachten!08.40 Heiter bis tödlich - Alles KlaraDer Würstchenmörder Fernsehserie Deutschland 2011 Erstsendung: 21.06.2012 in DasErste Rollen und Darsteller: Klara Degen____Wolke Hegenbarth PaulKleinert____Felix Eitner Frau Dr. Müller-Dietz____Alexandra Maria SurholtTom"Ollie" Ollenhauer____Christoph Hagen Dittmann Jonas Wolter____Jan Niklas BergSylvia Wegener____Winnie Böwe Jörg Wegener____Stephan Grossmann LenaWegener____Antonia Görner Dr. Münster____Jörg Gudzuhn Robert Baumann____SönkeMöhring Thomas Heinrich____Alexander Sternberg Frau Schmidt____GittaSchweighöfer Hermine Kleinert____Karin Schröder Julius Stein____Thomas RudnickBauer Schiefer____Dietmar Huhn und andere Folge 8