SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 11.01.18 (Woche 2) bis 16.02.18 (Woche 7)

Donnerstag, 11. Januar 2018 (Woche2)/09.01.2018Geänderte Moderation für RP beachten!20.15 RP: zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürsLand mit Daniela SchickDonnerstag, 11. Januar 2018 (Woche 2)/09.01.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckPop, Protest und Minirock - eine Ausstellung im Haus derGeschichte in Stuttgart zeigt die turbulenten 60er Jahre im SüdwestenDie Kraft des Rhythmus - der Tanzabend "Let's Beat" verbindet inMannheim drei unterschiedliche Choreografien zu einem fulminantenJahresauftaktOrgeln für die nächsten Jahrhunderte - "Kunscht!" begleiteteinen Orgelbauer aus Oberharmersbach, der Tradition mit ModerneverbindetLeidenschaftlich, international, preisgekrönt - "Kunscht!" stelltdas Stuttgarter Studio für Gestaltung "Ippolito Fleitz Group" vorSamstag, 13. Januar 2018 (Woche 3)/09.01.201818.45 RP: Expedition in die HeimatOhne Sprit von Trier nach Luxemburg Erstsendung: 31.03.2017 inSWR/SRWoran denken die Menschen, wenn sie den Namen Luxemburg hören?Politisch Interessierte mögen die Europäische Union oder gar RosaLuxemburg damit verbinden. Doch nahe an der Grenze zu Luxemburg, inTrier, denkt man an ganz andere Dinge: Gute Arbeitsplätze beiniedrigen Steuersätzen, günstigen Kaffee und noch günstigeres Benzin.Zum Tanken machen viele Autofahrer einen kleinen Schlenker über dieGrenze und steuern gezielt eine der vielen Tankstellen inWasserbillig oder einem anderen grenznahen Örtchen an.Wie aber würde eine Reise nach Luxemburg aussehen, wenn man aufsTanken und sogar aufs Auto komplett verzichten würde? Moderator JensHübschen macht die Probe und startet ein außergewöhnlichesExperiment: eine Expedition im wahrsten Sinn des Wortes, nämlich perpedes.Zu Fuß dauert der Weg von der Porta Nigra in Trier bis in dieInnenstadt von Luxemburg laut Online-Routensuche knapp zehn Stunden.Auf seiner Expedition "Ohne Sprit nach Luxemburg" könnte JensHübschen freilich etwas länger brauchen. Denn es sind die kleinenBegegnungen und Entdeckungen am Wegesrand, die diese ungewöhnlicheReise so spannend machen. Und natürlich die Frage, ob der Fußgängerbis zum Ende durchhält auf seiner entschleunigten Tour, ohne Motor,ohne Sitzheizung und schützendes Blechkleid - und das mitten imWinter! Vielleicht hilft ihm ja die Aussicht auf eine süße Belohnungim Herzen Luxemburgs.Montag, 15. Januar 2018 (Woche 3)/09.01.2018Beitrag ist WH von SO!15.15 Länder - Menschen - AbenteuerDer Geist Europas - Der Duft von Wermuth und Anis (WH von SO)Erstsendung: 14.01.2017 in SWR/SRSonntag, 21. Januar 2018 (Woche 4)/09.01.2018Geänderten Beitrag beachten!10.45 (VPS 10.44) Hans Peter Stihl - Einer von hier Erstsendung:20.04.2017 in SWR/SRDonnerstag, 25. Januar 2018 (Woche 4)/09.01.201823.15 lesenswertDenis Scheck im Gespräch mit Volker Weidermann und Rolf DobelliVolker Weidermann: "Träumer - Als die Dichter die Machtübernahmen"Dichter an die Macht! Zwischen November 1918 und April 1919, nachdem Ersten Weltkrieg, der Absetzung des bayerischen Königs und derAusrufung des "Freistaat Bayern" durch Ministerpräsident Kurt Eisnerschien in der Münchner Räterepublik alles möglich. Die SchriftstellerErnst Toller, Gustav Landauer und Erich Mühsam standen an der Spitzedieser Bewegung, in der Künstler und Schriftsteller sehrunterschiedliche sozialistische Ideen verfolgten und die mit einemBlutbad endete.Der Literaturkritiker und Spiegel-Reporter Volker Weidermann, hatdas kurze und einzigartige Ereignis in der deutschen Geschichte ausder Perspektive von Beteiligten vor Ort wie Thomas Mann, Rainer MariaRilke, Adolf Hitler, Viktor Klemperer oder Oskar Maria Graf zu einemhistorischen Thriller verarbeitet. Er sorgt mit seinem Buch "Träumer.Als die Dichter die Macht übernahmen" dafür, dass die sechschaotischen, aberwitzigen, hoffnungsvollen aber auch vergessenenMonate vor der NS-Zeit wieder ins Bewusstsein rücken."Mein Leben in drei Büchern" mit Rolf DobelliDer Schweizer Firmengründer und Autor Rolf Dobelli hat sich mit2011 mit seinem Buch "Die Kunst des klaren Denkens" alserfolgreichster Sachbuchautor Europas etablierte. Inzwischen ist "DieKunst des guten Lebens - 52 überraschende Wege zum Glück" erschienen.Dass zu einem guten Leben auch Bücher gehören, belegt er in "MeinLeben in drei Büchern": Für das Gespräch mit Denis Scheck hat er MaxFrischs "Montauk", Philip Roths "Der menschliche Makel" und RichardDawkins "Das egoistische Gen" mitgebracht.Rolf Dobelli war viele Jahre Finanzchef und Generaldirektor beider Fluggesellschaft Swissair. 1998 gründete er eine Firma, dieBuchzusammenfassungen von Manager-Ratgebern und Literaturklassikernanbietet - Goethes "Faust" wird auf acht Seiten reduziert. Erschreibt Kolumnen für die "Zeit" sowie Romane.Freitag, 26. Januar 2018 (Woche 4)/09.01.2018Nachtgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Runter mit denPfunden - diesmal aber wirklich!Freitag, 02. Februar 2018 (Woche 5)/09.01.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Wenn die LiebegehtMontag, 12. Februar 2018 (Woche 7)/09.01.2018Zusätzlichen Moderator beachten!Tagestipp10.30 Närrische Wochen im Südwesten Der Rosenmontag live ausMainz Helau! - De Zug kimmt Moderation: Anna-Lena Dörr und ArndtReisenbichlerFreitag, 16. Februar 2018 (Woche 7)/09.01.2018Nachgeliefertes Thema beachten!22.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Keine Rücksicht,kein Respekt - werden wir immer asozialer?