SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 08.06.18 (Woche 23) bis 17.06.18 (Woche 25)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 08. Juni 2018 (Woche 23)/05.06.2018Geänderten Beitrag beachten!11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Planet Wissen Extra: Zurück imAll - Kommandant Alexander Gerst und seine neue MissionAlexander Gerst wird als erster Deutscher das Kommando derinternationalen Raumstation ISS übernehmen. Im Trainingszentrum dereuropäischen Weltraumagentur zeigt er dem WissenschaftsjournalistenRanga Yogeshwar, wie er sich auf seine neue Mission vorbereitet. Dennjeder Aufenthalt im Orbit ist auch heute immer noch eine sehraufwendige und riskante Unternehmung. Das All ist eine extremlebensfeindliche Umgebung: ein Vakuum, in dem der Mensch vongefährlicher Weltraumstrahlung bombardiert wird. Jeder Fehler kannhier schnell zur Katastrophe führen. Alexander Gerst zeigt, welcherbeeindruckende technische Aufwand das Leben auf der ISS überhaupterst ermöglicht. Er gibt dem Publikum ein ganz persönliches Bilddavon, wie seine nächsten Monate auf der Internationalen Raumstationaussehen werdenSamstag, 09. Juni 2018 (Woche 24)/05.06.2018Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageVom Mittelrhein in die Welt Ein Tag im Hafen AndernachMontag, 11. Juni 2018 (Woche 24)/05.06.2018Geänderten Beitrag für RP beachten!18.15 (VPS 18.14) RP: MENSCH LEUTE Die Aufspürerin Der Jungeauf dem Foto Erstsendung: 06.02.2017 in SWR/SRSonntag, 17. Juni 2018 (Woche 25)/05.06.201822.30 Echt witzig - Lachen mit den großen KomödiantenDie großen Stars und Legenden der deutschen Fernsehunterhaltungsind in dieser Sendung am Start: Rudi Carrell, Guido Cantz undnatürlich auch Hape Kerkeling mit "Hurz!" und einer selten gezeigtenParodie auf Literaturpapst Reich-Ranicki. Mit dabei sind auch DietherKrebs und Iris Berben in ihrer legendären Comedy-Show SketchUp. GabyKöster brilliert als "dümmste Praline der Welt". Jürgen von der Lippehält als Macho dagegen und tanzt "auf der Gürtellinie".Lachen mit den großen deutschen Komödianten - das schmeckt wieFeinkost und ist dazu noch "Echt witzig!"