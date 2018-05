SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 03.05.18 (Woche 18) bis 31.05.18 (Woche 22)

Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 03. Mai 2018 (Woche 18)/02.05.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDie Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:- Zwischen Lapidarium und Schlossgarten - Denis Scheck im Gesprächmit der künstlerischen Leiterin der Schwetzinger SWR Festspiele,Heike Hoffmann.- Zwischen Tradition und Experiment - Ausblick auf das Programmdes weltweit größten Radio-Festivals für klassische Musik inSchwetzingen.- Zwischen Höhlenmensch und Videokünstler - das Museum Ulm, die"kunsthalle weishaupt" und die große Frage, warum Menschen Kunstschaffen.- Zwischen Verehrung und Verdruss - vom Umgang der Stadt Trier mitder geschenkten Marx-Riesenstatue aus China, die am 5. Maienthüllt wird.- Zwischen Siegestaumel und Absturz - "Kunscht!" über diedeutschen Chancen beim diesjährigen Eurovision Song Contest.- Zwischen Chaos und Genie - die erstaunlichen Gemeinsamkeiten vonAlberto Giacometti und Francis Bacon in der Fondation Beyeler inRiehen.Dienstag, 08. Mai 2018 (Woche 19)/02.05.201823.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 537"Die Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" am 8.5.2018, mitRechtsanwalt Karsten Dusse und Musik von KaasIst penetranter Leichengeruch in einem Gebrauchtwagen juristischgesehen ein Unfallschaden? Solche und andere skurrile, aber echteFälle hat der Rechtsanwalt und Autor Karsten Dusse für sein neuesBuch "Recht bekommen" gesammelt. Der in Essen geborene Jurist istnicht nur Anwalt und als solcher in TV-Sendungen wie "RichterinBarbara Salesch" oder "Verklag mich doch!" aufgetreten, er hat auchim Hörfunk bei SWR3 moderiert und als Fernsehredakteur gearbeitet.Comedy und Jura schließen sich also nicht aus, den Beweis erbringtKarsten Dusse mit einem sehr unterhaltsamen Auftritt in der "PierreM. Krause Show".In einer Doppelfolge der Reihe "Pierre inTeam" macht ModeratorPierre M. Krause zusammen mit seinem Team einen Ausflug in einen"Escape Room" - ein großer Trend im Bereich derTeambuilding-Maßnahmen. Es gilt, gemeinsam Rätsel zu lösen und amEnde das geheimnisvolle "fünfte Element" zu finden. Ob es demhochmotivierten Team um Moderator Pierre M. Krause gelingt, alleRätsel zu lösen und den Ausflug zu überstehen?Musik kommt von Kaas: Der Musiker und Rapper aus Reutlingen istmit der Band "Die Orsons" bekannt geworden, nun ist er auch solounterwegs. Zusammen mit der Showband SMAF performt er seinen Hit"Gute Nachrichten" - wie immer in der "Pierre M. Krause Show - SWR3Latenight" live.Donnerstag, 10. Mai 2018 (Woche 19)/02.05.2018WH von SA für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-Reportage (WH von SA) Landarzt aus ÜberzeugungWie Dr. Salameh eine Dorfpraxis rettet Erstsendung: 05.05.2018 inSWR/SRSonntag, 13. Mai 2018 (Woche 20)/02.05.201817.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: JensHübschen Folge 74In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" tretenwieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegenein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen dieKandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragenüber Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus derheimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionenzwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auchÜberraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle einebesondere Geschichte mit ihrer Heimat.In der heutigen Folge tritt das Team: "Förderung junger Künstler"aus Saarland gegen das Team "Fantasievolles Engagement" ausBaden-Württemberg an.Die Experten in der Sendung sind diesmal: Musiker GiovanniZarrella für Kultur und Medien, Sportmoderatorin Julia Scharf fürSport und Gesundheit und Clemens Bratzler für Politik, Zeitgeschehen,Wirtschaft.Samstag, 19. Mai 2018 (Woche 21)/02.05.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!06.45 Erlebnisreise RotkäppchenlandErstsendung: 18.09.2016 in HRDonnerstag, 24. Mai 2018 (Woche 21)/02.05.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!15.15 Spaniens GoldküsteEine Reise von Tarragona nach Barcelona Erstsendung: 21.04.2017in HRFreitag, 25. Mai 2018 (Woche 21)/02.05.2018Geänderten Folgen-Nr. beachten!13.00 Meister des AlltagsDas SWR Wissensquiz Erstsendung: 25.01.2016 in SWR/SRModeration: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, BodoBach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 91Sonntag, 27. Mai 2018 (Woche 22)/02.05.201817.15 Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten? Moderation: JensHübschen Folge 79In der Sendung "Die Quiz-Helden - Wer kennt den Südwesten?" tretenwieder zwei Kandidatenpaare aus der Region gegeneinander und gegenein dreiköpfiges Expertenteam an. In drei Spielrunden müssen dieKandidaten ihr Wissen über den Südwesten beweisen. Es geht um Fragenüber Sehenswürdigkeiten, Mundarten und Dialekte, Klassiker aus derheimischen Küche oder berühmte Söhne und Töchter der Regionenzwischen Koblenz und Konstanz. Kurz: alles Kuriose, Schöne und auchÜberraschende aus dem Südwesten. Die Kandidaten verbindet alle einebesondere Geschichte mit ihrer Heimat.In der heutigen Folge tritt das Team: "Müllmuseum" ausBaden-Württemberg gegen das Team "Schwarzwaldranger" ebenfalls ausBaden-Württemberg an.Die Experten in der Sendung sind diesmal: Musiker Thomas Andersfür Kultur und Medien, Weinsommelier Natalie Lumpp für Essen undTrinken und Moderator Dennis Wilms für Wissenschaft und Technik.Donnerstag, 31. Mai 2018 (Woche 22)/02.05.201800.10 Lange Nacht der Eisenbahn-Romantik (bis 06.15 Uhr) 25 JahreEisenbahn-Romantik Erstsendung: 24.07.2016 in SWR/SRDie ersten 25 Jahre der Sendereihe "Eisenbahn-Romantik" sinduntrennbar mit der Person Hagen von Ortloffs verbunden. Hagen vonOrtloff ist der Erfinder der Kultserie, er war ihr Moderator, Autorund Redaktionsleiter. Die Jubiläumssendung ist ein filmisches Festfür "Eisenbahn-Romantik"-Fans mit zahlreichen Ausschnittenvergangener Sendungen und einem Blick hinter die Kulissen von"Eisenbahn-Romantik". Erzählt wird die filmische Entwicklung derSendereihe vom Pausenfüller bis hin zur Ausstrahlung vonNeuproduktionen für den Kultursender ARTE. Die Frage nach demanhaltenden Erfolg steht bei dieser Sondersendung im Vordergrund.Zuschauer kommen dabei genauso zu Wort wie die Macher der Sendereihe.Wer hätte schon gedacht, dass so eine bekannte Marke wie die"Eisenbahn-Romantik" eher zufällig zwischen Tür und Angel entstandenist. Mit einem Film aus dem Archiv über die Sauschwänzle-Bahn hat esam 7. April 1991 angefangen. Seitdem sind mehr als 930 Folgenausgestrahlt worden.Donnerstag, 31. Mai 2018 (Woche 22)/02.05.201801.40 Dampfreise durch den wilden Südwesten Erstsendung:01.04.2013 in SWR/SRDer 20. Geburtstag von "Eisenbahn-Romantik" ist ein passenderAnlass, um viele Regionen des SWR Sendegebietes zu besuchen. SechsTage lang geht es durch Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dasSaarland, dabei werden fast 2.500 Kilometer zurückgelegt. Eine Reiseunter Volldampf, schließlich sind insgesamt 13 Dampflokomotiven imEinsatz. Eine einmalige Fahrt, bei der sich neben denarchitektonischen und landschaftlichen Attraktionen der Bundesländervor allem auch die Eisenbahn von ihrer schönsten Seite zeigt. Beitraumhaftem Wetter stehen 250 Bahnfans und unsere Kamerateams unterVolldampf.Donnerstag, 31. Mai 2018 (Woche 22)/02.05.201803.05 Pässe, Puffer, PalatschinkenErstsendung: 20.07.2015 in SWR/SR Folge 1/2Die Eisenbahn in Österreich feiert ihren 175. Geburtstag und"Eisenbahn-Romantik" feiert in Form einer spektakulären Sonderfahrtmit. Mit 20 verschiedenen Dampflokomotiven und einigenE-Lok-Oldtimern geht es einmal quer durch die Alpenrepublik. Mehr als2.500 Kilometer werden in acht Tagen zurückgelegt. Glanzlichter sinddie Fahrt über den Arlberg, vorbei an Kitzbühel, über die Tauern unddie Murtalbahn, auf der man reisen kann, wie vor 100 Jahren. Dererste Teil der Reise endet in Wien, wo gerade ein neuer Hauptbahnhofgebaut wird.Donnerstag, 31. Mai 2018 (Woche 22)/02.05.201803.50 Pässe, Puffer, PalatschinkenErstsendung: 21.07.2015 in SWR/SR Folge 2/2Von Wien aus startet der Sonderzug der "Eisenbahn-Romantik" durchdie schönsten Regionen Österreichs. Der zweite Teil derJubiläumsfahrt führt ins Waldviertel, in die Wachau, über denSemmering und durch das Gesäuse. 175 Jahre Eisenbahnen in Österreichwaren der Anlass, mit Volldampf durch die Alpenrepublik zu reisen unddie schönsten Strecken zu befahren. Auf der über 120 Jahre altenSteyrtalbahn sind alle drei Dampflokomotiven angeheizt und dasPersonal leistet Dienst in historischen Uniformen. Ein letzter und"pfiffiger" Höhepunkt ist die Begegnung des Dampfzuges mit einemDonaudampfschiff unter der Donaubrücke in Linz in der Abendsonne.Donnerstag, 31. Mai 2018 (Woche 22)/02.05.201804.35 Balkan Nostalgie-ExpressErstsendung: 19.04.2014 in SWR/SR Folge 1/2In dieser Reisereportage begleiten die Zuschauer eine GruppeEisenbahnfreunde auf ihrer Fahrt durch Südosteuropa. ImBalkan-Nostalgie-Express geht es durch Serbien und Bulgarien - fürviele immer noch ein weißer Fleck auf der Landkarte. Von Belgrad ausqueren die Zuschauer Serbien und sehen eine der letztenDampflokomotiven des Landes. Außerdem erfährt das Publikum, was esmit der Lok "Kennedy" auf sich hat. In Bulgarien lernen dieBahnreisenden die Hauptstadt Sofia kennen, genauso wie einen Heizer,der auf der beeindruckenden Transbalkan-Strecke seinerDampflokomotive eine Liebeserklärung macht. Der Weg führt weiter zur"touristischen Perle des Zentralbalkans", der einstigen Hauptstadtdes Zweiten Bulgarischen Reiches - Veliko Tarnovo. Der erste Teildieser Reise endet auf der einzigen Schmalspurbahn der BulgarischenStaatsbahn mit 760 mm Spurweite im Rhodopengebirge.Donnerstag, 31. Mai 2018 (Woche 22)/02.05.201805.20 Balkan Nostalgie-ExpressErstsendung: 19.04.2014 in SWR/SR Folge 2/2Im zweiten Teil der Reisereportage durch Südosteuropa mit demTrans-Balkan-Express setzt sich der Sonderzug mit donnerndem Getösein Plovdiv in Bewegung. Die Zuschauer verlassen die zweitgrößte StadtBulgariens und dampfen über die sogenannte "neue bulgarischeZentralbahn" nach Sofia. Nun ist es nicht mehr weit bis Serbien. Nacheinem langen Reisetag erreicht der Zug Visegrad inBosnien-Herzegowina. Hier beginnt eine der faszinierendstenSchmalspurbahnen des Balkans - die Sargan 8. Die in den 70er Jahrenstillgelegte Strecke wurde seit 1999 in Teilen wiederaufgebaut. Heutezählt sie zu den ganz wenigen grenzüberschreitenden Museumsbahnen derWelt. 