SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 03.05.18 (Woche 18) bis 22.05.18 (Woche 21)

Donnerstag, 03. Mai 2018 (Woche 18)/27.04.201823.15 lesenswert sachbuchWalter Janson im Gespräch mit Martin Mosebach Erstsendung:29.04.2018 in 3satIn "lesenswert sachbuch" ist dieses Mal der bekannte BuchautorMartin Mosebach bei Walter Janson zu Gast.Mit dabei hat er seinen Roman "Die 21: Eine Reise ins Land derkoptischen Martyrer":2015 werden 21 christliche Kopten vom sogenannten IslamischenStaat brutal ermordet. Die grausame Tat wird von den Terroristengefilmt und im Netz verbreitet. Im Frühjahr 2017 reist MartinMosebach ins ägyptische Dorf El-Or und besucht die Familien derErmordeten. Dort trifft er nicht auf Hass oder Rachsucht, sondernausnahmslos auf Heiterkeit und Freude. Er erlebt einen bestürzendunbefangenen Umgang mit dem Todesvideo und Menschen voller Stolz aufihre hingeschlachteten Verwandten, die nun auf Ikonen als gekrönteHeilige verehrt werden.Martin Mosebach hat ein Reisebuch geschrieben über seine Begegnungmit einer fremden Gesellschaft und einer Kirche, die den Glauben unddie Liturgie der frühen Christenheit bewahrt hat: die "Kirche derMartyrer". In Zeiten des Kampfes der Kulturen sind die Kopten alsMinderheit im muslimischen Ägypten zu einem politischen Faktorgeworden. Zur Erinnerung an die Ermordeten ließ der ägyptische Staatsogar eine Wallfahrtskirche in El-Or errichten.Der Autor Martin Mosebach war zunächst Jurist, dann wandte er sichdem Schreiben zu. Seit 1983 entstanden elf Romane, dazu Erzählungenüber Reisen, religiöse, historische und politische Themen. Er erhieltzahlreiche Preise, etwa den Heinrich-von-Kleist-Preis, denGeorg-Büchner-Preis und die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt.Dienstag, 08. Mai 2018 (Woche 19)/27.04.201822.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann undTimo SturmJean hat zum großen Fleischmann-Garten-Grillfest geladen, Vanessaalles optimal dafür vorbereitet - und jeden Augenblick werden dieGäste kommen. Dummerweise entdeckt Jean genau in diesem Moment dieCannabis-Plantage, die Vanessa im Garten angelegt hat - im Auftragihres Neffen Oli. Der Fund bringt das Fest ordentlich durcheinander.Jean war beim Arzt. Beim Männerarzt. Und macht sich seitdemSorgen. Das Alter hat sich gemeldet und bringt seinen Hormonhaushaltkomplett durcheinander.Zu Gast in der Sendung ist La Signora: Die Künstlerin aus demRuhrpott mit dem italienischen Feuer hat sich infiziert - mit demLiebesvirus.Mittwoch, 16. Mai 2018 (Woche 20)/27.04.2018Geänderten Untertitel beachten!14.15 Eisenbahn-RomantikICE - Menschen im Zug Erstsendung: 16.02.1995 in SWR/SR Folge129Dienstag, 22. Mai 2018 (Woche 21)/27.04.2018Tagestipp22.30 Schreinerei Fleischmann und Freunde mit Alice Hoffmann undTimo SturmKatastrophenalarm in der Schreinerei - ein Fahnder vom LKA nimmtalle Handwerksbetriebe unter die Lupe. Es geht um Korruption!Natürlich hat Jean eine weiße Weste, aber gilt das auch für seineAssistentin Vanessa Backes?Vanessa kommt aufgelöst aus der Heimelsheimer Kirche in dieSchreinerei. Ein Wunder ist geschehen. Meint sie. Jean kann es kaumglauben. Aber muss bald seinen Irrtum einsehen.Comedian Matthias Jung wirbt um Verständnis für die Jugend - underntet dafür Lacher ohne Ende.