SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 02.12.17 (Woche 49) bis 05.01.18 (Woche 1)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 02. Dezember 2017 (Woche49)/28.11.2017Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageAhoi Sankta Maria II Eine neue Fähre für OberbilligMontag, 04. Dezember 2017 (Woche 49)/28.11.2017Geänderten Programmablauf für SR beachten!08.35 (VPS 08.34) SR: Norwegens Touristenstraßen Erstsendung:31.07.2017 in SR09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes VerabschiedungHaushalt 2018(bis 12.10 - weiter wie mitgeteilt)Dienstag, 05. Dezember 2017 (Woche 49)/28.11.2017Geänderten Programmablauf für SR beachten!09.00 SR: Live aus dem Landtag des Saarlandes VerabschiedungHaushalt 2018(bis 12.10 - weiter wie mitgeteilt)Dienstag, 02. Januar 2018 (Woche 1)/28.11.2017Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!11.30 Sarah Wiener: Eine Woche unter Fischern Erstsendung:10.04.2017 in ARTE Folge 1/4Mittwoch, 03. Januar 2018 (Woche 1)/28.11.2017Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!11.35 Sarah Wiener: Eine Woche unter Ringern Erstsendung:11.04.2017 in ARTE Folge 2/4Donnerstag, 04. Januar 2018 (Woche 1)/28.11.2017Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!11.30 Sarah Wiener: Eine Woche unter Winzern Erstsendung:12.04.2017 in ARTE Folge 3/4Freitag, 05. Januar 2018 (Woche 1)/28.11.2017Nachgeliefertes Erstsendedatum beachten!11.35 Sarah Wiener: Eine Woche unter Mönchen Erstsendung:14.04.2017 in ARTE Folge 4/4Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell