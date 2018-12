SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen von 01.01.19 (Woche 1) bis 06.02.19 (Woche 6)

Finanztrends Video zu



Baden-Baden (ots) - Dienstag, 01. Januar 2019 (Woche 1)/28.12.2018Geänderten Programmablauf beachten!Tagestipp20.15 André Rieu - Das große Konzert in Maastricht 2018 DieJubiläumsshow des Johann-Strauss-Orchesters Erstsendung: 08.09.2018in MDR22.35 (VPS 22.40) Kosmopolit Soloprogramm von und mit GerdDudenhöffer Erstsendung: 31.12.2010 in SWR/SR Folge 2/223.20 (VPS 23.25) Der Nächste, bitte! - Neue Comedy aus dem SüdenSissi Perlinger präsentiert Marcel Mann00.05 (VPS 00.10) Don Camillo und Peppone (Le petit monde de DonCamillo) Spielfilm Frankreich/Italien 1952 Erstsendung: 24.12.2004in Das Erste Autor: Julien Duvivier, René Barjavel01.45 (VPS 01.50) Don Camillos Rückkehr (Le retour de DonCamillo) Spielfilm Frankreich/Italien 1953 Erstsendung: 25.12.2004in Das Erste03.30 (VPS 03.35) Die große Schlacht des Don Camillo (DonCamillo e l'onorevole Peppone) Spielfilm Italien 1955(bis 05.10 - weiter wie mitgeteilt)Samstag, 05. Januar 2019 (Woche 2)/28.12.2018Nachgelieferten Untertitel für RP beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageDie Müll-Helden vom Hemshof Wie die Feiertage entsorgt werdenErstsendung: 06.01.2018 in SWR RPMontag, 07. Januar 2019 (Woche 2)/28.12.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!12.45 (VPS 13.30) Meister des Alltags Das SWR WissensquizErstsendung: 08.06.2015 in SWR/SR Moderation: Florian WeberRateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, GuidoCantz Folge 85Donnerstag, 24. Januar 2019 (Woche 4)/28.12.2018Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!13.00 Meister des AlltagsDas SWR Wissensquiz Erstsendung: 07.04.2014 in SWR/SRModeration: Florian Weber Rateteam: Enie van de Meiklokjes, BodoBach, Alice Hoffmann, Florian Schroeder Folge 60Dienstag, 05. Februar 2019 (Woche 6)/28.12.201815.15 Lieblingsstücke - abgestaubt und aufgemöbelt Folge 12/30Vor vielen Jahren rettete Petra Niccoli aus Ludwigsburg einmarodes Kanapee vor dem Sperrmüll. Zufällig stellte der mit derAufarbeitung beauftragte Polsterer fest, dass sein Vater das Sofagebaut hatte und zwar für die Großeltern von Petra Nicolli! Klar,dass das Fundstück seither einen ganz besonderen Stellenwert in ihremLeben hat. Dank einer maßgeschneiderten Husse von Schneiderin KerstinKörner bekommt das Lieblingsstück ein modernes Make-Over. In Waderntrifft Heike Greis auf Anna und Jens Druckenmüller und ihre alteNähmaschine. Sie möchten das Erbstück von der Uroma gerne mehr inihren Alltag integrieren. Mit viel Geschick schreinert HolzexpertePeter Himmelsbach aus dem Erinnerungsstück eine Bar, die das"Herrenzimmer" von Jens Druckenmüller vervollständigt. CharlotteKühweg aus Esslingen bekam zur Erstkommunion einen Füller geschenkt,mit dem sie als Kind sogar einen Brief an die Queen geschrieben hat.Jetzt wünscht sie sich für ihr Lieblingsstück eine neue "Erfüllung".Kein Problem für Künstler Stefan Doldt, der daraus im Handumdreheneine Lampe zaubert.Mittwoch, 06. Februar 2019 (Woche 6)/28.12.201815.15 Lieblingsstücke - abgestaubt und aufgemöbelt Folge 13/30Das Lieblingsstück von Edeltraud Eiß aus Leonberg ist ein alterTeddybär aus Bern, der sie seit über 56 Jahren begleitet. Diese langeZeit ist allerdings nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Heike Greisnimmt den betagten Bären in ihre Obhut und bringt ihn persönlich indie Teddyklinik zu Andrea Stauch, die "Meister Petz" liebevoll wiederaufpäppelt. Schneiderin Kerstin Körner steuert noch das passendeOutfit für den Berner Bären bei. Früher gehörte Julia Ehrgotts alterBollerwagen ihrer Uroma, nun steht er leider etwas nutzlos in ihremGarten in Bornheim. Tischler Jan Knopp schreitet direkt zur Tat undzaubert aus dem alten Erbstück einen bequemen Gartensitzplatz. IhreOma vermachte Andrea Bach aus Bous im Saarland zwei wunderbareChippendale-Stühle. In Eigenregie versuchte Andrea Bach die beidenStühle zu restaurieren - mit mäßigem Erfolg. Designerin CarmenBreuker kommt ihr zu Hilfe und verwandelt die beiden Lieblingstückegemeinsam mit Polsterer Arno Becker in echte Hingucker.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell