SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen vom 7.4. (Woche 15) bis 12.5. (Woche 20)

Baden-Baden (ots) - Samstag, 07. April 2018 (Woche 15)/29.03.2018Für RP nachgelieferten Untertitel beachten!18.05 RP: Die SWR-ReportageGib Gummi, Marcel - Atemlos durch Mainz mit dem RadkurierFreitag, 27. April 2018 (Woche 17)/29.03.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Nichts zubereuen? - Von verpassten ChancenAlle kennen das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Um die Weltreisen, das Hobby zum Beruf machen oder um die große Liebe kämpfen.Warum gibt man seine Lebensträume auf? Schnell tut man seine Wünscheund Träume als unvernünftig, egoistisch oder unmöglich ab. Doch sielassen einen trotzdem nicht los. "Was wäre gewesen? Wie wäre meinLeben verlaufen?" - Fragen, die oft die Menschen ein Leben langbegleiten. Wenn Reue aufsteigt, dann ist es ein unangenehmes, oftschmerzhaftes Gefühl. Es erzeugt emotionalen Stress und kann lautStudien Lebenszeit kosten. Wenn man erkennt, was man bitterlichbereut, dann lassen sich manche Gelegenheiten mit etwas Glück undetwas Mut nachholen. Zum Beispiel wenn man sich mit 70 doch nochendlich den verrückten Lebenstraum erfüllt, der einen schon seitseiner Jugend umgetrieben hat. Doch bei weitem nicht für alles gibtes eine zweite Chance. Manchmal schieben Menschen etwas so lange auf,bis es einfach zu spät ist. Und wenn sie eineFehlentscheidung treffen, die weitreichende Konsequenzen hat, dienicht nur ihnen, sondern auch anderen schadet, dann bereuen undbedauern sie etwas, das unwiederbringlich verloren ist. Spätestens amSterbebett blicken die Menschen auf ihr Leben zurück und erkennen,was sie verpasst haben. Viele bedauern, nicht das gelebt zu haben,was sie eigentlich glücklich gemacht hätte. Vielleicht zu viel Zeitmit der Arbeit statt mit Familie und Freunden verbracht zu haben. Ausdiesen Berichten können alle lernen, früh darauf zu hören, waswichtig ist. Was bereuen Menschen in ihrem Leben? Wie gehen sierichtig mit ihrem Bedauern um? Und was können sie dank Reue lernen -aus ihren Fehlern und über sich selbst?Samstag, 12. Mai 2018 (Woche 20)/29.03.2018Für BW geänderten Untertitel beachten! (Tausch mit 19.05)18.15 BW: Landesschau MobilSeelbach