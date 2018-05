SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen vom 1305.18 (Woche 20) bis 27.05.18 (Woche 22)

Baden-Baden (ots) - An die Programmredaktionen FernsehenProgrammhinweise/-änderungen für das SWR FernsehenSonntag, 13. Mai 2018 (Woche 20)/11.05.2018Korrigierten Untertitel beachten!05.30 Landesschau Mobil (WH von SA) Seelbach Erstsendung:12.05.2018 in SWR BWDonnerstag, 24. Mai 2018 (Woche 21)/11.05.2018Geänderten Programmablauf für SR beachten!17.20 SR: sportarena extra: Aufstiegsrunde Dritte Liga - dasHinspiel 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 1. Halbzeit18.15 (VPS 18.00) SR: aktuell18.30 (VPS 17.20) SR: sportarena extra: Aufstiegsrunde DritteLiga - das Hinspiel 1. FC Saarbrücken - TSV 1860 München 2.Halbzeit(bis 19.20 - weiter wie mitgeteilt) Freitag, 25. Mai 2018 (Woche21)/11.05.2018Geänderten Beitrag für SR beachten!06.00 (VPS 05.59) SR: Stockholm Sommergeschichten aus SchwedensMetropole Erstsendung: 13.06.2010 in Das ErsteFreitag, 25. Mai 2018 (Woche 21)/11.05.2018Geänderten Programmablauf für SR beachten!07.32 Planet SchuleFrage trifft Antwort Was wurde im Mittelalter aufgetischt?Erstsendung: 03.03.2016 in SWR/SR07.40 SR: aktueller bericht (WH von DO)08.15 SR: aus christlicher sicht (WH von DO)08.20 (VPS 08.19) SR: Guernsey, da will ich hin! (WH von SA) mitSimin Sadeghi Erstsendung: 22.10.2016 in SWR/SR(bis 08.50 - weiter wie mitgeteilt)Sonntag, 27. Mai 2018 (Woche 22)/11.05.2018Geänderten Untertitel für SR beachten!14.00 SR: sportarena extra: Aufstiegsrunde Dritte Liga - dasRückspiel TSV 1860 München - 1. FC SaarbrückenPressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell