SWR Fernsehen Programmhinweise und -änderungen für Dienstag, 14.03.17 (Woche 11)

Baden-Baden (ots) - Dienstag, 14. März 2017 (Woche 11)/10.03.201720.15 MarktcheckModeration: Hendrike BrenninkmeyerTodesfalle Kohlenmonoxid - das gefährliche Gas bedroht Menschenöfter als gedacht Kohlenmonoxid kann man weder sehen noch schmeckenoder riechen. Wo das Gas in erhöhter Konzentration auftritt, wirkt estödlich. Dunstabzugshauben, Gasthermen, Ölheizungen und offene Kaminesind potentielle Kohlenmonoxid-Quellen. "Marktcheck" berichtet vonzwei Frauen, die eine Kohlenmonoxid-Vergiftung nur knapp überlebthaben.Urlaubs-Mafia - wenn es die gebuchte Ferienwohnung gar nicht gibtUnter seriöse Ferienhausvermieter mischen sich derzeit immer mehrBetrüger. Mit falschen Anzeigen werben sie für Häuser, die es nichtgibt. Teilweise verschaffen sie sich sogar Zugang zu bestehendenBenutzerkonten und machen Kasse mit Wohnungen anderer. Auch FamilieBauer aus Kaiserslautern zählt zu den Geschädigten.Versandapotheken - sind Preise und Beratung besser als in derApotheke vor Ort? Mehr als 40 Prozent der Deutschen kaufenMedikamente und andere Produkte mittlerweile in Versandapotheken. Wieunterscheiden sich diese hinsichtlich Preis, Beratung und Service?Und wie schneiden sie im Vergleich mit der klassischen Apotheke vorOrt ab? "Marktcheck" macht den Test.Sekt versus Champagner - sind teure Schaumweine wirklich besser?Schaumweine stehen hoch im Kurs. Doch worin unterscheiden sich Sektund Champagner und woran erkennt man ihre Qualität? "Marktcheck"vergleicht Markenprodukte und Schaumweine aus dem Discounter undklärt über Unterschiede bei Herstellung und Bezeichnung auf.Frühjahrs-Check für das Auto - was muss sein, was kann man sichsparen? Nach dem Winter werben viele Autowerkstätten mit sogenanntenFrühjahrs-Checks. Welche Leistungen beinhaltet der Service und waskann man davon selbst erledigen? Zusammen mit Auto-Experte ThorstenLink klärt "Marktcheck" auf.Tipp der Woche - Tüten wieder verschließen Verschiedene Methodenim Internet zeigen, wie man geöffnete Tüten wieder verschließen kann."Marktcheck" probiert sie aus.MarktcheckKritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR-Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen.Dienstag, 14. März 2017 (Woche 11)/10.03.201723.30 Die Pierre M. Krause ShowSWR3 Latenight Folge 502Spezialausgabe: Pierre M. Krause trifft Harald SchmidtWenn es um Latenight in Deutschland geht, kommt an ihm keinervorbei: Harald Schmidt. Vor genau drei Jahren lief die letzte Ausgabeder legendären "Harald Schmidt Show" im Fernsehen: Am 13.3.2014 hatHarald Schmidt seine Latenight-Karriere beendet, nachdem er das Genrein Deutschland geprägt und etabliert hat. In diesem Jahr wird HaraldSchmidt 60 Jahre alt. Seiner geplanten Karriere als"Tatort"-Darsteller hat er vor kurzem eine überraschende Absageerteilt, im Fernsehen ist er aber noch als Darsteller im"Traumschiff" zu sehen.Pierre M. Krause war mehrere Jahre Teil des Teams der "HaraldSchmidt Show", mittlerweile läuft die 502. Folge seiner eigenenLatenight-Show im SWR Fernsehen. Grund genug also, die beidenGenerationen Latenight einmal mit der Kamera zu begleiten. In dieserSpezialausgabe der "Pierre M. Krause Show" trifft Pierre M. Krauseauf Harald Schmidt - und begleitet ihn vom Bahnhof zur standesgemäßenFirst Class Lounge im Flughafen Frankfurt.Heraus kommt First Class Entertainment ohne Skript, eineentspannte Plauderei über Gott und die Welt und die richtigeNotenstückelung an Bankautomaten.Pressekontakt: Bruno Geiler, Tel 07221/929-23273,bruno.geiler@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell