SWR Fernsehen Programmhinweise und -Änderungen von 21.06.18 (Woche 25) bis 18.07.18 (Woche 29)

Donnerstag, 21. Juni 2018 (Woche25)/20.06.201822.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis ScheckDie Themen der Sendung mit Moderator Denis Scheck sind:- "Konstruierte Situationen" - Denis Scheck im Exklusiv-Interviewmit Tino Sehgal im Vorfeld von dessen Aktionen in Stuttgart.- "Dein ist mein ganzes Herz" - Shakespeares "Sommernachtstraum"mit Texten von Heinz Rudolf Kunze als Musical in Esslingen.- "Zwischen Atelier und Labor" - Kunst aus dem Reagenzglas undKünstler als Forscher im Museum Villa Rot in Burgrieden.- "Kolyma - Straße der Knochen" - ein skurriler Roadtrip des beiHeidelberg lebenden Regisseurs Stanislaw Mucha in den FernenOsten Russlands.- Wie wollen wir in Zukunft wohnen? - ein Stadtrundgang inStuttgart mit IBA-Chef Andreas Hofer im Vorfeld der"Internationalen Bauausstellung"."Kunscht!" am Donnerstag 21. Juni um 22:45 Uhr im SWR Fernsehen.Freitag, 22. Juni 2018 (Woche 25)/20.06.201822.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Von Geld undMacht - dürfen Reiche alles?Geld regiert die Welt. Und wenn man ehrlich ist: Wer wäre nichtgerne reich? Wer Geld hat, kann sich alles leisten. Aber heißt dasauch, dass Reiche sich alles erlauben dürfen? Geld und Macht gehörenzusammen. Die Mächtigen sind wohlhabend, die Reichen haben Ansehenund Einfluss. Aber gehen Reichtum und Status nur mit zahlreichenangenehmen Privilegien einher? Oder besteht auch eine Pflicht zurVerantwortung für Umwelt und Mitmenschen? Oft wirken Reicheegoistisch auf andere. Viele scheinen angetrieben vom Fokus auf Geld,Konsum und Besitz. Ist es nicht ungerecht, dass denjenigen, dieohnehin schon alles haben, auch noch sämtliche Türen offenstehen?Dass sie oft als Gewinner durchs Leben gehen, scheinbar mühelos - undoftmals auch rücksichtslos? Das gängige Vorurteil: Reiche Menschendenken, ihnen gehöre die Welt. Doch gleichzeitig blicken wohl diemeisten nicht ganz ohne Neid auf die Besserverdiener. Sie beobachtendie Reichen und Schönen und träumen sich manchmal selbst in einJetset-Leben. Denn für viele Menschen ist es das Ziel im Leben,einmal ausgesorgt zu haben. So viel zu verdienen, dass ein sorglosesund luxuriöses Dasein möglich ist. Doch bedeutet viel Geld wirklichautomatisch ein sorgenfreies Leben? Welchen Stellenwert nimmt Geld inder Gesellschaft ein? Kann man sich alles erkaufen, wenn nur derPreis stimmt? Und was macht Geld mit dem Charakter der Menschen?Die Gäste bei Michael Steinbrecher:Als Unternehmer und Immobilieninvestor genießt Dr. Dr. RainerZitelmann die Früchte seiner Arbeit. Zudem setzt er sich für dieRechte der Reichen ein. Denn der mehrfache Millionär ist überzeugterVerfechter des Kapitalismus und sicher: "Reiche sind eine Minderheit,die sich von anderen dadurch unterscheidet, dass man öffentlichschlecht über sie sprechen darf.""Reichtum ohne Armut ist nicht möglich", entgegnet dem ChristophSieber. Der Kabarettist beobachtet, dass sich Reiche in unsererGesellschaft deutlich mehr erlauben können als derDurchschnittsbürger. Die Folge sei eine gespaltene Gesellschaft mitvielen Verlierern. "Wir müssen aufpassen, dass Reiche nicht allesdürfen", warnt Sieber.Auf der Gewinnerseite steht Aksana Demakina. Als Tochter einesvermögenden Unternehmers wusste sie schon früh, welche Chancen sichmit einem vollen Geldbeutel eröffnen. "Ich wollte immer an Geldkommen. Damit verbinde ich Freiheiten", sagt die Unternehmerin, dieheute in Berlin und Dubai arbeitet und sich von allem nur das Bestegönnt.Den Wunsch nach einem unabhängigen Leben hatte auch Harald Gruber.Der Koch erfüllte sich den Traum eines eigenen Lokals. Doch als einmillionenschwerer Investor das Haus kaufte und sanierte, erlebte der51-Jährige ein böses Erwachen: "Wir konnten tagsüber nicht mehraufsperren, ständig Lärm und Dreck." Am Ende erwirkte der Investordie Zwangsräumung und Gruber verlor seine Existenz.Auch Helga Hofmann wurde Opfer. Sie fiel auf einen skrupellosenAnlagebetrüger rein, der sich mit ihrer hart ersparten Altersvorsorgeein schönes Leben in Saus und Braus machte. "Wenn man plötzlichmerkt: 'Mein Geld ist weg', bricht die Welt zusammen", sagt Hofmann.Statt einen sorglosen Lebensabend zu verbringen, musste die Seniorinnoch im Rentenalter putzen gehen.Die Schattenseiten des Geldes hat Dirk Homeister erlebt. AlsBankmanager verkaufte er unnötige Finanzprodukte an seine Kunden. "InSeminaren wurden uns Tipps gegeben, mit welchen Tricks man die Leutein die Bank lockt, um ihre Unterschrift zu bekommen." Als er dieArbeit nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte, wechselteHomeister die Seiten und arbeitet heute als Käser."Geld und Macht sind untrennbar miteinander verbunden", sagt Prof.Dr. Sighard Neckel. Der Soziologe beschäftigt sich seit Jahrenintensiv mit Gesellschaftsanalyse und dem sozialen Wandel. "Wenn dieVermögenden damit drohen können, dem Staat Mittel zu entziehen, dannerlangen sie Einfluss und Macht", so Neckels Erkenntnis.Sonntag, 08. Juli 2018 (Woche 28)/20.06.2018Geänderten Beitrag beachten!10.00 (VPS 09.59) Deutschland, deine Künstler Nina HagenErstsendung: 16.11.2014 in Das ErstePunk-Diva, Bad Girl, Stimmwunder. An Nina Hagens Person scheidensich zuweilen die Geister, als Musikkünstlerin ist sie eine Instanz.Sie hat den deutschen Punk ins Leben gerufen und die Neue DeutscheWelle losgetreten. Ein Musikmagazin stellte einmal die rhetorischeFrage, ob Nina Hagen der bedeutendste Beitrag zur deutschenPopgeschichte seit Bertold Brecht sei .Anfang der 70er Jahre singt Katharina Hagen - sie hat eineOperngesangsausbildung und vier Oktaven Stimmumfang - bereits miteigener Band in der DDR. Mit 19 hat sie einen ironischen Sommerhit:"Du hast den Farbfilm vergessen" trifft den Nerv des Publikums undstellt vor allem ihr komödiantisches Talent unter Beweis.Ihr Kontakt zu Dissidenten gilt als politisch pikant, sie reistmit ihrer Mutter Eva Maria Hagen und Ziehvater Wolf Biermann 1976aus. In Westberlin angekommen, gründet sie die "Nina Hagen Band". Siesingt mit unvergleichlicher Stimme und provokanten Gesten überDrogentrips, Selbstbefriedigung, lesbische Liebe und Abtreibung in"Unbeschreibllich weiblich" und "Am Bahnhofzoo auf dem Damenklo".Hagen mischt die deutsche Frauenbewegung auf und sorgt bei Auftrittenin Fernseh-Talkshows für Kontroversen, was ihr bei Presse undPublikum den Ruf der Skandalnudel einbringt. Für ihre Fans, ihreMusiker- und Künstlerkollegen und für Frauen verschiedenerGenerationen bleibt sie davon unberührt ein Vorbild. Aus derKünstlerin in Punkkluft ist längst eine international bekannteKultfigur geworden. In den 80er Jahren lebte sie vorwiegend imAusland, zieht ihre beiden Kinder Cosma Shiva und Otis alleine groß,begibt sich auf Sinnsuche. Seit einigen Jahren ist Nina HagenSchirmherrin eines Vereins zum Schutz vor Missbrauch in derPsychiatrie.Über private Turbulenzen sowie ihr Bekenntnis zu Jesus sprichtNina Hagen im Interview ebenso wie über ihr Image, ihre christlicheSinnsuche schon zu DDR-Zeiten, über ihr gesellschaftliches Engagementund den wechselvollen beruflichen Werdegang. Der Film hatGelegenheit, Nina Hagen bei ihren Aktivitäten in großer Nähe zubeobachten und hinter die Kulissen zu blicken. Bei Demonstrationenfür mehr Rechte von psychisch Kranken, ins Berliner Ensemble, wo sieLieder ihres Idols Bertold Brecht interpretiert. Sie gestattet demFilmteam, beim Komponieren und Proben neuer Songs in ihrem kleinenBerliner Heimstudio dabei zu sein. Dies und ein Rockkonzert mit ihrerBand auf einem internationalen Festival in Budapest zeigen Nina Hagenauf und hinter der Bühne als ernsthafte Musikerin, geborenes Showgirlund unermüdliche Sinnsucherin. Dem Look des Punk ist sie treugeblieben, den sie mit fast 60 noch immer verkörpert.Zu Wort kommen ihre Tochter Cosma Shiva, ihr Sohn Otis, dieMusiker Campino und Thomas D. sowie die Journalistin SandraMaischberger und Otto Waalkes, mit dem sie einen Kinofilm gedrehthat.Sonntag, 15. Juli 2018 (Woche 29)/20.06.2018Korrigierten Untertitel für BW beachten!18.45 BW: TreffpunktDonaufest UlmMittwoch, 18. Juli 2018 (Woche 29)/20.06.2018Geänderten Untertitel für BW und RP beachten!07.35 BW+RP: Treffpunkt (WH von SO) Donaufest Ulm Erstsendung:15.07.2016 in SWR BW