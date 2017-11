SWR Fernsehen Programmänderungen von 24.11.17 (Woche 47) bis 29.12.17 (Woche 52)

Baden-Baden (ots) - Freitag, 24. November 2017 (Woche47)/21.11.201722.00 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Abschied vomAuto - Ende einer Liebesbeziehung?Das Auto ist des Deutschen liebstes Fortbewegungsmittel. Aber esist noch viel mehr als das: treuer Begleiter, Familienmitglied,Statussymbol, Objekt der Begierde. Ganze Generationen fieberten aufden 18. Geburtstag hin, auf den Führerschein und das eigene Auto, denInbegriff von Unabhängigkeit und Freiheit. Aktuell sind mehr als 45Millionen PKW in Deutschland zugelassen. Autos, die die Menschen zurArbeit fahren, die Kinder zum Sportverein bringen und dieWocheneinkäufe transportieren. Autos, mit denen man einen aufregendenWochenend-Trip gestaltet oder auch Langstrecken in den Urlaubbestreitet. Aber auch Autos, die Straßen verstopfen, Staus undUnfälle verursachen und die Menschen mit Verkehrslärm undLuftverschmutzung belasten. Das Umweltbundesamt meldet bedenklicheFeinstaubwerte für weite Teile der Republik. In Stuttgart wurde sogareine Stickoxid-Belastung gemessen, die den Grenzwert um mehr als dasDoppelte überschritten hatte. Eine Gefahr für die Gesundheit. Doch esgibt Alternativen. Umweltfreundliche Elektro-Autos sind inzwischenmarkttauglich und werden ständig weiterentwickelt.Car-Sharing-Modelle werden immer zahlreicher. Neben dem Fahrradbringen auch die öffentlichen Verkehrsmittel die Menschen ans Ziel.Ist das eigene Auto heute also überhaupt noch notwendig? Hat dieseLiebesbeziehung eine Zukunft oder steht sie vor dem Aus? Und wiewerden wir uns in Zukunft fortbewegen?Als Formel1-Rennfahrer hatte Heinz-Harald Frentzen Benzin im Blut.Doch als der Vize-Weltmeister das umweltschädliche Image desMotorsports erkannte, handelte er: Mit Hybridfahrzeugen leisteteFrentzen Pionierarbeit im Rennsport und ist auch privat aufE-Mobilität umgestiegen: "Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dassmein Auto mit Strom fährt, der von der Sonne kommt."Bereits seit seiner Kindheit schwärmt Toni Gräff für die AutomarkeJaguar. Inzwischen besitzt er zehn Oldtimer, die er liebevoll hegtund pflegt. Eher würde der Pfälzer sein Haus verkaufen, als sich voneinem seiner Schätze zu verabschieden. Denn für "Jaguar-Toni" sindsie mehr als nur Autos: "Diese Fahrzeuge spürt und hört man, dieriecht und erlebt man."Auch Silvana Joppich liebt Autos und hat aus ihrer Begeisterungeinen Beruf gemacht: "Autoverkaufen ist für mich eine Leidenschaft,weil man den Menschen damit etwas Gutes tut", stellt die Berlinernfest. Sie weiß genau, worauf Männer und Frauen bei Autos Wert legenund ist überzeugt davon, dass sich die Menschen noch lange nicht vomAuto verabschieden müssen.Heinrich Strößenreuther lebt bereits ein Leben ohne Auto. Undärgert sich als leidenschaftlicher Fahrradfahrer über das Vorrechtder Autos in deutschen Städten: "Als Radfahrer ist man einVerkehrsteilnehmer dritter Klasse." Damit sich das ändert, kämpft erfür fahrradfreundliche Städte und brachte mit einer Initiative inBerlin das erste Fahrradgesetz Deutschlands auf den Weg.Für die Landwirtin Monika Schnaiter ist ein Abschied vom eigenenAuto unvorstellbar. Doch ist es für sie weniger eine Liebesbeziehungals eine Zweckehe. Denn sie lebt mit ihrer Familie auf einem Hof,vier Kilometer vom nächsten Ort entfernt. Sie ist angewiesen aufsAuto. Bus und Bahn können da nicht mithalten. Für die Schwäbin stehtfest: "Das Auto ist alternativlos hier."Die Liebesbeziehung zwischen den Deutschen und ihren Autos kannKlaus Gietinger nicht nachvollziehen. Denn er hasst Autos und würdesie am liebsten sofort abschaffen. Autos machen Lärm, verpesten dieUmwelt und kosten Millionen Menschenleben, so der Regisseur undAutor. Deshalb mahnt er: "Diese Massenvernichtungswaffe mussunschädlich gemacht werden."Dass von Autos tödliche Gefahr ausgehen kann, musste Thomas Gsellaauf tragische Weise erfahren: Seine Schwester und seine Nichte wurdenOpfer eines Autobahnrasers, der mit 200 km/h den Kleinwagen derbeiden Frauen rammte. "Da wirkt Gewalt ein, das ist ein Tod wie imKrieg", stellt der Schriftsteller fest und fordert deshalb einTempolimit auf Autobahnen.Als Mobilitätsforscher und Sozialwissenschaftler weiß Dr. WeertCanzler, warum das Auto einen so hohen Stellenwert für die Deutschenhat und wie schwer ihnen ein Abschied fallen würde. Doch er warnt:"Wir können nicht weitermachen wie bisher." Gleichzeitig klärt erdarüber auf, welche Alternativen es schon heute zum Auto gibt und wiesich die Menschen in Zukunft fortbewegen werden.Freitag, 01. Dezember 2017 (Woche 48)/21.11.201722.15 NachtcaféDie SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Der Herkunft aufder SpurFremd in der eigenen Familie, dieses beklemmende Gefühlbeschleicht viele Adoptivkinder im Laufe ihrer Kindheit. DasEmpfinden, irgendwie nicht richtig dazuzugehören, zieht sich oft wieein roter Faden durch das ganze Leben, selbst wenn nie darübergesprochen und ein Mantel des Schweigens über die tatsächlicheHerkunft gelegt wird. Auch wenn sich die Adoptiveltern noch so sehrum Normalität bemühen - was in allen Fällen bleibt, ist eine gefühlteinnere Unvollständigkeit und Zerrissenheit. Ob als Findelkindausgesetzt, als Waisenkind im Heim oder als Kuckuckskind aufgewachsen- die Einen holt die Frage nach den Wurzeln erst später ein, anderewiederum tragen die Sehnsucht nach Identität von Anfang an in sich.Sie geben alles dafür herauszufinden, warum sie wurden, was sie sind.Nichts über die biologischen Eltern zu wissen, ist für dieBetroffenen ein kaum auszuhaltender Zustand. So geht es auch vielenSamenspenderkinder. Viele verlieren die Bodenhaftung und stürzen inein Gefühlschaos, das ihr komplettes Leben aus den Fugen reißt.Manchmal ist es purer Zufall, der Racheakt eines verlassenen Partnersoder das Lüften eines lange gehüteten Geheimnisses: Endlich kommt ansTageslicht, was meist eine jahrelange Ahnung war. Nicht seltenbeginnt eine langwierige Suche. Doch nicht jedes Aufeinandertreffenendet als Happy End, die Vergangenheit kann auch Schreckliches überdie eigenen Eltern enthüllen. Besonders schmerzhaft aber ist dieSuche für diejenigen, die nach akribischen Nachforschungen endlichLicht ins Dunkel bringen, dem Ziel so nahe sind und dann feststellenmüssen: Meine wahren Eltern sind verstorben oder wollen mich nichtsehen.Montag, 04. Dezember 2017 (Woche 49)/21.11.2017Geänderten Beitrag für BW und RP beachten!Tagestipp18.15 (VPS 18.14) BW+RP: MENSCH LEUTE David gegen Goliath Einjunger Bauer trotzt den Milch-MultisDonnerstag, 28. Dezember 2017 (Woche 52)/21.11.201722.45 Diether Krebs - LachgeschichtenErstsendung: 31.12.2015 in RBBÜber 40 Jahre ist es her, dass Diether Krebs den "Silvesterpunsch"von "Ekel Alfred" erstmals probieren durfte. Die "LachgeschichtenDiether Krebs" zeigen dieses Highlight der Kultserie "Ein Herz undeine Seele" gleichberechtigt neben anderen Höhepunkten aus seinem"komischen" Lebenswerk wie "Rudis Tagesschau", "Voll daneben" und"SketchUp". Durch den Fund eines lang verschollenem Interviews mitDiether Krebs vom Juni 1992, damals im Garten seines Hauses inHamburg, setzt der Film diese Werke in ein neues Licht: Diether Krebserzählt von Venedig, wo die Idee zu "SketchUp" geboren wurde, und erspricht über sich selbst als "Star mit 27 Lenzen" in "Ein Herz undeine Seele". Neben Diether Krebs selbst kommen auch seine Filmpartnerund -partnerinnen zu Wort. Zumindest eine verrät, dass er durchausnicht nur ihr Filmpartner war. Ob Iris Berben, Hildegard Krekel oderBeatrice Richter ...? Zuschauerinnen und Zuschauer können sichüberraschen lassen von diesem Film über den begnadeten undunvergessenen Komiker Diether Krebs.Freitag, 29. Dezember 2017 (Woche 52)/21.11.201701.15 Die verrückten 70erErstsendung: 12.08.2017 in WDRDie 1970er sind da! Mit polangen Haaren, mit grenzdebilenTrimm-Dich-Comics, die ein zu dick gewordenes Volk auf Trab bringensollen, und mit "Disco-Musik", die bereits ahnen lässt, was in denfolgenden Jahrzehnten an Klängen auf die Menschen zukommen wird.Ohne Zweifel, das sind die 70er - unter anderem. Denn die 70ersind auch die Friedenspolitik eines Willy Brandts und Walter Scheels,es sind die Kämpfe für die Rechte der Frauen und der Homosexuellen.Die aufkommende Anti-AKW-Bewegung, die letztlich zur Gründung derGrünen führt, und die Anschläge der RAF bis hin zum Tod vonArbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer prägen diese Zeit. Die70er waren ohne Zweifel ein wildes Jahrzehnt, in dem aus der etwasstaubigen Bundesrepublik ein Land wurde, in dem Kontroversenplötzlich offen ausgetragen werden."Die verrückten 70er" lässt diese Zeit noch einmal Revuepassieren: Der Film lädt ein, mit spannendem, manchmal tragischem undbisweilen auch skurrilem Originalmaterial durch ein Jahrzehnt zustreifen, das sich tatsächlich vor allem durch eines auszeichnet:Jederzeit war alles möglich. Außenpolitisch ein Jahrzehnt desaufeinander Zugehens, innenpolitisch Jahre des Umbruchs und derEmanzipation, aber auch der Angst vor einer zu großen Macht desStaates.Modisch zuerst ein krampfhaftes Festhalten am Hippie-Style, danngeht es glitzernd durch die Disconacht. Und während die Kinder sichblaue Flecken mit Klack-Klack-Kugeln holen, Jugendliche auf derTanzfläche eng umschlungen den "Blues" tanzen und Erwachsene sich aufTrimm-Dich-Pfaden durch den Wald quälen, schildern prominenteZeitzeugen wie Bettina Boettinger, Anouschka Renzi, Uwe Ochsenknecht,Hannes Jaenicke, Ann-Kathrin Kramer, Christine Westermann, Hugo EgonBalder und Norbert Blüm ihre ganz persönlichen 70er Jahre.Freitag, 29. Dezember 2017 (Woche 52)/21.11.201702.45 Die 30 tollsten Disco-Stars der Siebziger Erstsendung:04.11.2016 in RBBMitte der 70er Jahre hat Musik nur noch einen Zweck: "Dance!Dance! Dance!" Aus Soul und Funk und ein wenig Salsa wächst Disco. Inden Großstädten schießen Clubs aus dem Boden, in denen alle einPhänomen feiern: Aus bassbetontem 4/4-Takt, orchestralen Streichern,Bläsern und vor allem jubilierenden Ohrwurm-Refrains wird eineeinzigartige Party-Musik geboren, die ab 1975 in einer wahrenHit-Flut explodiert. Es gibt kein Entrinnen vor Gloria Gaynor oderDonna Summer, George McCrae und den Sister Sledge. "Love To LoveYou", "I Love To Love" und "Rock Your Baby" lassen keinen Zweifeldaran, was neben dem Tanz außerdem noch interessiert. Endgültig zumKult wird Disco 1977 über den Film "Saturday Night Fever" mit JohnTravolta, dem Lebensgefühl aus Tanz und Sex sowie dem triumphalenSoundtrack der Bee Gees.Disco Inferno soweit das Auge reicht: Frank Farian beschertDeutschland mit Boney M. Sternstunden wie "Daddy Cool" und "MaBaker". In Paris recycelt Sheila & B Devotion "Singing In The Rain".In England entfesseln die Bay City Rollers unter Teenies eine"Rollermania" wie zu Beatles-Zeiten. Eine Musik wie pure Euphorie undLebensfreude - die Spiegelkugeln glitzerten wie nie zuvor und niemalswieder.In Erinnerungen schwelgen u .a. Entertainerin Gayle Tufts undFormel-1-Moderatorin Stefanie Tücking, Star-Visagist René Koch undSängerin Pat Appleton.Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285,grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell