Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,21. Mai 2019,20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert das Wirtschaftsmagazin.Weitere geplante Themen der Sendung:Gefahr durch Finasterid - wenn Haarwuchsmittel krank machenBestimmte Medikamente schüren bei Männern die Hoffnung,Haarausfall über eine einfache Tabletteneinnahme verhindern zukönnen. Doch das Medikament Finasterid hatte bei einigen Betroffenenschwere Nebenwirkungen wie Depressionen und Erektionsstörungenausgelöst, die teilweise über Jahre anhielten. Sind die Pharmafirmenverantwortlich für die Folgen? Warum griffen die Aufsichtsbehördennicht ein?Handwerkertest - wie gut arbeiten professionelle Autoreiniger?"Marktcheck" testet mit versteckter Kamera die Qualität undZuverlässigkeit professioneller Autoreiniger.Was bringt der Nutri-Score?Die Nährwertampel "Nutri-Score" zeigt mit Ampelfarben auf einenBlick den Gehalt an Fett, Zucker, und Salz von Lebensmitteln. Inanderen Ländern gibt es die fünfstufige Farbskala bereits, nun sollsie auch in Deutschland helfen, Übergewicht zu bekämpfen. Wiefunktioniert der "Nutri-Score" und wie sinnvoll ist er?Tipp der Woche - wie wird man Kratzer im Holz wieder los?"Marktcheck" testet Tipps aus dem Internet, um zum Beispiel mitZahnpasta, Zitrone oder Öl unschöne Kratzer aus Holz zu entfernen."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.