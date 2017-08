"SWR Fakefinder": Fake News treffsicher filtern und verlässlich informiert zur Bundestagswahl gehen (FOTO)

Mainz (ots) -Pünktlich zur heißen Phase des Wahlkampfs geht der Südwestrundfunk(SWR) mit einer besonderen Herausforderung online: dem "SWRFakefinder". Unter SWR.de/fakefinder werden Newsfeeds unter die Lupegenommen und die Spielenden können sich so optimal auf dieBundestagswahl vorbereiten: Was ist Wahrheit, woran lässt sich Betrugerkennen?Seriös, Satire oder Fake? In den Streams der Social-Media-Appstrudeln täglich unzählige Meldungen und Nachrichten ein - darunterauch viele mit nur geringem Wahrheitsgehalt. Den Überblick zubehalten bei all den Fake News, Hoaxes oder klassischen Zeitungsentenist gar nicht so einfach. Hier hilft auf spielerische Art der "SWRFakefinder". Die Spielenden bekommen in einem Nachrichtenfeedinsgesamt zehn Meldungen gepostet. Allen gemein ist, dass sieunglaublich klingen. Ein Teil davon sind seriöse Nachrichten, einTeil ist Satire, ein Teil aber sind dreist gefakte Inhalte. DieAufgabe ist es, treffsicher zu unterscheiden: Daumen hoch (not Fake)oder Daumen runter (Fake).Tipps zu mehr MedienkompetenzDabei gibt es Unterstützung durch einen virtuellen Freund, dersich immer wieder per Chat einmischt und hilfreiche Tipps gibt, füreinen recherchiert und so die Entscheidungsfindung erleichtert. ZumSchluss wird abgerechnet: Wie viele Richtige sind's geworden? Werstolz auf sein Ergebnis ist, teilt es gleich mit "echten" Freundenund der Familie und lädt das persönliche Umfeld zur Challenge ein.Nebenbei werden die notwendigen Nachrichtenkompetenzen vermittelt unddie Spielenden lernen die Werkzeuge kennen, mit denen überprüftwerden kann, ob etwas seriös oder manipuliert ist.Ausführliche Informationen zum Thema Medienkompetenz gibt es aufSWRMedienstark.de.Pressekontakt:Bianca von der Weiden, Tel. 06131 92932742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell