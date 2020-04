SWR Extra: Wie geht es weiter in der Corona-Krise? (FOTO)

Mainz (ots) - Das Statement von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und eine Einordnung am Mittwoch, 15. April 2020, voraussichtlich ab 16:55 Uhr live im SWR Fernsehen Rheinland-PfalzWie geht es weiter in der Corona-Krise? Morgen (15. April 2020) findet um 14 Uhr die entscheidende Schaltkonferenz der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsident*innen der Bundesländer statt. Voraussichtlich um 17 Uhr tritt die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer vor die Öffentlichkeit. Das SWR Fernsehen ändert aus diesem Anlass am Mittwoch, 15. April 2020, sein Programm und sendet voraussichtlich ab 16:55 Uhr live die Sendung "SWR Extra: Wie geht es weiter in der Corona-Krise?".Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wie lange bleiben zum Beispiel Schulen und Kitas noch geschlossen? Wann dürfen Einzelhändler und Friseure wieder öffnen? Über die Osterfeiertage hatte es eine Reihe von Vorschlägen und auch Forderungen gegeben, die corona-bedingten Einschränkungen schrittweise zu lockern. Malu Dreyer hatte am Ostersonntag in einem Interview mit den "ARD Tagesthemen" selbst weitere Lockerungen ins Gespräch gebracht. Die Sondersendung "SWR Extra: Wie geht es weiter in der Corona-Krise?" überträgt das Statement der Ministerpräsidentin live. Es moderiert Florens Herbst. Gernot Ludwig aus der SWR Redaktion Landespolitik wird die Beschlüsse der Landesregierung im Anschluss an die Pressekonferenz einordnen.Sendung:"SWR Extra: Wie geht es weiter in der Corona-Krise?" Mittwoch, 15. April 2020, voraussichtlich um 16.55 Uhr live im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz Online live auf SWRAktuell.de/rp und auf dem SWR Aktuell-Kanal bei Facebook. Moderation: Florens HerbstWeitere Informationen unter http://swr.li/swrextra-rp-corona-krise Mediathek: Die Sendung ist auch auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen. Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter FÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTEN Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4570982 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell