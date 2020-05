Mainz (ots) - Mittwoch, 27. Mai 2020, 13:59 Uhr / Moderation: Selina MarxEine Landtagssitzung mit Regierungserklärung von Malu Dreyer und Aussprache übertragt das SWR Fernsehen am Mittwoch, 27. Mai 2020, live ab 13:59 Uhr.Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wird zum Auftakt der Landtagssitzung eine Regierungserklärung zur Corona-Lage abgeben. Dabei geht es um die jüngsten Lockerungen und auch um die finanziellen Belastungen für Land und Kommunen. Die Opposition hat schon im Vorfeld der Sitzung deutliche Kritik an den Corona-Bekämpfungsmaßnahmen des Landes geübt. So sagte CDU-Fraktionschef Baldauf zur Umsetzung der Corona-Bekämpfungsmaßnahmen: "Es läuft aus unserer Sicht nicht rund, es läuft eher schlecht."Landtagssitzung erstmals in der Mainzer Rheingoldhalle Zur Regierungserklärung und der anschließenden Aussprache der Fraktionen kommen die Abgeordneten erstmals in der Mainzer Rheingoldhalle zusammen. Sie können dort wieder in voller Anzahl und unter strikter Einhaltung des Gesundheitsschutzes tagen.Der SWR überträgt live im Programm ab 13:59 Uhr in einer etwa 60 bis 70-minütigen Sendung die Regierungserklärung der Ministerpräsidentin sowie die anschließende Aussprache."SWR Extra: Live aus dem Landtag": Regierungserklärung der Ministerpräsidentin zur Corona-Lage und Aussprache Mittwoch, 27. Mai 2020, 13:59 Uhr, Moderation: Selina MarxWeitere Informationen unter: http://swr.li/swr-extra-live-aus-dem-rheinland-pfaelzischen-landtagMediathek: Die Sendungen sind auch auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen.Newsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletterFÜR EUCH DA #ZUSAMMENHALTENPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4606357 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell