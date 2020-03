SWR Extra: Corona-Solidarität im Südwesten / Freitag, 20. März 2020, 18:15 Uhr im SWR Fernsehen (FOTO)

Mainz (ots) - Die Corona-Krise verändert das Leben von Millionen Menschen im Südwesten. Doch trotz aller Einschränkungen geht das Leben weiter. Auch dank etlicher Alltagsheldinnen und -helden, die dafür sorgen, dass alte Menschen versorgt werden, dass Lebensmittelläden weiter geöffnet sind, dass Nachbarn miteinander in Kontakt bleiben. Mit welchen Gefühlen gehen die Menschen im Südwesten in das erste Frühlingswochenende in Corona-Zeiten? Wie gehen Prominente aus dem Sendegebiet mit der Situation um? Das "SWR Extra" zeigt auch, wie sich der Sender auf die Krise einstellt. SWR-Intendant Kai Gniffke steht im Studio Rede und Antwort.Moderation: Birgitta WeberAb 20:15 Uhr gibt es ein "ARD Extra", später folgt eine weitere Ausgabe von "SWR Extra" zum Thema.Mediathek: Die Sendungen sind auch auf www.ardmediathek.de/swr/ zu sehen.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4552487 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell