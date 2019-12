SWR Experimentalstudio e. V. bekommt neue Vorsitzende (FOTO)

Freiburg (ots) - Anke Mai (1. Vorsitzende) und Lydia Jeschke (2. Vorsitzende)werden ab 1. Februar 2020 das SWR Experimentalstudio e. V. leiten. DieMitgliederversammlung des Vereins wählte die beiden in ihrer Sitzung am 4.Dezember 2019 als Nachfolgerinnen von SWR Programmdirektor Gerold Hug und SWR2Musikchefin Dorothea Enderle, die beide in den Ruhestand gehen.Einzigartiges und weltweit renommiertes Studio für elektronische Musik Anke Mai,derzeit Programmbereichsleiterin Kultur beim Bayerischen Rundfunk, tritt am 1.Februar 2020 ihr Amt als neue Programmdirektorin Kultur beim SWR(Südwestrundfunk) an. Lydia Jeschke ist Redaktionsleiterin Neue Musik bei SWR2.Anke Mai nach der Wahl: "Ich freue mich sehr, zusammen mit Lydia Jeschke dieGeschicke dieses einzigartigen und weltweit renommierten Studios fürelektronische Musik mit lenken zu dürfen".Kreative Synthese von Musik und TechnikZiel der Arbeit des SWR Experimentalstudios e. V. mit Sitz in Freiburg imBreisgau ist die kreative Synthese von Musik und Technik. Es gilt als eines derweltweit führenden Studios für elektronische und live-elektronische Musik. Inkonstruktiver Zusammenarbeit mit Komponist*innen, Musiker*innen undMusikinformatiker*innen entstehen live-elektronisch realisierte Kompositionen.Jährlich bis zu 20 Stipendien an Komponist*innen Mit beinahe 50 Jahren Präsenzim internationalen Musikbetrieb hat sich das SWR Experimentalstudio e. V. alseiner der führenden Klangkörper für ambitionierte Werke mit Live-Elektroniketabliert und konzertiert bei den bedeutenden Festivals (wie den BBC Proms, denBerliner Festwochen, der Biennale di Venezia, den Salzburger Festspielen u. a.)wie auch den renommierten Musiktheatern (wie dem Teatro alla Scala Mailand, demTeatro Colon in Buenos Aires, der Deutschen Oper Berlin, Wiener Staatsoper u.a.). Jährlich werden bis zu 20 Stipendien an Komponist*innen vergeben. NachHans-Peter Haller und André Richard ist Detlef Heusinger seit 2006künstlerischer Leiter des SWR Experimentalstudios e. V.Fotos über www.ARD-Foto.deWeitere Informationen unter: http://swr.li/swr-experimentalstudio undwww.SWR.de/kommunikation.Pressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4459406OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell