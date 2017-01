SWR / Emmerich Smola Förderpreis 2017 geht an Sheva Tehoval und Konstantin Lee (FOTO)

Baden-Baden (ots) -An die Redaktionen Musik, Lokales, MedienEmmerich Smola Förderpreis 2017 geht an Sheva Tehoval undKonstantin Lee Verleihung am 14. Januar 2017 in Landau / Reportageund Konzert "SWR Junge Opernstars 2017" am 19. Februar im SWRFernsehen / "SWR2 Oper" am 19. Februar, 20:03 Uhr, SWR2Sheva Tehoval und Konstantin Lee haben den diesjährigen EmmerichSmola Förderpreis gewonnen. In der Landauer Jugendstil-Festhallewählte das Publikum des Nachwuchs-Gesangswettbewerbs am 14. Januar2017 die beiden Sieger. Begleitet wurden die "SWR Junge Opernstars2017" von der Deutschen Radio Philharmonie unter der Leitung vonLorenzo Coladonato. Das SWR Fernsehen stellt am 19. Februar ab 9:15Uhr mit "SWR Junge Opernstars 2017 - Die Reportage" die diesjährigenAnwärter auf den Förderpreis vor und zeigt Ausschnitte aus derProbenwoche vor dem großen Konzert, im Anschluss ab 10 Uhr sind in"SWR Junge Opernstars 2017 - Das Konzert" Highlights aus demGalakonzert in der Jugendstil-Festhalle Landau zu sehen. Bei SWR2läuft das Konzert unter "SWR2 Oper" am 19. Februar ab 20:03 Uhr.Hochdotierter Förderpreis für junge Sänger Der Emmerich SmolaFörderpreis ist mit 20.000 Euro einer der internationalhöchstdotierten Förderpreise für junge Sänger. Das Geld geht zugleichen Teilen an je eine Sängerin und einen Sänger. Ausgerichtetwird der Förderpreis vom SWR Fernsehen in Zusammenarbeit mit SWR2 undder Stadt Landau in der Pfalz. Stifter der Auszeichnung ist dieSparkasse Südliche Weinstraße. Die Schirmherrschaft hat dierheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer inne.Namenspatron ist der Gründer und langjährige Leiter des ehemaligenSWR Rundfunkorchesters Kaiserslautern Prof. Emmerich Smola(1922-2011).Das Konzert ist auf www.SWRclassic.de sowie auf www.SWR2.de undwww.drp-orchester.de online abrufbar.Sendetermine"SWR Junge Opernstars 2017 - Die Reportage": 19. Februar 2017,9:15 Uhr, SWR Fernsehen "SWR Junge Opernstars 2017 - Das Konzert":19. Februar 2017, 10 Uhr, SWR Fernsehen Das Konzert in "SWR2 Oper":19. Februar, 20:03 Uhr, SWR2Weitere Informationen zur Veranstaltung und den Preisträgernwww.SWR.de/jungeopernstarsFotos unter www.ARD-foto.de.Pressekontakt: Svenja Trautmann, Tel. 07221 929 22285,svenja.trautmann@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell