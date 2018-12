SWR Doku untersucht Zuckerschwemme in der Ernährung (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Zucker NYBOT Rolling":

Baden-Baden (ots) -Ist Zucker ein Krankmacher? Für Gesundheitsforscher steht fest:Der hohe Zuckerkonsum in modernen Gesellschaften ist eine derHauptursachen für zahlreiche Erkrankungen. Zucker versteckt sichheute in zahlreichen Produkten und wird so oft auch unbewusstkonsumiert - ein beachtliches Risiko für die Gesundheit. DieDokumentation "betrifft: Droge Zucker? - Der Kampf gegen die süßeGefahr" von Hanspeter Michel schaut nach, was Lebensmittelindustrie,Gesetzgeber und die Konsumenten tun können, um Zucker im Essen zureduzieren. Ausstrahlung am Mittwoch, 23. Januar, 20:15 Uhr, im SWRFernsehen.Zuckersteuer oder freiwillige Reduktion? Jahrzehntelang galtZucker als harmloses Nahrungsmittel. Doch heute versteckt er sich invielen Fertigprodukten in großen Mengen. Kuchen und Süßes, was frühernur sonntags auf den Tisch kam, wird tagtäglich konsumiert. Amschlimmsten aber sind Softdrinks, überzuckerte Getränke, derenEnergiemenge der Körper nicht mehr verarbeiten kann und daher in Fettumwandelt. Die Folge sind Übergewicht, Stoffwechselerkrankungen,Diabetes Typ 2. Wie kommen die Menschen wieder weg von derZuckerschwemme in ihrer Ernährung? In Großbritannien etwa bremst eineneue Zuckersteuer den Konsum. Ihr Ziel ist die Bekämpfung derFettleibigkeit - vor allem bei Kindern. Und in Deutschland? Auch dieBundesregierung plant eine Zuckerreduktionsstrategie, allerdings auffreiwilliger Basis. Reicht das?"betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehungdes Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wirdthematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teildes Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondernhinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filmezeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen underzählen Geschichten Einzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Droge Zucker? - Der Kampf gegen die süße Gefahr",Mittwoch, 23. Januar 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/betrifftdrogezuckerswrfernsehenPressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell