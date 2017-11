SWR Doku über schwäbischen Koch in Namibia

Baden-Baden (ots) -Dokumentation: "Der Herrgott kocht in Afrika - SchwäbischeSpitzenküche in der Wüste" / Mittwoch, 15. November 2017, 21 Uhr, SWRFernsehenRalf Herrgott, Spitzenkoch aus Schwaben, suchte einst dieHerausforderung, in einem Wüstenressort internationale Gäste miterlesenen Speisen zu verwöhnen. Doch seine Bestimmung hat er erstgefunden, seit er das Restaurant an der Universität von Windhoek zueiner Kochschule von Rang aufgebaut hat. Die SWR Dokumentation "DerHerrgott kocht in Afrika - Schwäbische Spitzenküche in der Wüste" vonPeter Wejdling und Klaus Kunde-Neimöth begleitet Ralf Herrgott undzwei seiner Meisterschüler bei den Vorbereitungen zu einem wichtigenKochwettbewerb. Außerdem wird Holger Mentzel vorgestellt, der inWindhoek den jährlichen, rheinisch geprägten Karnevalsumzug plant. Zusehen am Mittwoch, 15. November 2017, 21 Uhr im SWR Fernsehen.Schwäbischer Meisterkoch, Kochlehrlinge aus NamibiaAn diesen Blick hat Ralf Herrgott einst sein Herz verloren: dieNamib-Wüste, ein endlos scheinender roter Teppich unter gleißenderSonne. An Namibias Hauptstadt Windhoek, an ihre europäisch geprägteModerne und natürlich an Pelinawa, seine zukünftige Frau, die er ineiner protestantischen Owambo-Zeremonie heiraten will. Hier trifftdas Filmteam auch seine derzeitigen Meisterschüler: Martha undRonaldo. Beide stammen aus dem großen Township Katutura bei Windhoek.Voller Optimismus gehen sie in die anspruchsvolle Lehrzeit, es istihre große Chance auf eine internationale Karriere inRestaurantküchen. Doch zuvor müssen sie in einem landesweitenKochwettbewerb bestehen. Martha und Ronaldo zeigen ihre Heimat undstellen die traditionelle afrikanische Küche vor. Ronaldo schwärmtzum Beispiel von getrockneten Wüstenwürmern, die ihm als knackigerSnack oder auch gekocht in würziger Soße schmecken.Rheinischer Karneval in AfrikaDas Filmteam lernt zudem Holger Mentzel kennen, der wie vieleDeutsche in Windhoek das Restaurant der Universität schätzt.Lammcarée, Antilopensteaks vom Grill, raffinierte Saucen, reichverzierte Desserts: "Nirgendwo hier gibt es so gutes Essen für wenigGeld", so Mentzel. Er ist Vorsitzender des örtlichen Karnevalvereinsund plant den jährlichen Umzug rheinischer Prägung: Prinz undPrinzessin, Kamellen und "Helau" - ein fast unwirklich erscheinendesEvent mitten unter der Wüstensonne. Ralf Herrgott wird in Namibiableiben, das hat auch seine Familie, Mutter und Bruder, die zurHochzeit angereist sind, verstanden und akzeptiert. Er hat sein Glückhier gefunden und für seine Gäste ist er eben der "Herrgott am Herd".Sendetermin im SWR Fernsehen"Der Herrgott kocht in Afrika - Schwäbische Spitzenküche inNamibia" am Mittwoch, 15. November 2017, 21 Uhr, SWR FernsehenFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell