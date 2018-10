SWR Doku über die Gewinner und Verlierer der Erderwärmung (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"betrifft: Der Klimacheck - Wie verändert sich die Natur?" /Mittwoch, 28. November 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenFlamingos am Bodensee, neue Zeckenarten im Schwarzwald oderLavendelanbau an der Mosel: Der Klimawandel hat schon heuteAuswirkungen im Südwesten. In der SWR Dokumentation "betrifft: DerKlimacheck - Wie verändert sich die Natur?" geht Axel Wagner auf dieSuche nach Gewinnern und Verlierern der Erderwärmung und zeigt Orteim Südwesten, wo der Klimawandel schon sichtbar ist oder wo sich baldAuswirkungen zeigen werden. Zu sehen am Mittwoch, 28. November, 20:15Uhr, im SWR Fernsehen.Spürbare Folgen der ErderwärmungWissenschaftsjournalist und Biologe Axel Wagner präsentiert vielePhänomene, die heute schon spürbar sind, aber sich weiter verstärkenwerden. So führt der durch die Erderwärmung bedingte vorzeitigeFrühlingsbeginn zu einer Verschiebung der Blüte- und Fruchtzeit,nicht nur bei unseren Kulturpflanzen wie Kirsche und Apfel. Insektenaus Südeuropa erobern den Südwesten, Stechmücken treten gleichmehrfach im Jahr als Plage zutage, am Bodensee zeigen sich Vogelartenwie Flamingos. Dafür sind schon heute einige Vögel bei unsausgestorben, weil es ihnen selbst in den Höhen des Schwarzwalds zuwarm geworden ist, wie zum Beispiel der Zitronenzeisig. DerSchneemangel im Winter ist nicht nur ein Problem für den Wintersport,sondern auch für viele Tiere. Die Folgen der längeren Trockenperiodenauf unsere Trinkwasserversorgung sind ebenso Thema des Films wie derRückgang von Fichtenbeständen in unseren Wäldern. Gerade nach demheißen Sommer 2018 dürfte auch den letzten Skeptikern klar sein, dassdies alles erst der Vorgeschmack auf die Folgen der bevorstehendenErderwärmung ist."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehungdes Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wirdthematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teildes Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondernhinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filmezeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen underzählen Geschichten Einzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: Der Klimacheck - Wie verändert sich die Natur?",Mittwoch, 28. November 2018, 20:15 UhrInfos und weiterführende Links zur Sendung unterhttp://x.swr.de/s/betrifftderklimacheckFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell