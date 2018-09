SWR Doku über die Furcht vor der Fehlernährung (FOTO)

Baden-Baden (ots) -"betrifft: Gesunde Ernährung - was dürfen wir essen?" / Mittwoch,7. November 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenObst, Gemüse und Vollkorn - auf welchen wissenschaftlichenGrundlagen beruhen heutige Ernährungsempfehlungen? ZahlreicheForscher sagen: auf keiner. Die SWR Dokumentation "betrifft: GesundeErnährung - was dürfen wir essen?" von Katarina Schickling befragtErnährungs- und Gesundheitsexperten zur wissenschaftlichenÜberprüfung moderner Ernährungsregeln und kommt zu erstaunlichenErgebnissen. Zu sehen am Mittwoch, 7. November, 20:15 Uhr, im SWRFernsehen."Unwissenschaftlich und durch nichts belegt" Alle glauben zuwissen, was wirklich gesund ist - vitaminreiches Obst und Gemüse,möglichst fünfmal täglich, wenig Fett und vor allem keine tierischenFette und dazu Vollkornprodukte. Auch die staatlich finanzierteDeutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt dieseErnährungsregeln. Diabetesforscher Prof. Peter Nawroth von derUniklinik Heidelberg aber ärgert sich über deren Stellenwert in derGesellschaft: "unwissenschaftlich und durch nichts belegt" lautetsein Fazit. Die Bedeutung von gesunder Ernährung für ein längeres,gesünderes Leben wird aus seiner Sicht völlig überschätzt, dieEmpfehlungen in Sachen Vollkorn, Fett oder Vitamine hält er für"totalen Blödsinn". Er sagt: "Im Grunde wissen wir nicht, wievielexakt nötig ist. Müssen wir aber auch gar nicht. Denn außer sehrschwer kranken Menschen, Krebspatienten zum Beispiel, leidet niemandbei uns an Vitaminmangelerscheinungen. Das, was wirklich etwasausmacht, für die Gesundheit der Menschen, ist die Menge, die sieessen. Krank macht sie, wenn sie viel zu viel essen. Was sie essen,ist eigentlich ziemlich egal." Wer sich halbwegs abwechslungsreichernähre und nicht mehr esse als sein Körper verbrennt, mache allesrichtig, sagt Nawroth.45 Prozent der Deutschen wollen lieber gesund als lecker essenWissenschaftliche Erkenntnisse wie die der Uni Heidelberg findenihren Weg zu den Verbrauchern nur selten und die Angst davor, sichnicht gesund genug zu ernähren, wächst. Eine Umfrage derTechnikerkrankenkasse hat ergeben, dass 45 Prozent der Deutschen beimEssen in erster Linie darauf achten, dass es gesund ist - "lecker"schaffte es bei dieser Umfrage nur auf Platz 2. Ingrid Mühlhäuser,Gesundheitswissenschaftlerin und Professorin an der Uni Hamburguntersucht medizinische Studien auf ihre Werthaltigkeit und sagt:"Das Problem bei allen Ernährungsstudien ist die Methodik. EinePharmastudie ist verblindet und Placebo-kontrolliert. Aber Sie wissenja, was Sie gegessen haben. Meistens wird einfach nur nachträglichgefragt, was gegessen wurde. Die einzige wirklich gute Studie, miteiner großen Teilnehmerzahl und über acht Jahre hinweg, hat ergeben,dass es völlig egal ist, wie sich die Probanden ernährt haben. Krebs,Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes - alles gleich." Mitwissenschaftlich nicht belegten Ernährungsmaximen wird jedenfalls eingigantisches Geschäft befeuert: Ernährungsberater,Lebensmittelindustrie, Verlage - alle verdienen an der Angst vorFehlernährung, obwohl die Nahrung in der westlichen Gesellschaft nochnie nährstoffreicher war als heute."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWRDokumentationen der Reihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themengesellschaftlicher Relevanz, die ein breites Publikum ansprechen. DieErzählhaltung bezieht Zuschauerinnen und Zuschauer in die Entstehungdes Films mit ein. Recherchewege werden offengelegt und es wirdthematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teildes Films sein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondernhinterfragt sie und macht Entwicklungsprozesse deutlich. Die Filmezeigen Entwicklungen auf, beziehen Standpunkt, liefern Analysen underzählen Geschichten Einzelner.Sendetermin im SWR Fernsehen"betrifft: betrifft: Gesunde Ernährung - was dürfen wir essen?",Mittwoch, 7. November 2018, 20:15 UhrInfos und weiterführende Links zur Sendung unterhttp://x.swr.de/s/betriffternaehrungFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell