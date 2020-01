SWR Doku blickt hinter die Kulissen des Skitourismus (FOTO)

Baden-Baden / Alpen (ots) - "betrifft: Alpenrausch im Klimawandel - DerAusverkauf der Berge" / Mittwoch, 8. Januar 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenDer Kampf um die Urlauber in den Alpen wird immer härter. Durch den Klimawandelsind viele Skigebiete nicht mehr schneesicher. 70 bis zu 90 Prozent der Pistenmüssen dabei ständig künstlich beschneit werden. Um den Skizirkus trotzKlimawandel in Gang zu halten, schrecken viele Betreiber auch vor illegalenBaumaßnahmen am Berg nicht zurück. Doch mittlerweile regt sich Widerstand beiden Einheimischen, die sich gegen solche Maßnahmen und gegen extremenMassentourismus wehren. Sie sehen nicht nur die Natur in Gefahr, sondern auchdas soziale Leben in ihren Dörfern. Die 45-minütige SWR Doku "betrifft:Alpenrausch im Klimawandel - Der Ausverkauf der Berge" begleitet sie ein Jahr.Ausstrahlung am Mittwoch, 8.1.2020, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen.Einheimische protestieren gegen Eingriffe in die Natur Ein seltenes Bild -Wanderer beim Demonstrieren: Einheimische aus dem Vorarlberg und Tirol habensich zusammengetan. Mit dem Ruf "As langat!" (es reicht!) wollen sie Touristenund Politiker aufrütteln. Sie kämpfen gegen den Bau von riesigen Speicherseenzur Beschneiung der Pisten und gegen geplante Skischaukeln, die bislangnaturbelassene Hänge überbauen würden. Deren Betreiber und Investoren schreckenbeim Bau oft auch nicht vor illegalen Machenschaften zurück. Bereits jetztspüren Einheimische die Folgen der Eingriffe in die Natur. Hänge werden immerinstabiler, wie eine Bewohnerin aus Pettneu in der Nähe von St. Anton berichtet.Im Sommer vergeht kaum ein Monat, in dem keine Muren abgehen, die Straßenzuschütten oder gar Häuser zerstören. Am Arlberg gab es im Januar mehrereLawinentote und in Balderschwang im Allgäu zerstört eine riesige SchneelawineTeile eines Hotels.Ausgestorbene Bergdörfer außerhalb der Tourismussaison Während einige Skigebieteimmer größer werden, sterben kleinere Dörfer aus - für viele Einheimische einruinöser Wettbewerb. Zu den scheinbaren Gewinnern zählen die Hotspots wie St.Anton oder Ischgl. Hier setzt man auf Masse und Expansion. Viele Hotelliersfinden jedoch kein Personal mehr. Es gibt kaum Wohnraum für Saisonkräfte, dajeder Quadratmeter lukrativ an Touristen vermietet wird. Stößt der Tourismus inden Alpen an seine Grenzen? Dabei geht es auch anders: Orte mittlerer Größe wieBalderschwang im Allgäu investieren in neue Konzepte für einen nachhaltigerenTourismus."betrifft" - aktuelle Themen, transparente Recherche Die SWR Dokumentationen derReihe "betrifft" beleuchten aktuelle Themen gesellschaftlicher Relevanz, die einbreites Publikum ansprechen. Die Erzählhaltung bezieht Zuschauerinnen undZuschauer in die Entstehung des Films mit ein. Recherchewege werden offengelegtund es wird thematisiert, warum gerade dieser Experte zu Wort kommt und einanderer nicht. Auch Recherchepfade, die ins Leere laufen, können Teil des Filmssein. "betrifft" beschreibt keine Phänomene, sondern hinterfragt sie und machtEntwicklungsprozesse deutlich. Die Filme zeigen Entwicklungen auf, beziehenStandpunkt, liefern Analysen und erzählen Geschichten Einzelner.Sendung:"betrifft: Alpenrausch im Klimawandel - Der Ausverkauf der Berge", Mittwoch, 8.Januar 2020, 20:15 Uhr, SWR FernsehenInfos unter: Infos unter: http://swr.li/swrfernsehen-betrifft-skitourismus-2019Pressekontakt: Grit Krüger, Tel. 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4481827OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell