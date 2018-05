Stuttgart (ots) -/27. bis 30. Juni, StuttgartDas SWR Doku Festival bietet auch im zweiten Jahr einfacettenreiches Programm: Die Festivalbesucher und Filmfans erwartetvom 27. bis 30. Juni 2017 im Metropol-Kino Stuttgart die ganzeVielfalt der Dokumentarfilms. Von bereits preisgekrönten Filmen biszu Nachwuchsproduktionen von Filmhochschulabsolventen. Auch einigeWeltpremieren werden gezeigt. Dazu werden die Kinosäle zusammen mitder Doku-Lounge im Haus der Katholischen Kirche durchPublikumsgespräche zu Orten der Begegnung. Regisseure, Produzenten,Redakteure, Studierende und Zuschauer treffen dort aufeinander.Dokumentarfilmer: Beruf und Berufung? Am ersten Abend läuft einFilm aus dem Iran mit dem programmatischen Titel "ProfessionDocumentarist". Die vielfach ausgezeichnete iranische RegisseurinShirin Barghnayard hat zusammen mit sechs anderen iranischenFilmemacherinnen einen Omnibusfilm gedreht, in dem sie ihreArbeitsbedingungen im Iran reflektieren. Am gleichen Abend stellt dieRegisseurin zusammen mit ihrem Mann, dem Kameramann Mohammad RezaJahanpanah, auch ihre jüngste Produktion vor, "Poets of Life".Musikerporträts und Unterhaltungsfernsehen Erstmals verliehen wirdin diesem Jahr ein von der Opus GmbH gestifteter Musikpreis. Unterden nominierten Filmen ist unter anderem "Bunch of Kunst" vonChristine Franz. Der Film zeigt, wie aus dem Punk-Duo Sleaford Modseine der wichtigsten Bands Großbritanniens wurde. Als Weltpremiere zusehen ist "Brian Auger - Life on Tour". Michael Maschke setzt demenglischen Ausnahmemusiker darin ein filmisches Denkmal. Eine weitereWeltpremiere ist der Film "Kulenkampffs Schuhe" von Regina Schilling.So steil es mit der BRD in den 1950er-Jahren bergauf ging, soprächtig entwickelte sich das deutsche Unterhaltungsfernsehen. Diebeliebten Showmaster Hans Joachim Kulenkampff, Hans Rosenthal undPeter Alexander gehörten wie der Vater der Regisseurin einerbesonderen Generation an: Nach einer Kindheit in der NS-Zeit, vonKriegseinsatz oder Verfolgung emotional nachhaltig gezeichnet, wurdensie nach dem Kriegsende bruchlos eingespannt in das Hamsterrad desWiederaufbaus."Taste of Cement" Viele von der einen Million Menschen, die vonSyrien in den Libanon flüchteten, leben als Arbeiter auf BeirutsGroßbaustellen. Die Nächte verbringen sie in einem Kellerlochunterhalb der Baustelle; für sie gilt nach 19 Uhr eineAusgangssperre. Von der Heimat abgeschnitten, versammeln sie sichjeden Abend vor einem kleinen Fernseher, um Nachrichten aus Syrien zuerhalten. Ziad Kalthoum findet in seinem fein komponierten Film einebeeindruckende visuelle Übersetzung für das Gefühl, ohne dieMöglichkeit einer Rückkehr im Exil zu leben."A Gravame" In Anlehnung an den dokumentarischen Neorealismus inItalien, wird in "A Gravame" von Peter Rippl die Geschichte der StadtTarent über die erzählenden Erinnerungen der Menschen lebendig,werden ihre Hoffnungen, der Alltag und der tief verwurzeltekatholische Glaube im Schatten der Karwoche sichtbar."Waldheims Walzer" Ruth Beckermann dokumentiert, wie während desWahlkampfs des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim um dasAmt des österreichischen Bundespräsidenten im Jahr 1986 die Lücken inseiner Kriegsbiografie vom Jüdischen Weltkongress in New Yorkaufgedeckt wurden. Der Film analysiert den Zusammenbruch derösterreichischen Lebenslüge, erstes Opfer der Nazis gewesen zu sein.Und er zeigt die Mechanismen der Mobilisierung hetzerischer Gefühle -damals wie heute."System Error" Warum sind Menschen so besessen vomWirtschaftswachstum obwohl immer klarer wird, dass ewiges Wachstum amEnde schadet? Der Film von Florian Opitz sucht Antworten auf diesengroßen Widerspruch und betrachtet den globalen Kapitalismus aus derPerspektive derer, die ihn vorantreiben."Wenn Gott schläft" Im Jahr 2012 veröffentlichte der iranischeMusiker Shahin Najafi einen satirischen Rap, der dazu führte, dassTausende seine Hinrichtung forderten. Radikale Geistliche erließeneine Todes-Fatwa gegen ihn und setzten ein Kopfgeld von 100.000 USDollar auf ihn aus. Der Fall sorgte für Aufsehen, die nationale undinternationale Presse berichtete. Seit seiner Flucht lebt Shahin inDeutschland im Exil. Jedes Mal wenn er die Bühne betritt, steht seinLeben auf dem Spiel."König Claus - Peymanns Leben für das Theater" Einen Tag, nachdemClaus Peymanns Inszenierung "König Lear" zum letzten Mal imStaatstheater Stuttgart zu sehen ist, zeigt das SWR Doku FestivalAndreas Ammers Portrait des streitbaren Regisseurs. Peymann erinnertsich in dem Film auch an seine Stuttgarter Zeit und äußert sichlebhaft zu den gesellschaftlichen Verhältnissen.Was bleibt von 1968? Im Programm des Festivals spiegelt sich auchdas Jubiläum "50 Jahre 68". In der Serie "1968 mm" zeigenSuper-8-Aufnahmen das Jahr in all seinen Facetten: Der Protest aufden Straßen, Happenings aber auch Urlaube und gepflegteSonntagsessen. Die drei Teile erzählen einzigartige Geschichten vonMenschen aus der ganzen Welt, die mit ihrer Filmkamera dabei warenund nun ihre privaten Aufnahmen teilen. Produzent Stefano Strocchiund Schnittmeister Christian Timman sind zu Gast bei Dokville undberichten dort über die Entstehung dieser Serie. Auf dem SWR DokuFestival wird auch die Serie "Was war links" aus dem Jahr 2003 nocheinmal gezeigt. Was blieb vom Aufbruch und Protest vor 50 Jahren?Fragen wirft auch der Film "SPK Komplex" auf. Regisseur Gerd Kroskeerzählt eine eher unbekannte Geschichte aus dem Deutschen Vorherbstin den Siebzigern: Die Geschichte des Arztes Wolfgang Huber undseines Sozialistischen Patientenkollektivs SPK. Huber war dagegen,psychisch kranke Menschen nur hinter verschlossenen Türen zuverwahren. In seinem Patientenkollektiv in Heidelberg erprobte erneue Therapiemethoden und formulierte politische Forderungen. Darübergerieten Huber und andere Mitstreiter erst mit derbaden-württembergischen Landesregierung aneinander und mussten sichschließlich vor Gericht verantworten."Die Akte Oppenheimer - Das dunkle Erbe antisemitischer Fake News"/ Schulprogramm Regisseurin Ina Knobloch erzählt in diesem Film dieGeschichte des jüdischen Kaufmanns Joseph Süßkind Oppenheimer, dernach einer judenfeindlichen Hetzkampagne 1738 in Stuttgarthingerichtet wurde. Der Film zeigt das erschreckend lange Nachwirkendieser antisemitischen Kampagne bis in die heutige Zeit hinein.Dieser Film ist auch Teil eines ausgewiesenen Schulprogramms auf demFestival, zu dem unter anderem ein Workshop für Schüler gehört, dender SWR zusammen mit dem Stuttgarter Werkstatthaus anbietet. In"Pocket Doku" erlernen Kinder und Jugendliche, wie sie ihren eigenenDokumentarfilm mit dem Smartphone oder dem Tablet drehen undschneiden können. Die Ergebnisse werden dann am Samstag auf großerLeinwand in Kino präsentiert.Krieg der TräumeAm 28. Juni feiert um 19 Uhr im Metropol 2 die SWR Koproduktion"Krieg der Träume" Weltpremiere. Die dokumentarische Dramaserieschildert die ereignisreiche Umbruchzeit zwischen den Weltkriegen. ImZentrum steht das Ringen der Menschen um den bestenGesellschaftsentwurf: Demokratie, Faschismus oder Kommunismus. DieFilmemacher sind vor Ort im Gespräch mit den Zuschauern.Umfangreiches BegleitprorammIn der SWR Doku Lounge gibt es zudem umfangreichemedienpädagogische Informationen für Eltern. Erstmalig gibt es in derDoku Lounge auf dem SWR Doku Festival unter dem Motto "Voll dieRealität" einen Filmpädagogischen Fachtag. Mit Fachvorträgen undkurzen Praxisberichten wird aufgezeigt, wie dieses Potenzial für denUnterricht eingesetzt werden kann.Lange Doku Nacht im SWR FernsehenAuch im SWR Fernsehen spiegelt sich das SWR Doku Festival. Die SWRDoku Nacht, präsentiert von Denis Scheck, startet am 21. Juni um23:15 Uhr mit dem Film "Lebwohl Gelbes Meer, Hallo Schwarzwald"(Farewell Yellow Sea). Dieser Film läuft nicht nur im SWR Fernsehen,sondern außer Konkurrenz auch auf dem Festival: Die 23-jährige Qinghat ihr Heimatland China noch nie verlassen und brennt darauf, dieWelt zu sehen. Eine Ausbildung zur Altenpflegerin in Deutschlandklingt verlockend, doch als sie im Schwarzwald ankommt, prallenWelten aufeinander. Während Qing sich noch wundert, warum Deutschetäglich Brot mit kaltem Fleisch essen, erwartet ihr Arbeitgeberschnelle Integration und das Unterdrücken jeglichen Heimwehs. Für dieSenioren wird das 'flinke Chinesamädle' unterdessen zur willkommenenAbwechslung im Heimalltag. Um 0:45 Uhr wird der Gewinnerfilm desletzten Jahres "Im Rausch der Daten" noch einmal gezeigt. Um 2:15 Uhrläuft nochmal "Leyla" von Asli Özarslan aus der Reihe "Der JungeDokumentarfilm".Das SWR Doku FestivalDas SWR Doku Festival findet im Sommer 2018 zum zweiten Mal statt.Im Programm werden bemerkenswerte Dokus, Porträts, Reportagen, Essaysund andere dokumentarfische Formate gezeigt. Im Festivalrahmen findetweiter die Verleihung des "Deutschen Dokumentarfilmpreises" statt,den der SWR gemeinsam mit der Medien- und FilmgesellschaftBaden-Württemberg der Norbert Daldrop Förderung, der Opus GmbH unddem Haus des Dokumentarfilms vergibt. Zudem verleiht einesiebenköpfige Leserjury der Stuttgarter Zeitung den "Preis der STZLeserjury". Parallel zum SWR Doku Festival findet am 28. und 29. Juni2018 im Metropol-Kino der vom Haus des Dokumentarfilms ausgerichteteBranchentreff "Dokville" statt. Gefördert wird das Festival durch dasHaus des Dokumentarfilms Europäisches Medienforum Stuttgart e. V.,die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt Stuttgart, die LFK -Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg Anstalt desöffentlichen Rechts, die MFG Medien- und FilmgesellschaftBaden-Württemberg mbH, die Norbert Daldrop Förderung für Kunst undKultur, die Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft mbH, die OpusGmbH und die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH.Im Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, schicken Sie bitte eineE-Mail mit dem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden"an presse@swr.de.Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle"Deutscher Dokumentarfilmpreis": Telefon 0711 929 13715, E-Mail:goggo.gensch@swr.dePressekontakt SWR:Daniela Kress, Telefon 07221 929-23800, E-Mail:daniela.kress@swr.de Grit Krüger, Telefon 07221 929-22285, E-Mail:grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell