Baden-Baden (ots) -U. a. im Festivalkino: der historische Dokumentarfilm "Anniversaryof the Revolution" und "Sunset Over Hollywood" von Uli Gaulke / 26.bis 29. Juni, Stuttgart55 Filme an drei Spielorten - insgesamt über 3.000 MinutenFilmprogramm: Das ist das SWR Doku Festival mitten in Stuttgart. Inder dritten Auflage erwartet Filmfans vom 26. bis 29. Juni 2019 dieganze Vielfalt des Dokumentarfilms, einem Genre so bunt und originellwie das Leben selbst. Beim Festival treffen Regisseure, Produzenten,Redakteure, Studierende und Zuschauer aufeinander - in den Kinosälen,der Doku-Lounge im Haus der Katholischen Kirche und der SWR DokuStraße.Persönliches gespiegelt mit gesellschaftlich relevanten Themen"Das Private ist politisch": Das zieht sich wie ein roter Fadendurch das Festivalprogramm, so Festivalleiter Goggo Gensch. ObTragödie des 20. Jahrhunderts oder kritische Auseinandersetzung mitden sozialen, ökologischen und psychologischen Folgen menschlichenHandelns - viele Filmschaffende spiegeln ihr persönliches Erleben mitgesellschaftlich relevanten Fragen.Lange verschollenes JuwelDas gilt auch für ein echtes Doku-Fossil: "Anniversary of theRevolution - Jahrestag der Revolution" mit Bildern vonMenschenmengen, Bauern in Dörfern und den Revolutionären Lenin undTrotzki aus der Oktoberrevolution 1917. Der Film von Dziga Vertovgilt als der älteste mit 120 Minuten abendfüllende Dokumentarfilm,war jedoch lange verschollen. Nach jahrzehntelanger Suche undaufwändiger Restaurierung ist dieses einzigartige Dokument seit 2018wieder in seiner ursprünglichen Fassung zu sehen, unter Anwesenheitvon Rekonstrukteur Nikolai Izvolov und mit stilechterKlavierbegleitung von Uwe Oberg live im Kino.Nachwuchsfilm und neuer ModeratorMax Moor, bekannt u. a. aus der Kultursendung "ttt - titel,thesen, temperamente" im Ersten, ist neuer Moderator des SWR DokuFestivals. Er moderiert am Freitagabend auch die Verleihung, des"Deutschen Dokumentarfilmpreises" mit seinen fünf Auszeichnungen imGesamtwert von 37.000 Euro. Noch nie in der Geschichte des Preiseshaben sich so viele Filmemacherinnen und Filmemacher beworben wie2019: 138 Filme wurden in diesem Jahr eingereicht. Fast die Hälfteder Arbeiten kamen dabei von Regisseurinnen, ein Drittel der Arbeitenstammt von Nachwuchsfilmschaffenden. Darunter auch Beryl MagokosAbschlussfilm "In Search...", der sich mit dem Thema weiblicheGenitalverstümmelung auseinandersetzt und mitnimmt auf eine sehrpersönliche Reise. "Born in Evin" ist die Geschichte von Regisseurinund Schauspielerin Maryam Zaree auf der Suche nach den gewaltvollenUmständen ihrer Geburt in einem der berüchtigtsten politischenGefängnisse der Welt. Mit "Sotschi - Jenseits von Olympia" und "MeinHerz ist groß - Jesidische Frauen in Tübingen", beide aus demProgramm des Zentrums für Medienkompetenz Tübingen, feiern zweiNachwuchsfilme auf dem Festival ihre Weltpremiere. Drei weitereHochschulen stellen ihre aktuellen dokumentarischen Arbeiten vor.Musikbranche hautnahSeit letztem Jahr wird ein von der Opus GmbH gestifteterMusikpreis verliehen. Unter den nominierten Filmen ist unter anderem"Weil du nur einmal lebst - Die Toten Hosen auf Tour" von CordulaKablitz-Post, ein Film über die Punkband auf einer ihrer größtenTourneen: Auf der Bühne, backstage "access all areas", hautnah undprivat. "Fuck Fame" von Lilian Franck und Robert Cibis zeigt, wieAnna, seit ihrem Breakout-Hit "Pop the Glock" unter dem KünstlernamenUffie eine Ikone des Elektro-Raps, zwischen Drogen-Hedonismus,Musikindustrie-Bürokratie und Social-Media-Manie ins Wanken kommt.Rapper-Mekka Stuttgart ist Thema von "Willkommen in der Mutterstadt"von Hannes Opel und Siri Warrlich. Die Fantastischen Vier, Max Herre,Cro, Die Orsons, Marz, Bobby Sayyar, Bartek sowie Fans, DJs undVeranstalter - mehr als ein Jahr lang wurden die Größen derStuttgarter Hip-Hop-Szene begleitet, auf Konzerten, in Studios, aufPartys."Sunset Over Hollywood"Einst das Rückgrat des amerikanischen Showbiz, verbringenSchauspieler, Produzenten, Tonleute, Maskenbildner und Regisseureihren Lebensabend nördlich von Los Angeles, im Altersheim derUS-Filmindustrie. Aber das Alter kann den Schaffensdrang dieservergessenen Hollywood-Helden nicht bremsen. Im hauseigenen Filmstudioschreiben und produzieren sie weiterhin Filme. Die SWR Koproduktion"Sunset Over Hollywood" von Uli Gaulke begleitet sie dabei underzählt von den Träumen und Hoffnungen jenseits des Rampenlichts."Genesis 2.0"Der Film von Christian Frei beobachtet den harschen undgefährlichen Alltag von Sammlern von Mammutstoßzähnen auf einerabgelegenen Inselgruppe im hohen Norden Sibiriens und porträtierthochtechnisierte Klonforscher, die das ausgestorbene Wollhaarmammutnach Jurassic Park-Manier wieder zum Leben erwecken lassen möchten.Die Auferstehung des Mammuts wäre eine erste Manifestation einergroßen technologischen Revolution: Der Mensch als Schöpfer, GenesisZwei Punkt Null."Was kostet die Welt" Die Insel Sark im Ärmelkanal ist britischerKronbesitz. Das Leben der rund 600 Einwohner war einfach und beruhtemehr auf gegenseitigem Vertrauen als auf Gesetzesvorgaben. Als zweiMilliardäre versuchen, auf der Insel ihre eigene, private Steueroasezu errichten, entfaltet sich ein erbitterter Kampf um Demokratie, umMeinungs- und Pressefreiheit. Der Film von Bettina Borgfeld wirftfundamentale Fragen auf: nach sozialer Verantwortung, nach denSchlupflöchern der Finanzindustrie und nach dem Schicksal derer, diesich ihr widersetzen wollen."Push - Für das Grundrecht auf Wohnen"Die Mietpreise schnellen in die Höhe, Menschen werden aus ihrenWohnungen gedrängt. "Push" wirft ein Licht auf eine neue Art desanonymen Hausbesitzers, auf immer weniger bewohnbare Städte und eineeskalierende Krise, die alle betrifft. Der neue Dokumentarfilm desvielfach ausgezeichneten Regisseurs Fredrik Gertten untersucht, warumes sich viele nicht mehr leisten können, in Städten zu wohnen."Searching Eva"Eva - 25, Vagabundin, Model, Dichterin, Sex-Arbeiterin,Feministin, Musikerin, Sternzeichen Jungfrau - gab sich mit 14 Jahrenden Namen selbst, erklärte Privatsphäre zu einem überholten Konzeptund veröffentlichte ihr Leben bis ins intimste Detail im Internet.Pia Hellenthal erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die ausihrer Selbstsuche ein öffentliches Spektakel macht. Es offenbart sicheine Generation, für die das Konzept einer fixen Identität ausgedienthat."The Whale and the Raven"Ein Fjordsystem und Naturparadies als Zufluchtsort für Orcas,Buckel- und Finnwale. Mittendrin eine Kleinstadt, von der aus Gas aufSupertankern nach Asien exportiert werden soll. Die Bevölkerung istgespalten: Das Territorium und die darin lebenden Tiere schützen?Oder dem Druck der Industrie nachgeben? Der Film von Mirijam Leuzegibt einen tiefen Einblick in ein einzigartiges Biotop und dessenmenschliche und nicht-menschliche Bewohner."Heimat ist ein Raum aus Zeit"Der Film von Thomas Heise folgt den biografischen Spuren einerzerrissenen Familie über das ausgehende 19. und das folgende 20.Jahrhundert hinweg. Es geht um Sprechen und Schweigen, erste Liebeund verschwundenes Glück, Menschen in wechselnden Landschaften, dieverschiedene, einander durchwuchernde Spuren von Zeiten in sichtragen. "Heimat ist ein Raum aus Zeit" ist eine poetische Montageüber Liebe und die Tragödien der Geschichte.Umfangreiches Begleitprogramm in der SWR Doku LoungeIn der SWR Doku Lounge sprechen Filmemacher über ihre Arbeit, esgibt zudem umfangreiche medienpädagogische Informationen für Elternsowie einen filmpädagogischen Fachtag unter dem Motto: "Wege zumDokumentarfilm im Unterricht". Mit Fachvorträgen und kurzenPraxisberichten wird aufgezeigt, wie das Potenzial des Mediums fürden Unterricht eingesetzt werden kann. Nach dem großen Erfolg imletzten Jahr findet wieder der Kinder- und Jugendworkshop "PocketDoku - Dokumentarfilm aus der Hosentasche" statt. In "Pocket Doku"erlernen Kinder und Jugendliche, wie sie ihren eigenen Dokumentarfilmmit dem Smartphone oder dem Tablet drehen und schneiden können. DieErgebnisse werden dann am Samstag auf großer Leinwand präsentiert.Lange Doku Nacht im SWR FernsehenFür die Dokfilmfans, die nicht nach Stuttgart fahren können, wirdes wie in den Vorjahren auch in diesem Jahr eine lange Doku Nacht imSWR Fernsehen geben. Am Donnerstag, 27.6. laufen dreiKünstlerporträts unter dem Motto "radikal gut". Um 23:45 Uhr läuft"Beuys" von Andres Veiel, gefolgt von "Pawlenski - Der Mensch und dieMacht" von Irene Langemann und schließlich "Wer hat Angst vor SibylleBerg?" von Sigrun Köhler und Wiltrud Baier.Das SWR Doku FestivalDas SWR Doku Festival findet im Sommer 2019 zum dritten Mal statt.Im Programm werden bemerkenswerte Dokus, Porträts, Reportagen, Essaysund andere dokumentarfische Formate gezeigt. Im Festivalrahmen findetweiter die Verleihung des "Deutschen Dokumentarfilmpreises" statt. Infünf Kategorien werden Auszeichnungen im Gesamtwert von 37.000 Eurovergeben. 138 Filme stehen in diesem Jahr für den DeutschenDokumentarfilmpreis, gestiftet von SWR und Medien- undFilmgesellschaft Baden-Württemberg, den Leserpreis der StuttgarterZeitung, den Preis der Norbert Daldrop Förderung für Kunst undKultur, den Förderpreis vom Haus des Dokumentarfilms sowie den Preisfür den besten Dokumentarfilm aus dem Bereich Musik, gestiftet vonder Opus GmbH, zur Auswahl. Über die Preise entscheidet eineunabhängige, siebenköpfige Jury aus den Bereichen des Film- undKunstschaffens; für den besten Dokumentarfilm aus dem Bereich Musikist eine eigene Fachjury verantwortlich. Parallel zum SWR DokuFestival findet am 27. und 28. Juni 2019 unter dem Motto "AnimierteWirklichkeit - Zwischen Fakt und Fiktion" "Dokville", derBranchentreff Dokumentarfilm statt.Informationen, Foto und Video unter:http://swr.li/swr-doku-festival-2019Pressekontakt:Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle"Deutscher Dokumentarfilmpreis": Telefon 0711 929 13715, E-Mail:goggo.gensch@swr.dePressekontakt SWR:Daniela Kress, Telefon 07221 929-23800, E-Mail: daniela.kress@swr.deGrit Krüger, Telefon 07221 929-22285, E-Mail: grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell