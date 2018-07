"SWR Doku Festival": Filmemacher im Festivaltaxi (VIDEO)

Baden-Baden (ots) -Das zweite "SWR Doku Festival" fand vom 27. bis 30. Juni 2018 inStuttgart statt. An vier Festivaltagen konnten Besucher an dreiSpielorten und in drei Kinosälen Filme, Talks und Workshops besuchen.Im "Festivaltaxi" trafen Filmemacherinnen und Filmemacheraufeinander und sprachen über ihren Film, ihre Arbeit alsDokumentarfilmer oder das Leben ganz allgemein. Inspiriert wurden dieGespräche durch Stichworte, die zufällig aus einer Filmdose gezogenwurden.Dabei sind u.a. Talal Derki, der für seinen Film "Of fathers andsons" den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2018 gewonnen hat und ZiadKalthoum, der mit "Taste of cement" auf dem Festival war.Weitere Videos und Informationen finden Sie unter:http://x.swr.de/s/festivaltaxiPressekontakt SWR:Daniela Kress, Telefon 07221 929 23800, E-Mail: daniela.kress@swr.deGrit Krüger, Telefon 07221 929 22285, E-Mail: grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell