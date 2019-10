SWR / Clemens Bratzler beendet seine Moderationstätigkeit (FOTO)

Stuttgart (ots) -Letzte Moderation bei "Zur Sache Baden-Württemberg" am 24. Oktober2019, bei "Plusminus" am 6. November 2019Clemens Bratzler (47) wird ab 1. Dezember 2019 die SWRProgrammdirektion Information leiten und gibt deshalb die von ihmmoderierten Sendungen im Ersten und im SWR Fernsehen auf. Wer ihmnachfolgen wird, steht derzeit noch nicht fest.In mehr als elf Jahren hat er rund 500 Ausgaben deslandespolitischen Magazins "Zur Sache Baden-Württemberg" moderiert,außerdem seit zehn Jahren rund 60 Sendungen des Wirtschaftsmagazins"Plusminus" im Ersten. Bratzler: "Dass der Abschied von diesen tollenFormaten auch mit Wehmut verbunden ist, gebe ich gerne zu. Aber alleshat seine Zeit. Jetzt freue ich mich auf eine neue Herausforderungund die Möglichkeit, als Programmdirektor anderen im SWR ähnlicheChancen zu eröffnen, wie ich sie bekommen habe." Auch "Brennpunkte"und "SWR Extra" wird er mit Beginn seiner neuen Tätigkeit nicht mehrmoderieren.Zur Sache Baden-WürttembergDie erste Sendung von "Zur Sache Baden-Württemberg" wurde am 29.Mai 2008 ausgestrahlt. Das von Clemens Bratzler mitentwickelteKonzept gilt bis heute: Hintergründig und kontrovers, frisch undüberraschend berichtet das Magazin über politische Themen - und dasimmer nah an den Menschen in Baden-Württemberg. Bis heute lassenVor-Ort-Reportagen, gründlich recherchierte Beiträge undStudiointerviews politische Zusammenhänge verständlich werden. In der"Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger via Webcam von zu Hause aus live mit. Das letzteWort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten -computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs AndreasMüller. 2012 wurde das Magazin mit dem "Bremer Fernsehpreis" alsbundesweit beste Regionalsendung ausgezeichnet.PlusminusVor zehn Jahren, am 20. Oktober 2009, trat Clemens Bratzler alsModerator des Wirtschaftsmagazins im Ersten die Nachfolge von SabineGaschütz an. Seit mehr als 40 Jahren erklärt "Plusminus", dasWirtschaftsmagazin im Ersten, auf verständliche Weise Zusammenhängeder komplexen Wirtschaftswelt und gibt den Zuschauern Orientierung.Das Magazin liefert Hintergrundberichte zu wirtschaftspolitischen undmakroökonomischen Themen, deckt mit investigativen RecherchenMissstände auf, konfrontiert Verantwortliche und stößt öffentlicheDebatten an. "Plusminus" wird im wöchentlichen Wechsel von denWirtschaftsredaktionen von BR, HR, MDR, NDR, SR, SWR und WDRverantwortet.Biografie Clemens BratzlerClemens Bratzler ist am 2. Juli 1972 geboren. Nach seinem Studiumder Mathematik, Physik und Pädagogik in Mainz und Münster begann erseine journalistische Laufbahn 1997 als freier Mitarbeiter beim WDR.1999/2000 absolvierte Bratzler ein multimediales Volontariat im SWRund arbeitete anschließend als Redakteur und Autor in derChefredaktion. Von 2002 bis 2008 moderierte er die Nachrichtensendung"Baden-Württemberg aktuell" und ist seither eines der prägendenGesichter des SWR. Den Zuschauerinnen und Zuschauern ist ClemensBratzler als "Tagesthemen"-Kommentator sowie als Moderator unteranderem des ARD-Wirtschaftsmagazins "Plusminus", deslandespolitischen Magazins "Zur Sache Baden-Württemberg!" wie auchvieler "Brennpunkte", Wahl- und Sondersendungen im Ersten und im SWRFernsehen bekannt. 2009 übernahm er die Leitung der AbteilungWirtschaft, wurde stellvertretender Chefredakteur und 2017Hauptabteilungsleiter Multimediale Aktualität sowie stellvertretenderLandessenderdirektor Baden-Württemberg. Ab 1. Dezember 2019 wird erdie Programmdirektion Information beim SWR leiten.Zitat frei bei Nennung der Quelle "SWR"Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/clemensbratzlerPressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063,katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell