SWR Bürgertalk / Mal ehrlich ... sind Hass und Gewalt auf dem Vormarsch? / SWR Bürgertalk am Mittwoch, 9. Januar 2019, ab 20:15 Uhr live im SWR Fernsehen (FOTO)

Stalking und Morddrohungen gegen Politiker, Mobbing unterSchülern, Aggressionen im Straßenverkehr. Mangelnder Respekt undzunehmende Gewalt gehören offenbar immer häufiger zum Alltag.Polizei, Rettungskräfte, Schiedsrichter, Lehrerinnen und Lehrer -zahlreiche Angehörige dieser und anderer Berufsgruppen bestätigendiesen Eindruck. Der SWR Bürgertalk "mal ehrlich ..." fragt amMittwoch, 9. Januar 2019: "Sind Hass und Gewalt auf dem Vormarsch?" -live und bereits ab 20:15 Uhr in der Alten Feuerwache MannheimBürgerinnen und Bürger diskutieren mit Politikern und Experten Wieäußert sich die wachsende Gewaltbereitschaft? Woher kommt sie? Werschreibt menschenverachtende Hassmails? Wie lassen sich dieseEntwicklungen stoppen? Moderator Florian Weber hat in "mal ehrlich..." Betroffene aus allen Bereichen der Gesellschaft zu Gast:Zugbegleiter, Lehrer, Rentner und eine Schülerin. Sie berichten überihre oft extremen, manchmal traumatisierenden Erlebnisse mit denThemen Gewalt, Mobbing, Aggression, Stalking. Sie diskutieren mit demAggressionsforscher Christoph Paulus (Universität Saarbrücken), demrheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewentz (SPD) und dembaden-württembergischen Justizminister Guido Wolf (CDU)."mal ehrlich ... sind Hass und Gewalt auf dem Vormarsch?" amMittwoch, 9. Januar 2019, live und bereits ab 20:15 Uhr im SWRFernsehen.Die Sendung wird parallel auch live auf der Facebook-Seite "SWRFernsehen" gestreamt, sodass auch die Zuschauerinnen und Zuschauerzuhause die Diskussion fortsetzen können.