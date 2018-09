SWR Bestenliste: María Cecilia Barbetta und Michael Lentz auf Platz 1 (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Romane "Nachtleuchten" und "Schattenfroh. Ein Requiem" führen dieListe im Oktober an / Thomas Hürlimann auf Platz 3 / Sendung "Die SWRBestenliste", 2.10., 22:03 Uhr in SWR2Die Romane "Nachtleuchten" von María Cecilia Barbetta und"Schattenfroh" von Michael Lentz führen im Oktober die SWRBestenliste an. Barbettas Roman erzählt von der gespenstischenAtmosphäre am Vorabend eines politischen Umsturzes in Buenos Aires,der Roman "Schattenfroh. Ein Requiem" vom unmöglichen Abschied vomVater. Beide Bücher sind beim S. Fischer Verlag erschienen. Die SWRBestenliste wird monatlich von 30 unabhängigen Kritikerinnen undKritikern bestimmt. Ausgewählte Bücher der Oktober-Ausgabe stellendie Kritiker und Jurymitglieder Julia Schröder und Christoph Schröderam 2. Oktober in der Sendung "Die SWR Bestenliste" vor (SWR2, 22:03Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). Weitere Informationenund die vollständige Liste der besten zehn Bücher unterwww.SWR.de/bestenliste"Heimkehr" auf Platz 3Auf Platz 3 steht im Oktober Thomas Hürlimanns Roman "Heimkehr"(S. Fischer). Hürlimann erzählt darin vom Unglücksraben Heinrich, dernach einem Autounfall in der Schweiz als Frauenschwarm an einemsizilianischen Strand wieder aufwacht. Hat sich die Welt um ihn herumverändert oder ist er selbst ein anderer geworden? ÄltesteQualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misstQualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monatin freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst vieleLeserinnen und Leser wünschen, und geben ihnen Punkte. Während dieüblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen,ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen undAutoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit1975 veröffentlicht und ist damit die älteste QualitätslisteDeutschlands für Literatur."Die SWR Bestenliste", 2. Oktober 2018, 22:03 Uhr, SWR2.Moderation: Gerwig Epkes Vollständige Bestenliste zum Download:www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR:www.SWR2.de/literatur Infos und weiterführende Links zur Sendungunter http://x.swr.de/s/bestenlisteoktobermaraceciliabarbettaundmichaellentzPressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell