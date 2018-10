Baden-Baden (ots) -Der Roman "Kriegslicht" des kanadischen Autors Michael Ondaatjeführt im November die SWR Bestenliste an. Ondaatjes Roman erzählt vom14-jährigen Nathaniel, der im Jahr 1945 von seiner Mutter in Londonzurückgelassen wird. Als er erwachsen ist, beginnt Nathaniel, diegeheime Vergangenheit seiner Mutter als Spionin im Kalten Kriegaufzuspüren. Das Buch ist beim Hanser Verlag erschienen. Die SWRBestenliste wird monatlich von 30 unabhängigen Kritikerinnen undKritikern bestimmt. Ausgewählte Bücher der November-Ausgabe stellendie Kritiker und Jurymitglieder Sandra Kegel, Hubert Spiegel undKirsten Voigt am 6. November in der Sendung "Die SWR Bestenliste" vor(SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes (SWR2). WeitereInformationen und die vollständige Liste der besten zehn Bücher unterwww.SWR.de/bestenliste. "Das Leben des Vernon Subutex 3" und"Hysteria" auf Platz 2 Auf Platz 2 stehen im November VirginieDespentes´ Roman "Das Leben des Vernon Subutex 3" (Kiepenheuer &Witsch Verlag) und Eckhart Nickels Roman "Hysteria" (Piper Verlag).Im dritten und letzten Teil ihrer Vernon-Subutex-Trilogie führtDespentes ihre Figuren und die Leser in das Frankreich der Attentatevom 13. November 2015 - und damit ins Herz eines gesellschaftlichenTraumas. "Hysteria" erzählt die Geschichte von Bergheim, der aufeinem Biomarkt merkwürdig unnatürliche Himbeeren entdeckt. Auf derSuche nach ihrer Herkunft gerät er in eine kulinarische Dystopie, inder das Natürliche nur noch als Kunstprodukt existiert. ÄltesteQualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misstQualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monatin freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst vieleLeserinnen und Leser wünschen, und geben ihnen Punkte. Während dieüblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte und Etablierte vertrauen,ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen undAutoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit1975 veröffentlicht und ist damit die älteste QualitätslisteDeutschlands für Literatur."Die SWR Bestenliste", SWR2, 06.11.2018, 22:03 Uhr. Moderation:Gerwig Epkes Vollständige Bestenliste zum Download:www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR:www.SWR2.de/literaturIm Rahmen der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, antworten Sie bitte mitdem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" auf dieseE-Mail.Pressefotos zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell