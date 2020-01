Baden-Baden (ots) - Die SWR Bestenliste empfiehlt seit 45 Jahren jeden Monatzehn lesenswerte Bücher, unabhängig von Bestsellerlisten. Nicht die Bücher, dieam häufigsten verkauft werden, bestimmen die Liste, sondern eine Jury aus 30namhaften Literaturkritiker*innen wählt die Bücher aus, denen sie möglichstviele Leser*innen wünscht. Im Februar 2020 steht der Roman "Über Liebe und Magie- I Put a Spell on You" des schottischen Schriftstellers John Burnside auf Platz1 der SWR Bestenliste. Im Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder überdie neueste Bestenliste, jeweils am ersten Dienstag in SWR2, 22:03 Uhr. "SWRBestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosenSWR2 App. Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn bestenBücher: www.SWR.de/bestenlisteVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenliste WeitereLiteratursendungen im SWR: www.SWR2.de/literatur Die SWR2 App für Android undiOS: www.SWR2.de/appPressefoto zum Herunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke,Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4503178OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell