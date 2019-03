SWR Bestenliste: András Forgách im April auf Platz 1 (FOTO)

Finanztrends Video zu



mehr >

Baden-Baden (ots) -Roman "Akte geschlossen. Meine Mutter, die Spionin" führt dieListe an / Kenah Cusanit und Hugo Ball auf Platz 2 und 3 / Sendung"SWR Bestenliste", 2. April 2019, SWR2"Akte geschlossen. Meine Mutter, die Spionin" von András Forgáchsteht im April 2019 auf Platz 1 der SWR Bestenliste, die 30unabhängige Kritikerinnen und Kritiker monatlich erstellen. Der Romanerzählt von Verrat in der Familie des Autors. Dessen Mutter arbeitetezehn Jahre als Spionin für den ungarischen Geheimdienst. Siebespitzelte auch die eigene Familie. Ein Schock. Alles, was Forgáchzehn Jahre zuvor über sein Leben und seine Familie geschrieben hat,erweist sich als Täuschung. Der Roman des ungarischen Autors ist imS. Fischer Verlag erschienen. Ausgewählte Bücher derApril-Bestenliste stellen die Jurymitglieder Sigrid Löffler, JuliaSchröder und Eberhard Falcke am 2. April 2019 in der Sendung "SWRBestenliste" vor (SWR2, 22:03 Uhr). Die Moderation hat Gerwig Epkes(SWR2). Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehnbesten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteAuf dem zweiten Platz im April liegt, wie bereits im Vormonat,Kenah Cusanits Romandebüt "Babel" (Hanser Verlag). Die Autorinerzählt darin vom bedeutendsten archäologischen Abenteuer derDeutschen im Orient und schildert humorvoll, wie der ArchäologeRobert Koldewey 1913 Babylon, unweit von Bagdad, ausgrub. MitUnterstützung der britischen Geheimagentin Gertrude Bell alsStrippenzieherin. Auf Platz drei steht Hugo Balls "Die Flucht aus derZeit" von 1927 (Wallstein Verlag). Dieser neueste Band derWerksausgabe gilt als Meilenstein der Hugo Ball-Forschung. Neben demOriginaltext haben die Herausgeber Eckard Faul und Bernd Wackererstmals 28 Fragment gebliebene Seiten mitveröffentlicht. Derdeutsche Mystiker hatte 1912 im Zorn die Kirche verlassen, dann aberzehn Jahre später als Rückkehrer die Generalbeichte abgelegt. ÄltesteQualitätsliste Deutschlands für Literatur Die SWR Bestenliste misstQualität, nicht Verkaufszahlen: Die Jurymitglieder nennen jeden Monatin freier Auswahl vier Neuerscheinungen, denen sie möglichst vieleLeserinnen und Leser wünschen und verteilen Punkte. Während dieüblichen Bestsellerlisten auf das Bekannte oder Etablierte vertrauen,ist die Jury der SWR Bestenliste auf der Suche nach Autorinnen undAutoren, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Die Bestenliste wird seit1975 veröffentlicht und ist die älteste Qualitätsliste für Literaturin Deutschland.Sendung: "SWR Bestenliste", 2. April 2019, 22:03 Uhr, SWR2.Moderation: Gerwig Epkes. Vollständige Bestenliste zum Download:www.SWR.de/bestenliste Weitere Literatursendungen im SWR:www.SWR2.de/literaturInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/swrbestenliste Pressefotos zumHerunterladen: www.ARD-Foto.de Pressekontakt: Oliver Kopitzke, Tel.07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell