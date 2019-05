SWR / BW-Trend zur Kommunalwahl: Viele Wähler unzufrieden mit Wohnungs- und Verkehrssituation in ihrer Gemeinde (FOTO)

Stuttgart (ots) -Repräsentative Umfrage im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR).Stuttgart. Vor der Kommunalwahl sind 41 Prozent derBaden-Württemberger eher unzufrieden mit der Situation von Mietern inihrer Kommune. Vor fünf Jahren waren es nur 25 Prozent. Mit derörtlichen Verkehrssituation sind sogar 52 Prozent eher unzufrieden,2014 waren es nur 44 Prozent. Besonders groß ist die Unzufriedenheitin den Großstädten mit über 100.000 Einwohnern: Hier sind 57 Prozenteher unzufrieden mit der Situation von Mietern und 62 Prozent mit derVerkehrssituation. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativenUmfrage von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR).Das Berliner Meinungsforschungsinstitut hat dafür 1.003Wahlberechtigte in Baden-Württemberg im Zeitraum vom 9. bis 14. Mai2019 telefonisch befragt.Kleinere Kommunen: Unzufriedenheit mit Internet-VersorgungIn kleineren Kommunen hingegen wird vor allem die Versorgung mitschnellem Internet als Problem gesehen: Jeder zweite Bewohner (50Prozent) von Gemeinden unter 20.000 Einwohnern ist mit der Situationeher unzufrieden. In den Großstädten ist es nur jeder Vierte. Auch ander ärztlichen Versorgung und den Angeboten für Ältere gibt es inkleineren Gemeinden stärkere Kritik.Gewachsene Zufriedenheit mit der wirtschaftlichen SituationZufriedener als bei der letzten Kommunalwahl sind die Bürgerhingegen mit der wirtschaftlichen Situation ihrer Kommune (86 Prozenteher zufrieden, plus fünf Prozentpunkte gegenüber 2014) und mit demSchutz vor Kriminalität und Verbrechen (74 Prozent, plus siebenProzentpunkte gegenüber 2014).Hohes Interesse an der Kommunalwahl, Jüngere weniger interessiertals ÄltereDas Interesse an der Kommunalwahl ist auch diesmal sehr hoch. 69Prozent der Befragten sagen, dass sie sich sehr stark oder stark fürdie Wahlen in ihrer Gemeinde interessieren. Das sind fünfProzentpunkte mehr als vor der Kommunalwahl 2014. Dagegen gaben 26Prozent (minus 4 Prozentpunkte) an, sich weniger für die Kommunalwahlzu interessieren und 5 Prozent (minus vier Prozentpunkte)interessieren sich gar nicht dafür. Auffällig ist, dass sich vorallem ältere Wahlberechtigte stark oder sehr stark für die Wahlinteressieren. In der Altersgruppe der 16 bis 39-Jährigen sind es nuretwas mehr als die Hälfte (54 Prozent).Wahlentscheidung zum Gemeinderat: Kandidaten spielen wichtigsteRolleBei ihrer Wahlentscheidung zum Gemeinderat orientieren sich dieWählerinnen und Wähler in erster Linie an den Kandidatinnen undKandidaten (81 Prozent) und den Positionen der Parteien zu denlokalpolitischen Sachfragen (74 Prozent). Weniger wichtig für dieWahlentscheidung sind die langfristige Parteibindung (34 Prozent) undder Wahlkampf der Parteien (31 Prozent).Die Ergebnisse des BW-Trends sind am heutigen Freitag, 24. Mai2019, unter anderem Thema in allen Nachrichtensendungen des SWR undim Internet auf www.SWRAktuell.de. Weitere Ergebnisse, Grafiken sowieInformationen zu Methoden und Fehlertoleranzen der Umfrage onlineunter www.SWR.de/bwtrend.Zitate nur gegen Quellenangabe "BW-Trend von Infratest dimap imAuftrag des Südwestrundfunks (SWR)" frei.Fragen zum Inhalt: Clemens Bratzler, 0711 929 14312,clemens.bratzler@SWR.de Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 92911063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell