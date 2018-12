SWR / Auszeichnungen für zwei SWR Produktionen bei Filmschau Baden-Württemberg (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Filmschau Baden-Württemberg: Tatort aus Stuttgart und JungerDokumentarfilm ausgezeichnet "Tatort - Anne und der Tod" ist besterSpielfilm / Dokumentarfilmpreis an "Stammtisch"Bei der Preisverleihung der 24. Filmschau Baden-Württemberg wurdenam Sonntagabend (9.12.2018) eine SWR Produktion und eine SWRKoproduktion ausgezeichnet. Regisseur Jens Wischnewski konnte für den"Tatort - Anne und der Tod" den Preis für den besten Spielfilmentgegennehmen. Und der Preis für den besten Dokumentarfilm ging anConstantin Hatz für seinen Film "Stammtisch", der als Koproduktionmit der Redaktion Junger Dokumentarfilm des SWR entstand.Doppelbödiger Krimithriller"Ein brisanter Kriminalthriller, doppelbödig, intensiv, dichtinszeniert, brillant gespielt - der im Zuschauer noch lange nachFilmende nachwirkt", zeigte sich die Jury vom Tatort aus Stuttgartbeeindruckt. In "Tatort - Anne und der Tod" erzählt Jens Wischnewskinach einem Drehbuch von Wolfgang Stauch von einer Altenpflegerin, dienach dem Tod zweier Patienten in den Fokus der Kommissare Lannert undBootz gerät. Katharina Maria Schubert spielt an der Seite von RichyMüller und Felix Klare die Episodenhauptrolle in dem Tatort, der imkommenden Jahr im Ersten ausgestrahlt wird.Mutiger Dokumentarfilm mit klarer Handschrift Mit demDokumentarfilmpreis zeichnete die Jury einen "progressiven undmutigen Dokumentarfilm und Filmemacher aus, der in allen Gewerkenbegeistert", der mit seiner klaren Handschrift "an die Grenzezwischen Dokumentation und Spielfilm" geht. Constantin Hatzbeobachtet in seinem Film "Stammtisch" diesen Ort der Passionen,Sehnsüchte, Ängste und des politischen Diskurses und die Menschen,deren Wege sich am Stammtisch kreuzen. Uraufgeführt wurde"Stammtisch" bei den Internationalen Filmtagen Hof 2018."Stammtisch" ist eine Gemeinschaftsproduktion von Domar Film mitder Filmakademie Baden-Württemberg und dem SWR für die Reihe JungerDokumentarfilm in Zusammenarbeit mit der MFG FilmförderungBaden-Württemberg. Die Redaktion liegt bei Marcus Vetter.Der "Tatort - Anne und der Tod" ist eine Produktion desSüdwestrundfunks. Ausführende Produzentin Franziska Specht, dieRedaktion liegt bei Brigitte Dithard.Fotos unter ard-foto.deInfos und weiterführende Links auch unterhttp://swr.li/preisverleihung-24te-filmschau-baden-wuerttembergPressekontakt:Annette Gilcher, Tel.: 07221/929 2 40 16, annette.gilcher@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell