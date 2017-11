Baden-Baden (ots) -Mit Christian Buttkereit (ARD Studio Istanbul) und Knut Krohn(Stuttgarter Zeitung/ Stuttgarter Nachrichten) / 17. November 2017,20 Uhr, Hospitalhof Stuttgart / Eintritt frei"Die Türkei im Blick" ist Thema des zweiten "SWR AktuellKorrespondententalk" am 17. November um 20 Uhr im StuttgarterHospitalhof. Radio-Moderator Andreas Böhnisch diskutiert mit dem SWRAuslandskorrespondenten Christian Buttkereit (ARD Studio Istanbul)und dem Politikredakteur Knut Krohn (Stuttgarter Zeitung/StuttgarterNachrichten). Er fragt: Was bedeutet der Konflikt zwischenDeutschland und der Türkei für das Leben von Deutschtürken imSüdwesten? Gilt das angespannte Verhältnis auch für die Basis beiderGesellschaften? Der Eintritt ist frei, die Zahl der Plätze istbegrenzt. Anmeldungen sind bis 16. November auf www.SWRAktuell.demöglich. Im direkten Anschluss an die Veranstaltung, um 22 Uhr,beantworten die Korrespondenten bei Facebook in einem Livevideo 15Minuten die Fragen der Nutzer zum Thema. Nachzuhören ist derKorrespondententalk am Montag, 20. November, um 20:15 Uhr in SWRAktuell Radio.Politik - Medien - Alltag: ein Domino-Effekt? "Auf einem Seilkönnen nicht zwei Akrobaten tanzen." Eine alte türkische Weisheit.Trifft sie den Kern der aktuellen deutsch-türkischen Beziehungen? Aufzwei Länder, die sich zunehmend entfremden und die jeweils aufunterschiedliche Art und Weise an politischen und gesellschaftlichenSeilen zerren? Trotz ihres schwierigen politischen Verhältnisses sindDeutschland und die Türkei immer noch eng wirtschaftlich verbunden.Überall kann man lesen: Eine politische und gesellschaftlicheAnnäherung scheint unmöglich. Aber entspricht das tatsächlich denFakten? Oder gelangen vielleicht zu wenig Informationen über ein Landim Ausnahmezustand mit einem Staatspräsidenten, der umstritten ist,nach Deutschland? Wie sich dieser Konflikt auf die vielenDeutschtürken im Südwesten auswirkt, darüber spricht SWR ModeratorAndreas Böhnisch mit ARD-Türkei-Korrespondent Christian Buttkereitund Knut Krohn von der Stuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten.Leiter des ARD-Hörfunkstudios IstanbulChristian Buttkereit entdeckte mit 19 seine private Leidenschaftfür die Türkei. Beruflich führten die Stationen zunächst zum NDR nachHannover und zum SWR nach Mainz als landespolitischer Korrespondent.Die professionelle Verbindung zur Türkei entstand ab 2013 mitregelmäßigen Vertretungseinsätzen im Studio Istanbul. Seit November2016 ist Christian Buttkereit ARD-Hörfunkkorrespondent in Istanbulund seit September Studioleiter. Die Leidenschaft zur Türkei istinzwischen zum Beruf geworden.Osteuropa- und TürkeiexperteKnut Krohn arbeitet als Redakteur im Politikressort derStuttgarter Zeitung/Stuttgarter Nachrichten. Anfang der 1990er-Jahreberichtete er als freier Korrespondent für verschiedeneTageszeitungen, zuerst aus Russland, danach aus Italien. Seit Endeder 1990er-Jahre ist er als Redakteur bei der Stuttgarter Zeitung imRessort Außenpolitik tätig - von 2006 bis Ende 2010 auch alsKorrespondent von Polen aus. Seit 2011 wieder in Stuttgart mitSchwerpunkt Osteuropa, Türkei und Berichterstattung über Flüchtlinge.Der ModeratorAndreas Böhnisch arbeitet seit 2008 beim SWR im Bereich Aktuelles.Seit 2012 moderiert er die Primetime von 6 Uhr bis 9 Uhr, zunächstbei SWRinfo, jetzt bei SWR Aktuell. Wenn er nicht am Mikrofon ist,gestaltet er als Chef vom Dienst das Infoprogramm der SWR AktuellApp, von SWR Aktuell Online und Social Media für den Südwesten.SWR AktuellSWR Aktuell bündelt Nachrichten für den Südwesten und informiertim Radio, im Fernsehen, im Web und als App über News, Ereignisse undThemen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Deutschland und derWelt.Karten online auf www.SWRAktuell.deInteressenten können sich mit maximal einer Begleitperson biseinschließlich 16. November in die Gästeliste eintragen. Die Plätzesind begrenzt. Der Veranstalter bestätigt die Teilnahme bisspätestens 17. November 2017 per Mail.Veranstaltungshinweis"SWR Aktuell Korrespondententalk: Die Türkei im Blick" Freitag,17. November 2017 Beginn: 20 Uhr, Einlass ist 19 UhrVeranstaltungsort: Hospitalhof, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart Mitfreundlicher Unterstützung des Evangelischen BildungszentrumsHospitalhof. Ab 22 Uhr Live-Chat bei Facebook: @SWRAktuellWeitere Informationen und Anmeldung: www.SWRAktuell.dePressefotos zum Herunterladen auf www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell