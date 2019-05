SWR Aktuell Korrespondententalk: Europa im Blick (FOTO)

Stuttgart/Brüssel (ots) -10. Mai, 20 Uhr im Hospitalhof Stuttgart / Talk mitARD-EU-Korrespondent aus Brüssel / Anmeldung auf www.SWRAktuell.deKurz vor der Europawahl holt der "SWR Aktuell Korrespondententalk- Europa im Blick" am 10. Mai Stephan Ueberbach aus Brüssel nachStuttgart in den Hospitalhof. Der ARD-EU-Korrespondent diskutiert ab20 Uhr mit Radio-Moderator Andreas Böhnisch über die europäischeIdee, ihren drohenden Zerfall und die Stimmung bei den Wählerinnenund Wählern. Warum wenden sich die Menschen von der EuropäischenUnion ab? Welche Schuld trägt die Politik? Wie können sich Bürgerwieder für Europa begeistern? Im Anschluss an das Gesprächbeantwortet Ueberbach Fragen aus dem Publikum zum Thema. Einlass istab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, dasAnmeldeformular und Teilnahmebedingungen gibt es aufwww.SWRAktuell.de. Die Veranstaltung wird live von SWR Aktuell onlineund auf Facebook übertragen. Userinnen und User haben auch dort dieMöglichkeit, dem ARD-EU-Korrespondenten direkt ihre Fragen zustellen. In SWR Aktuell Radio ist der Korrespondententalk am 13. Maium 20:15 Uhr sowie am 18. Mai um 14:05 Uhr und am 19. Mai um 10:03Uhr nachzuhören. Europa: Was kostet die Zukunft? "Niemand sollteglauben, dass ein weiteres halbes Jahrhundert Frieden und Wohlstandin Europa selbstverständlich ist." Diese Warnung von BundeskanzlerinAngela Merkel aus dem Jahr 2011 erscheint aktueller denn je.Populismus und Nationalismus setzen der Idee einer europäischenGemeinschaft auch von innen her zu. Gute Argumente für die EU findenkaum noch Gehör. Parolen gegen das Brüsseler "Bürokratiemonster"haben Konjunktur. Auch im Südwesten werden die Vorbehalte größer,obwohl die exportorientierte Industrie und der innovative Mittelstandvom gemeinsamen Markt profitieren. Der Tag der Abrechnung könnte dieEuropa-Wahl werden, bei der den EU-feindlichen Parteien einerheblicher Stimmenzuwachs vorhergesagt wird.Stephan Ueberbach war zunächst Redakteur bei mehreren Lokalradiosin Nordrhein-Westfalen, u. a. Nachrichtenredakteur undstellvertretender Nachrichtenchef bei Hit Radio FFH in Frankfurt amMain, dann Redakteur, Moderator und Chef vom Dienst bei SWR4 und SWR1in Rheinland-Pfalz. Ab Dezember 2004 war er im ARD-Hauptstadtstudiotätig und leitete dort seit Mai 2012 das SWR Hörfunkstudio. Seit achtMonaten ist er EU-Korrespondent im ARD-Studio Brüssel.SWR AktuellSWR Aktuell bündelt Nachrichten für den Südwesten und informiertim Radio, im Fernsehen, im Web und als App über News, Ereignisse undThemen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Deutschland und derWelt.Anmeldungen für den Talk ab sofort online über www.SWRAktuell.deInteressenten können sich ab sofort mit maximal einer Begleitpersonbis zur Auslastung der Kapazitäten in die Gästeliste eintragen.Anmeldeschluss ist spätestens am 10.05.19 um 12 Uhr.Veranstaltungshinweis"SWR Aktuell Korrespondententalk: Europa im Blick" Freitag, 10.Mai 2019 Beginn: 20 Uhr, Einlass ist 19 Uhr Veranstaltungsort:Hospitalhof Stuttgart, Büchsenstraße 33, 70174 Stuttgart,Paul-Lechler-SaalWeitere Informationen und Teilnahmebedingungen aufwww.SWRAktuell.dePresseinformationen unter:http://swr.li/swr-aktuell-korrespondententalk-europaPressefotos zum Herunterladen auf www.ARD-Foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell