"SWR Aktuell Baden-Württemberg" auf Sommertour - Nachrichten live aus dem Land

Stuttgart (ots) -Sommertour"SWR Aktuell" auf Tour - Nachrichten für und aus dem LandFernsehnachrichten auf Sommertour, live aus sechs LandkreisenBaden-Württembergs, jeden Samstag vom 3.8. bis 7.9.2019, im SWRFernsehen in Baden-Württemberg"SWR Aktuell Baden-Württemberg" geht auf Sommertour. Vom 3. Augustbis 7. September werden die Fernsehnachrichten samstags live aus demLand ausgestrahlt. Die "SWR Aktuell"-Moderatoren Stephanie Haiber undGeorg Bruder sind vor Ort und berichten aus Weikersheim (3.8.),Konstanz (10.8.), Ulm (17.8.), Markgröningen (24.8.), St. Blasien(31.8.) und Heilbronn (7.9.). Alle sind eingeladen, vor Ort dabei zusein, wenn die Nachrichten live aus ihrer Region gesendet werden."SWR Aktuell Baden-Württemberg" auf Sommertour, samstags ab 3. August2019, 19:30 bis 20 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen, Bilder undBeiträge der "SWR Aktuell"-Sommertour" sind außerdem unterSWR.de/sommertour und, nach der Ausstrahlung, unter ARDmediathek.dezu finden.Blick hinter die Kulissen einer NachrichtensendungAb 16 Uhr informieren und demonstrieren SWRNachrichtenredakteurinnen und -redakteure auf der SWR Bühne, wieNachrichten im Fernsehen, im Hörfunk und online entstehen.Besucherinnen und Besucher können Fragen stellen und in derNachrichtenwerkstatt selbst Nachrichten sprechen. SWR Kollegen ausdem jeweiligen SWR Studio berichten über ihre Arbeit in der Region.Ab 18 Uhr wird live ins Studio zu "SWR Aktuell Baden-Württemberg"geschaltet. Die öffentliche Probe vor Ort für die "SWRAktuell"-Hauptnachrichtensendung um 19:30 Uhr wird live kommentiert.Themen und Gäste aus der RegionNachrichten für und aus Baden-Württemberg wörtlich gemeint: Immerzwei aktuelle Themen aus der jeweiligen Region werden Teil derNachrichtensendung sein. Einen Gast dazu werden die "SWRAktuell"-Moderatoren live auf der Bühne begrüßen.Termine der "SWR Aktuell"-SommertourWeikersheim, 3. August 2019Stephanie Haiber moderiert live vom Marktplatz vor SchlossWeikersheim. Im Anschluss an die Sendung beginnt die Open AirVeranstaltung "Junge Oper Schloss Weikersheim".Konstanz, 10. August 2019Stephanie Haiber moderiert live vom Konstanzer Seenachtfest.Ulm, 17. August 2019Stephanie Haiber moderiert live vom Marktplatz am Ulmer Münsterbeim Weinfest Ulm.Markgröningen, 24. August 2019Georg Bruder moderiert live aus der Altstadt vom MarkgröningerSchäferlauf, dem ältesten schwäbischen Heimatfest.St. Blasien, 31. August 2019Georg Bruder moderiert live vom Internationalen Bildhauersymposiumin St. Blasien.Heilbronn, 7. September 2019Georg Bruder moderiert live von der Bundesgartenschau Heilbronn."SWR Aktuell Baden-Württemberg" - Nachrichten für und aus dem LandDas Geschehen in der Landespolitik, Reaktionen der Politik im Landauf Berliner Entscheidungen, wirtschaftliche Erfolge und Pleiten,Verbrechen und Skandale, wichtige Ereignisse und Veranstaltungen ausallen Bereichen der Gesellschaft, das ausführliche Wetter - all dasund mehr finden Zuschauerinnen und Zuschauer bei "SWR Aktuell".Verlässlich und verständlich, kompetent und kompakt. Die ausführlicheNachrichtenausgabe um 19.30 Uhr bietet noch mehr Platz: eine halbeStunde Nachrichten mit den aktuellen Themen des Tages, mitHintergründen, Erklärungen und Analysen.