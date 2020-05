Baden-Baden (ots) - Aktualisierung: In einer Meldung von 8.4.20 wurden Drehtermine vom 29.6. bis 2.7. herausgegeben. Diese haben sich auf den Zeitraum von 6. bis 9.7. verschoben."Schlager-Spaß mit Andy Borg": Aufzeichnungen verschoben Dreh am 6. bis 9.7.2020 statt 25. bis 28.5. auf dem Messegelände Offenburg-Ortenau / Tickets behalten Gültigkeit oder können erstattet werden / Infos: www.reservix.de oder 0781 9226 0Die Aufnahmen des zweiten Drehblocks neuer Folgen "Schlager-Spaß mit Andy Borg" mit Studiopublikum werden um einen Monat verschoben. Die Dreharbeiten finden an den vier Tagen von 6. bis 9. Juli 2020 auf dem Messegelände Offenburg-Ortenau statt - und ersetzen somit die Termine von 25. bis 28. Mai 2020. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit; alternativ können sie bei der Vorverkaufsstelle erstattet werden, bei der sie erworben wurden.Aufzeichnungen im April ohne Studiopublikum Die Aufzeichnungen vom 27. bis 30. April 2020 fanden ohne Studiopublikum statt. Der SWR richtet sich aufgrund der Corona-Pandemie mit Aufzeichnungen ohne Studiopublikum nach den Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Gesendet werden die neuen Sendungen "Schlager-Spaß mit Andy Borg" jeweils einmal im Monat samstags um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Informationen zu Ticketstorno und Buchung unter: www.reservix.de oder bei reservix Vorverkaufsstellen. Weiter bei der Messe Offenburg-Ortenau unter https://www.messe-offenburg.de/de/hinweisemessen oder telefonisch unter 0781 9226 0Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/andy-borg-aufzeichnungenNewsletter "SWR vernetzt": http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter Für euch da #zusammenhaltenFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4590824 OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell