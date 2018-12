SWR 4 Regionalnachrichten auch im Elsass (FOTO)

Freiburg/Straßburg (ots) -Das französische Radio übernimmt in seinem Mundart-Programm FranceBleu Elsass seit heute, 3. Dezember 2018, dieSWR4-Regionalnachrichten aus dem Studio Freiburg.Von Montag bis Freitag gibt es in den Frühsendungen bis 9.00 Uhrzur ganzen Stunde die Nachrichten aus Frankreich und dem Elsass undzur halben Stunde die Regionalnachrichten aus dem SWR-StudioFreiburg. Damit erfahren die Hörerinnen und Hörer im Elsass, was esin Südbaden an Neuigkeiten gibt und bekommen damit einen besserenBlick über die Grenze. Die Nachrichten in deutscher Sprache laufen um6.30, 7.30 und 8.30 Uhr zeitgleich mit den Sendungen von SWR4 RadioSüdbaden in Deutschland.Regionalnachrichten in französischem regionalen Web-Radio FranceBleu Elsass ist das erste regionale Web-Radio im Verbund desöffentlich-rechtlichen Programms von Radio France. Es umfasst nebenaktuellen Nachrichten auch Kulturinformationen, Musik aus derOberrhein-Region (französische, deutsche und elsässische Musik) ,Wetterinformationen und Verkehrsnachrichten. Das neue Angebot ist vonMontag bis Freitag von 6.30 Uhr bis 18.00 Uhr zu hören und zu sehenauf www.francebleuelsass.frWeitere Informationen aufhttp://x.swr.de/s/swr4regionalnachrichtenWeitere Fotos über ARD-Foto.dePressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell