SWR4 Weihnachtskonzerte in Speyer und Himmerod / Mit Semino Rossi und Deborah Sasson, Ingrid Peters und Paul Reeves / 7.12.2018 in Speyer und 16.12.2018 in Himmerod / Kartenvorverkauf läuft (FOTO)

Mainz (ots) -SWR4 Rheinland-Pfalz lädt in diesem Jahr gleich zweimal zumtraditionellen Weihnachtskonzert ein. Am Freitag, 7. Dezember 2018,beginnt um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) der festliche Abend in derGedächtniskirche Speyer. Mit dabei sind die Weltstars Semino Rossiund Deborah Sasson. Abgerundet wird das Konzert durch das PfälzischeBlechbläserensemble sowie die Speyerer Kantorei unter der Leitung vonKirchenmusikdirektor Robert Sattelberger. Erstmals gastiert das "SWR4Weihnachtskonzert" in der Abtei Himmerod in der Eifel und zwar amSonntag, 16. Dezember 2018, ab 15 Uhr (Einlass 14 Uhr). Diemusikalischen Gäste sind Ingrid Peters, Paul Reeves, der Chor "ConSpirito" und Organist Wolfgang Valerius. Durch beide Konzerte führtSWR4 Moderator Lothar Ackva.Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf (jeweils 18 Eurobei freier Platzwahl) auf www.reservix.de oder unter derTickethotline 06232 142392 (für Speyer) sowie aufwww.ticket-regional.de oder per Telefon 0651 9790777 (für Himmerod).Ausschnitte der "SWR4 Weihnachtskonzerte" sind am Sonntag, 23.Dezember 2018, ab 18 Uhr bei SWR4 Rheinland-Pfalz zu hören.Semino RossiDer gebürtige Argentinier hat es vom Straßenmusiker zum Superstargeschafft. Egal ob Ballade, südamerikanische Rhythmen oderweihnachtliche Klänge - mit seiner unverwechselbaren Stimmeverzaubert er seine zahlreichen Fans.Deborah SassonDie Sopranistin stammt aus Boston und studierte Gesang, Tanz undKlavier. 1982 wurde sie von Leonard Bernstein nach Deutschlandgeholt, eine einzigartige Karriere begann. Längst feiert DeborahSasson große Erfolge in Musical und Oper, 1993 erhielt sie einenKlassik-"Echo".Pfälzisches BlechbläserensembleDas Pfälzische Blechbläserensemble wurde 1976 vonLandesposaunenwart Traugott Baur gegründet. Seit 2014 musiziert dasEnsemble unter der Leitung von Christian Syperek. Das Repertoireumfasst geistliche und weltliche Bläsermusik verschiedenerJahrhunderte und Stilrichtungen.Speyerer KantoreiDie Speyerer Kantorei vereint ambitionierte Sängerinnen und Sängerdes Kirchenbezirks Speyer. Sie hat ihren Sitz an der Gedächtniskirchein Speyer. Im Mittelpunkt der Chorarbeit steht die Erarbeitungklassischer geistlicher Musik - vom Kirchenlied über Motetten bis zuOratorien und Messen.Ingrid PetersDie Sängerin und Moderatorin stammt aus Saarbrücken. 1976 feiertesie ihren Durchbruch und wurde mit der "Goldenen Europa"ausgezeichnet. Zehn Jahre später vertrat sie Deutschland beimEurovision Song Contest in Bergen. Seit 2004 begeistert dievielseitige Künstlerin bei zahlreichen Advents- undWeihnachtskonzerten.Paul ReevesDer Sänger wurde 1974 im englischen Oxford geboren. Nach seinemStudium sang er unter anderem an der English National Opera inLondon. Internationale Gastspiele folgten, unter anderem in Irland,Frankreich und Spanien. Gemeinsam mit seinem Ehemann Ross Antony nahmer 2011 das Album "Two Ways" auf.Chor "Con Spirito" Der Chor "Con Spirito" wurde 2005 vonRegionalkantor Christoph Schömig gegründet. Schwerpunkt des Chorssind neben dem "Neuen Geistlichen Lied" Spirituals und Gospels sowieChorimprovisationen und experimentelle Musik. Dem Chor gehören rund50 Mitglieder an.Organist Wolfgang ValeriusAls 13-Jähriger hat Wolfgang Valerius seine Begeisterung für dieOrgelmusik entdeckt. Nach dem Studium der Philosophie undKunstgeschichte blieb er der Orgel treu. 24 Jahre lang war erOrganist der Evangelischen Kirchengemeinde Bitburg. Seit 1999verantwortet er den "Himmeroder Orgelsommer", eine derrenommiertesten Orgelkonzertreihen in Deutschland.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell