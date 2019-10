SWR4 Weihnachtskonzert in der Christuskirche Mainz am 7.12.2019 / Angelika Milster, die 3 Jungen Tenöre u. a. / Vorverkauf startet (FOTO)

Mainz (ots) -SWR4 Rheinland-Pfalz lädt zum traditionellen Weihnachtskonzert amSamstag, 7. Dezember 2019, in die Christuskirche Mainz ein. Derfestliche Abend mit Angelika Milster, den 3 Jungen Tenören, demMainzer Domchor, dem Evangelischen Posaunenchor Rheinhessen undStefan Friesenhahn beginnt um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr). Durch denAbend führt SWR4 Moderator Michael Münkner.Eintrittskarten zum Preis von 18 Euro gibt es ab sofort imVorverkauf beim Kundencenter der VRM, beim Tourist Service CenterMainz und auf www.reservix.de. Ausschnitte des "SWR4Weihnachtskonzerts" sendet das Programm SWR4 Rheinland-Pfalz am 1.Weihnachtsfeiertag ab 11 Uhr.Angelika MilsterOb Kirchenkonzerte, Klassik oder Swing - Angelika Milsterbegeistert ihr Publikum mit einer ausdrucksstarken Stimme. Diedeutschsprachige Erstaufführung des Musicalwelterfolgs "Cats" in Wienmachte sie 1983 zum Musicalstar. Es folgte eine einzigartige Karrieremit zahlreichen Auszeichnungen, darunter die "Goldene Europa" und der"Echo". Neben dem Theater ist Angelika Milster als Schauspielerin indiversen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Beim "SWR4Weihnachtskonzert" in Mainz präsentiert sie einige der schönstenAdvents-, Weihnachts- und Kirchenlieder, begleitet von ihremOrganisten Jürgen Grimm.Die 3 Jungen TenöreIlja Martin aus Berlin, Carlos Sanchez aus Dresden und MatthiasEger aus Leipzig, das sind die 3 Jungen Tenöre, die mit einerhörenswerten Mischung aus Klassik und moderner Musik ihr Publikumbegeistern. Zur Weihnachtszeit präsentieren die drei Sängertraditionelle Weihnachtslieder ebenso gekonnt wie internationaleEvergreens.Mainzer Domchor1866 gründete Bischof Emanuel von Ketteler den Mainzer Domchor.Neben der Begleitung und Mitgestaltung der Dom-Gottesdienste spiegelnKonzertreisen und zahlreiche CD-Aufnahmen die vielfältigenAktivitäten des Domchors wider, der seit 2012 unter der Leitung vonDomkapellmeister Karsten Storck steht.Evangelischer Posaunenchor RheinhessenFestliche Bläsermusik zur Advents- und Weihnachtszeit präsentiertder Evangelische Posaunenchor Rheinhessen. Dank des umfangreichenRepertoires aus Chorälen, festlichen Spielstücken bis zur modernenKirchenmusik ist der Auftritt des Posaunenchors eine weitereBereicherung für das "SWR4 Weihnachtskonzert".Stefan FriesenhahnDer studierte Kirchenmusiker war schon früh vom Klang derKirchenorgel fasziniert. Sein Repertoire reicht von der Renaissancebis zur Moderne. Bei SWR4 Rheinland-Pfalz arbeitet Stefan Friesenhahnals Sounddesigner. Seine weitere musikalische Leidenschaft ist derKirchenchor in Eltville, den er mit viel Spaß und Freude dirigiert.Er wird an diesem Abend an der Orgel der Christuskirche zu hörensein.Programmänderungen vorbehalten.Ausschnitte aus dem "SWR4 Weihnachtskonzert" sind am 1.Weihnachtsfeiertag ab 11 Uhr im Programm von SWR4 Rheinland-Pfalz zuhören.Weitere Informationen gibt es beim SWR4 Hörerservice, Tel.: 01803929-456 (9 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.)und unter http://x.swr.de/s/swr4weihnachtskonzert.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel. 06131 929 32742,bianca.von_der_weiden@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell